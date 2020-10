Von Olivier Bault *)

Das dahin­ter­ste­hende, gut erdachte Konzept kam nun endlich klar zum Ausdruck. Für dieje­nigen, die immer noch Zweifel an dem von den Befür­wor­tern der Rechts­staat­lich­keit und der „euro­päi­schen Werte“ verfolgten Ziel haben, diese Bedin­gungen in den nächsten Haus­halt für 2021–27 und in das Anti-Covid-Sanie­rungs­pro­gramm aufzu­nehmen, hat eine Vize­prä­si­denin des Euro­päi­schen Parla­ments die Dinge gerade sehr deut­lich formu­liert. Es war am 30. September, dem Tag, an dem die Euro­päi­sche Kommis­sion ihren „Bericht über die Einhal­tung der Rechts­staat­lich­keit durch die 27″ im Deutsch­land­funk veröf­fent­lichte. Die deut­sche Vize­prä­si­dentin des Euro­päi­schen Parla­ments Kata­rina Barley (SPD) erklärte dort, der Mecha­nismus sei notwendig, weil man Viktor Orbán „finan­ziell aushun­gern“ müsse, und dasselbe müsse auch mit Polen geschehen.

Ange­sichts der durch diese Äuße­rungen hervor­ge­ru­fenen Emotionen, welche die Polen noch an die deut­sche Politik der Elimi­nie­rung der jüdi­schen Bevöl­ke­rung und der Redu­zie­rung der polni­schen Bevöl­ke­rung u.a. durch Hunger während des Zweiten Welt­kriegs erin­nern, leug­nete der Radio­sender Deutsch­land­funk die Verwen­dung des Begriffs „aushun­gern“ in Bezug auf Polen und entschul­digte sich sogar für eine schlechte Über­set­zung, deren er sich schuldig gemacht hätte. Aber die Polen, die das Inter­view verfolgten, haben den Begriff schon richtig verstanden. So zum Beispiel der polni­sche Vize­au­ßen­mi­nis­ters Paweł Jabłoński, der am 2. Oktober auf seinem Twitter-Account schrieb: „Ich habe dem Inter­view mit der Vize­prä­si­dentin des Euro­päi­schen Parla­ments Kata­rina Barley ruhig (so gut das ging) zuge­hört. Leider ist dies keine falsche Meldung. Sie sagte ganz deut­lich, dass Viktor Orbán „ausge­hun­gert“ werden solle und dass Polen genauso behan­delt werden solle. Genau darum geht es also, nicht um „Rechts­staat­lich­keit“, sondern um Geld.“

Abge­sehen von der Unan­ge­mes­sen­heit der Äuße­rungen dieser Deut­schen, die sich auf ihrem Twitter-Account als „Femi­nistin“ und „Sozi­al­de­mo­kratin“ präsen­tiert, kann man über ihren poli­ti­schen Fehl­tritt nur staunen. Polen und Ungarn hatten erklärt, dass sie die endgül­tige Verab­schie­dung des Haus­halts und des Sanie­rungs­plans blockieren werden, wenn das Euro­päi­sche Parla­ment und einige EU-Länder weiterhin einen Mecha­nismus einführen wollen, der es der Kommis­sion und einer Mehr­heit von Ländern erlaubt, EU-Zahlungen gegen­über Ländern auszu­setzen, die sich weigern, sich der vorherr­schenden Ideo­logie anzu­passen oder deren Inter­essen von denen der Mehr­heit abwei­chen; war es also klug, sich hinaus­zu­lehnen und laut hinaus­zu­po­saunen, dass man Polen und Ungarn durch diesen Mecha­nismus „finan­ziell aushun­gern“ wolle?

Dieser Beitrag erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Visegrád Post.

