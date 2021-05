Éric Zemmour: Francja walczy o przetrwanie z „Wielką Wymianą“

„Myślę, że strach przed końcem Francji takiej, jaką była, strach przed Wielką Wymianą, stał się uczu­ciem globalnym“

Naród fran­cuski toczy obecnie walkę o przetrwanie prze­ciwko Wiel­kiej Wymianie (Le grand rempla­ce­ment), powied­ział żydowsko-fran­cuski pisarz i filozof Éric Zemmour w wiec­zornym programie poli­ty­cznym tele­wizji CNews.

„Myślę, że strach przed końcem Francji jako takiej, strach przed Wielką Giełdą, stał się uczu­ciem globalnym“ – powied­ział Zemmour. „Strach przed tym, że nie jest się już Francją, strach przed Wielką Wymianą. Wielu ludzi zaczyna myśleć, że islam nas zastąpi. Stało się to masowym uczu­ciem, masą 70–80 procent Francuzów.“

Termin „Wielka wymiana“ został ukuty przez fran­cus­kiego pisarza Renaud Camus w jego książce „Le grand rempla­ce­ment“ z 2010 roku, w której teore­ty­zuje, że rdzenna ludność Francji jest demo­gra­ficznie zastę­powana przez ludy pozaeuropejskie.

„Donald Trump zasto­sował geni­alną formułę, którą chciałbym zaad­op­tować dla Francji. Toczy się walka o przetrwanie Francji, jaką znamy“ – powied­ział Zemmour.

Francja przechodzi gwał­towne zmiany demo­gra­ficzne i ma największą popu­lację muzuł­manów w Europie. W marcu tego roku, wpły­wowy filozof Michel Onfray również powied­ział, że Wielka Wymiana była prawd­ziwa, choć twier­dził również, że jest to skra­jnie prawi­cowa teoria spiskowa.

„Czy rzec­zy­wiście istnieje Wielka Wymiana? Demo­gra­fowie twierdzą, że tak, jest. To bardzo proste. Są mężc­zyźni i kobiety, rozmnażają się, masz pewien wskaźnik urodzeń, robisz obli­czenia, robisz prog­nozy, a to pokaże wykres“, powied­ział, wska­zując, że ci, którzy odrzu­cają pomysł, mówią, że to się stanie tylko w odle­głej przy­szłości, ale nie mogą zaprze­czyć, że demo­grafia się zmienia, z etnicz­nymi Euro­pe­jc­zy­kami w kierunku pozycji mnie­js­zości w krajach Zachodu.

„Kiedy ktoś z lewicy mówi ‚Wielka Wymiana, to my‘, reakcja jest ‚bardzo dobra‘, ale kiedy ktoś z prawicy, jak Renaud Camus, mówi, że istnieje ‚Wielka Wymiana‘, natychmiast krzyczą ‚faszyzm‘ “ – powied­ział Onfray.

W tym samym wywiadzie Zemmour zauważył również, że firmy odchodzą od mery­to­kra­ty­cz­nego kapi­ta­lizmu na rzecz systemu, który za wszelką cenę kładzie nacisk na różnorodność.

„W dużych fran­cus­kich firmach ludzie opowia­dają mi o swojej iryt­acji ideo­lo­gicz­nymi nacis­kami wywier­anymi na nich przez szefów działów kadr. Z różno­rod­nością etniczną, promo­wa­niem mnie­js­zości seksu­al­nych i raso­wych … i ze szkodą dla zasług“, powied­ział Zemmour.

„Argu­mentem jest to, że walka o różno­rod­ność jest walką z nierów­nością,“ powied­ział Zemmour. „W rzec­zy­wis­tości jest to środek, jaki kapi­ta­lizm znalazł, aby uczynić prawd­ziwą walkę z nierów­nościami zapom­nianą i – w konte­kście globa­li­zacji – aby promować transfer bogactwa i immisję całej zachod­niej, euro­pe­js­kiej i amery­kańs­kiej klasy robotniczej“.

Zemmour dodał, że nacisk na różno­rod­ność był i jest tylko środ­kiem do zamas­ko­wania prawd­zi­wych problemów.

„Powied­zieli, że równość jest prze­star­zała, teraz musimy promować różno­rod­ność, a więc promować kobiety, migrantów i tak dalej“ – powied­ział. „To wielka iluzja. To pułapka. W rzec­zy­wis­tości jest dokładnie odwrotnie. To różno­rod­ność sama w sobie jest przy­c­zyną nierów­ności i trzeba ponownie znaleźć środki w ramach krajo­wych, aby przy­wrócić walkę o równość. Ja osobiście uważam, że musimy znaleźć sposób na ponowną walkę o równość w ramach krajo­wych. Musimy na nowo odna­leźć narody, znaleźć mini­malny poziom ochrony narodów (…) i zaprze­stać promo­wania różno­rod­ności, ponieważ jest to pułapka, która pozwo­liła zniszczyć wszelką walkę o równość.“

Zemmour powied­ział również, że fran­cuski kapi­ta­lizm – podobnie jak niemiecki – poświęcił swoje dawne wartości w imię globalizacji:

„My (Fran­cuzi) podda­liśmy naszą gospo­darkę globa­li­zacji, a przy okazji zaos­trzy­liśmy umowy społeczne i środo­wis­kowe, które powinny kierować społec­zeństwem“ – powied­ział Zemmour.

Źródło: Remix News