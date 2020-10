Gerichts­ent­schei­dung des Natio­nalen Asyl­ge­richts (2011)

Abouy­ezid ANZOROV ersucht den Gerichtshof, die Entschei­dung vom 19. November 2010, mit der der Direktor des fran­zö­si­schen Amtes für den Schutz von Flücht­lingen und Staa­ten­losen (OFPRA) seinen Asyl­an­trag abge­lehnt hat, aufzu­heben und ihn als Flücht­ling anzu­er­kennen (…)

Nach der Ableh­nung seines Asyl­an­trags durch die polni­schen Behörden kehrte er nach Tsche­tsche­nien zurück (…)

Quelle: dfesouche

Polen hatte dem Tsche­tschenen (und seiner Familie) somit Asyl verwei­gert. Dank seiner viel­fach geschmähten Politik hat Polen bisher keine Terror­an­griffe auf seinen Terri­to­rium erlebt. Die Unsi­cher­heits- und Verge­wal­ti­gungs­raten sind die nied­rigsten in Europa. Der polni­sche Staat schützt vor allem seine Bürger!

Quelle: fdsouche

Nach Angaben der unga­ri­schen Regie­rung ist die Enthaup­tung von Samuel Paty mit einer massiven und unkon­trol­lierten Einwan­de­rung nach Frank­reich verbunden:

Der Terror­an­schlag in der Nähe von Paris ist mit einer massiven und unkon­trol­lierten Einwan­de­rung verbunden, erklärte György Bakondi, leitender Berater von Premier­mi­nister Viktor Orbán für Heimat­schutz, im unga­ri­schen Nach­rich­ten­sender M1.

Laut György Bakondi gibt es in Frank­reich eine große terro­ris­ti­sche Bedro­hung, was in letzter Zeit zu mehreren Terror­akten führte. Bakondi kriti­sierte in diesem Zusam­men­hang, dass sich die Einfüh­rung eines einheit­li­chen Grenz­ma­nage­ments durch die Euro­päi­sche Union immer wieder verzö­gert habe.

Quelle: Index.hu