„Ich glaube, die Angst vor dem Ende Frank­reichs, wie es war, die Angst vor dem Großen Austausch, ist zu einem globalen Gefühl geworden“

Das fran­zö­si­sche Volk befinde sich derzeit in einem Über­le­bens­kampf gegen den Großen Austausch (Le grand rempla­ce­ment), sagte der jüdisch-fran­zö­si­sche Autor und Philo­soph Éric Zemmour in der abend­li­chen poli­ti­schen Talk­show des Fern­seh­sen­ders CNews.

„Ich glaube, die Angst vor dem Ende Frank­reichs, wie es war, die Angst vor dem Großen Austausch, ist zu einem globalen Gefühl geworden“, sagte Zemmour. „Die Angst, nicht mehr Frank­reich zu sein, die Angst vor dem Großen Austausch. Viele Menschen fangen an zu denken, dass der Islam uns ersetzen wird. Es ist ein massives Gefühl geworden, eine Masse von 70 bis 80 Prozent der Franzosen.“

La peur de ne plus être la France. La peur du fameux Grand Rempla­ce­ment. Beau­coup de gens commen­cent à se dire que l’islam va nous remplacer. C’est devenu un senti­ment massif, une masse de 70 à 80 %. pic.twitter.com/PReXs0YBrB — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 4, 2021

Der Begriff „Der Große Austausch“ wurde vom fran­zö­si­schen Autor Renaud Camus in seinem 2010 erschie­nenen Buch „Le grand rempla­ce­ment“ geprägt, in dem er die Theorie aufstellt, dass die einhei­mi­sche fran­zö­si­sche Bevöl­ke­rung demo­gra­phisch durch nicht-euro­päi­sche Völker ersetzt wird.

„Donald Trump hat eine bril­lante Formel verwendet, die ich mir für Frank­reich zu eigen machen möchte. Wir befinden uns in einem Kampf um das Über­leben Frank­reichs, wie wir es kennen“, so Zemmour.

Frank­reich befindet sich in einem rasanten demo­gra­fi­schen Wandel und hat die größte musli­mi­sche Bevöl­ke­rung in Europa. Im März dieses Jahres sagte auch der einfluss­reiche Philo­soph Michel Onfray, dass der Große Austausch real ist, obwohl er zugleich behaup­tete, dass es sich um eine rechts­ex­treme Verschwö­rungs­theorie handelt.

„Gibt es in der Tat einen Großen Austausch? Demo­gra­phen sagen ja, es gibt sie. Es ist sehr einfach. Es gibt Männer und Frauen, sie pflanzen sich fort, man hat eine bestimmte Gebur­ten­rate, man macht die Berech­nungen, macht Projek­tionen, und es wird ein Diagramm zeigen“, sagte er und wies darauf hin, dass dieje­nigen, die die Idee abtun, sagen, dass dies nur in einer fernen Zukunft passieren wird, aber nicht leugnen können, dass sich die Demo­gra­phie verän­dert, mit ethni­schen Euro­päern, die sich in Rich­tung einer Minder­hei­ten­po­si­tion in den Ländern des Westens bewegen.

„Wenn jemand auf der Linken sagt ‚der Große Austausch, das sind wir‘, ist die Reak­tion ’sehr gut‘, aber wenn jemand auf der Rechten wie Renaud Camus sagt, dass es einen ‚Großen Austausch‘ gibt, schreien sie sofort ‚Faschismus‘,“ sagte Onfray.

Fran­zö­si­sche Unter­nehmen sind zuneh­mend ‚woke‘

Im selben Inter­view merkte Zemmour auch an, dass sich die Unter­nehmen von einem leis­tungs­ori­en­tierten Kapi­ta­lismus wegbe­wegen hin zu einem System, das auf Viel­falt um jeden Preis setzt.

„In großen fran­zö­si­schen Unter­nehmen erzählen mir die Leute von ihrer Verzweif­lung über den ideo­lo­gi­schen Druck, der von den Perso­nal­ver­ant­wort­li­chen ausgeübt wird und der auf ihnen lastet. Mit ethni­scher Viel­falt, der Förde­rung von sexu­ellen und rassi­schen Minder­heiten … und zum Nach­teil von Verdiensten“, so Zemmour.

„Das Argu­ment ist, dass der Kampf für Viel­falt ein Kampf gegen Ungleich­heit ist“, sagte Zemmour. „In Wirk­lich­keit ist es das Mittel, das der Kapi­ta­lismus gefunden hat, um den wirk­li­chen Kampf gegen die Ungleich­heit vergessen zu machen und – im Rahmen der Globa­li­sie­rung – den Transfer von Reichtum und die Verelen­dung der gesamten west­li­chen, euro­päi­schen und ameri­ka­ni­schen Arbei­ter­klasse zu fördern.“

« C’est la diver­sité qui est cause des inéga­lités » pic.twitter.com/kBMB9N6sgg — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 4, 2021



Zemmour fügte hinzu, dass das Drängen auf Viel­falt nur ein Mittel war und ist, um die wahren Probleme zu verschleiern.

„Sie sagten, Gleich­heit ist über­holt, jetzt müssen wir die Viel­falt fördern, also Frauen, Migranten und so weiter fördern“, sagte er. „Das ist eine groß­ar­tige Illu­sion. Es ist eine Falle. In Wirk­lich­keit ist genau das Gegen­teil der Fall. Es ist die Viel­falt selbst, die die Ursache für die Ungleich­heiten ist, und man muss wieder die Mittel im natio­nalen Rahmen finden, um den Kampf für die Gleich­heit wieder­her­zu­stellen. Ich für meinen Teil denke, dass wir wieder einen Weg finden müssen, um inner­halb eines natio­nalen Rahmens für Gleich­heit zu kämpfen. Wir müssen wieder die Nationen finden, ein mini­males Schutz­ni­veau der Nationen finden (…) und die Förde­rung der Viel­falt stoppen, denn sie ist die Falle, die die Zerstö­rung jegli­chen Kampfes für Gleich­heit ermög­licht hat.“

Zemmour sagte auch, dass der fran­zö­si­sche Kapi­ta­lismus – ähnlich wie die deut­sche Version – seine früheren Werte im Namen der Globa­li­sie­rung geop­fert hat:

„Wir (die Fran­zosen) haben unsere Wirt­schaft der Globa­li­sie­rung ausge­lie­fert und im Zuge dessen die sozialen und ökolo­gi­schen Verträge, die die Gesell­schaft leiten sollten, verschärft“, so Zemmour.

Quelle: Remix News