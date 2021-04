Zemmour: ‚Die Muslime sollen zur neuen revo­lu­tio­nären Basis gemacht werden, um das fran­zö­si­sche Prole­ta­riat zu ersetzen. Früher war der Feind der Bour­geois, heute ist es der Weiße Mann‘.

Der fran­zö­sisch-jüdi­sche Autor, Pole­miker und anti­li­be­rale Philo­soph Éric Zemmour hat eine Paral­lele zwischen „Islamo-Linken“ und Kommu­nisten gezogen und behauptet, dass erstere ihren Erzfeind, die Bour­geois, durch Weiße ersetzt haben – die sie gerne durch das „musli­mi­sche Prole­ta­riat“ ersetzt sehen würden.

Zemmour, einer der heraus­ra­genden Denker der fran­zö­si­schen Rechten, behauptet, dass die neue poli­ti­sche Allianz zwischen Isla­misten und Linken, die in Frank­reich Islamo-Linke genannt wird, nichts weniger als die kommu­nis­ti­sche Bewe­gung des 21. Jahr­hun­derts sei.

Der fran­zö­si­sche Philo­soph Pascal Bruckner hat diese Islamo-Links-Bewe­gung als „die Verschmel­zung zwischen der athe­is­ti­schen extremen Linken und dem reli­giösen Radi­ka­lismus“ beschrieben. Für Bruckner zielen viele in der extremen Linken darauf ab, den Isla­mismus als „Ramm­bock“ zu benutzen, um den Kapi­ta­lismus zu Fall zu bringen und indi­vi­du­elle Rechte aufzu­heben. Auf der anderen Seite behauptet Bruckner, dass Isla­misten – rein als takti­sches Mittel, um ihr wahres Ziel, die Errich­tung einer isla­mis­ti­schen tota­li­tären theo­kra­ti­schen Regie­rung, zu errei­chen – so tun, als ob sie sich in die Reihen der Linken in ihrer Oppo­si­tion gegen Kapi­ta­lismus und Rassismus einge­reiht hätten.

Während eines Inter­view-Segments in der Fern­seh­sen­dung Face à l’Info erklärte und vertei­digte Zemmour unter anderem die Verwen­dung des Begriffs „Islamo-Links-Bewe­gung“ und beschrieb diese als „die Über­zeu­gung, dass die Muslime, das musli­mi­sche Prole­ta­riat, das tradi­tio­nelle Arbei­ter­pro­le­ta­riat, die Fran­zosen, von gestern ersetzen werden und das die neue revo­lu­tio­näre Basis sein wird“.

„Diese Islamo-Links-Bewe­gung haben die Methoden der Kommu­nisten aufge­griffen“, fuhr er fort. „Islamo-Links bedeutet, die Muslime zur neuen revo­lu­tio­nären Basis zu machen, um das fran­zö­si­sche Prole­ta­riat zu ersetzen. Früher war der Feind der Bour­geois, heute ist es der Weiße Mann.“

Zemmour nannte dann drei wesent­liche Gemein­sam­keiten zwischen den Kommu­nisten des 20. Jahr­hun­derts und den Islamo-Linken von heute. Erstens, sagte er, müsse eine Opfer­gruppe benannt werden. Für die Kommu­nisten waren es die Arbeiter. Für die heutigen Islamo-Linken hingegen seien die Opfer­gruppen Immi­granten, Muslime und sogar Frauen.

Der nächste Schritt sei, „den Feind zu iden­ti­fi­zieren: gestern den Bour­geois, heute den Weißen Mann“ und schließ­lich „von diesem Feind, gestern der Klasse, heute der Rasse, zu verlangen, dass er sich unter­wirft und seine Schuld anerkennt“

„Heute verlangen wir vom Weißen Mann, dass er für die Verbre­chen seiner Vorfahren, die ewig und unent­schuldbar sind, auf die Knie geht, genau wie es die Bour­geois oder die Verräter an der kommu­nis­ti­schen Sache tun mussten, um für ihre Verbre­chen zu büßen“, sagte Zemmour.

In jüngster Zeit wird der Begriff Islamo-Links-Bewe­gung in Frank­reich nicht nur von rechts­ge­rich­teten Reprä­sen­tanten wie Marine Le Pen und Eric Zemmour verwendet, sondern auch von Libe­ralen und Globa­listen wie dem Philo­so­phen Bernard Henri-Levy und promi­nenten Minis­tern in der Regie­rung von Präsi­dent Emma­nuel Macron.

Anfang dieses Jahres, Mitte Februar, warnte die fran­zö­si­sche Minis­terin für Hoch­schul­bil­dung, Frede­rique Vidal, vor der Ausbrei­tung der Islamo-Links-Bewgeung in den akade­mi­schen Einrich­tungen des Landes und sagte „Ich denke, dass die Islamo-Links-Bewe­gung unsere Gesell­schaft als Ganzes auffrisst; die Univer­si­täten sind nicht immun und sind Teil unserer Gesellschaft.“

Während eines Fern­seh­bei­trags auf CNews kündigte Vidal an, dass sie das natio­nale Zentrum für wissen­schaft­liche Forschung (CNRS) anweisen werde, eine Unter­su­chung über den Islamo-Links-Bewe­gung zu eröffnen, um „akade­mi­sche Forschung von Akti­vismus und Meinung zu unterscheiden“.

Für ihre Äuße­rungen wurde die fran­zö­si­sche Minis­terin von der links­li­be­ralen Presse kriti­siert. Einige Tage später schrieb jedoch Bernard Henri-Levy einen Leit­ar­tikel in der fran­zö­si­schen poli­ti­schen Wochen­zeit­schrift Le Point, in dem er Vidals Aussagen vertei­digte und davor warnte, dass die Ideo­logie, die die extreme Linke und den isla­mis­ti­schen Extre­mismus vereint, die anti­to­ta­li­tären und progres­siven Tendenzen, die norma­ler­weise mit der Linken asso­zi­iert werden, durch Ideen ersetzt, die rück­ständig, anti­fe­mi­nis­tisch und obsku­ran­tis­tisch sind.

Quelle: Remix News