Wie wir jüngst berichtet haben, mehren sich die Berichte über einen Anstieg von Krebs­neu­erkran­kungen sowie Neuaus­brü­chen, die im Zusam­men­hang mit den Impfungen gegen Covid-19 stehen dürften und somit eine weitere fatale (poten­tiell letale) Neben­wir­kung darstellen. Dies bestä­tigen nun auch zwei US-Ärzte vor dem Washing­toner Corona-Ausschuss, indem sie die Funktio

nsweise des umstrit­tenen Spike-Proteins darlegen und gleich­zeitig auf jüngste Studien dazu verweisen.

Spike-Protein bindet an krebs­för­dernde Stellen und akti­viert diese

Beim Washing­toner Corona-Ausschuss „Covid-19 – A Second Opinion“, der von dem repu­bli­ka­ni­schen Senator Ron Johnson am 24. Januar als Debat­ten­format zu den Pros und Contras der Corona-Impfung inti­iert wurde (und die Vertreter der Pharam-Lobby im Übrigen nicht erschienen), klärten der aus aus Idaho stam­mende Patho­loge und Betreiber eines Diga­nos­tik­zen­trums Dr. Ryan Cole sowie die Zell- und Mole­ku­lar­bio­login Chris­tina Parks in unter zwei Minuten über die Gefähr­lich­keit der Spike-Proteine auf, wenn diese via Impfung inizi­iert werden.

Hier eine für Laien aufbe­rei­tete Zusam­men­fas­sung der Aussagen:

Dr. Cole:

„Also, wir haben Gene in unserem Körper. Wir haben Wirk­me­cha­nismen in unserem Körper. Jeden Tag haben wir schlechte Zellen in unserem Körper. Unser Körper sagt „Oh, das kann ich abtöten!“. „Hör auf damit!“ Sie wissen schon, gleicht die Zellen mitein­ander ab: „Du kommst weg. Du kommst weg. Das ist eine kaputte Zelle.“ Es gibt Gene, soge­nannte Suppressor-Gene „p53“ (Anmk. d. Redak­tion: Tumor­sup­pressor­gene sind normale Gene, die die Zell­tei­lung verlang­samen, DNA-Fehler repa­rieren oder den Zellen sagen, wann sie sterben sollen.). Es ist das Beschützer-Gen unseres Genoms. Es gibt noch ein weiteres Brust­krebs-Gen, BRACA-Gen. Wir wissen dass das Spike-Protein an die Rezep­toren für diese Gene bindet und sie AKTIVIEREN können. Das ist ein Wirk­me­cha­nismus des Spike-Proteins. Dieses Spike-Protein also durch eine Gen-Spritze in den mensch­li­chen Körper zu bringen, ist ein reines Expe­ri­men­tier-Feld. Diese Vakzine sind zudem nicht zuge­lassen, und etwas vorzu­schreiben, das noch in der Erpro­bungs­phase ist, das an KREBSFÖRDERNDE Stellen binden kann…“

Dr. Parks:

„…Ich möchte das nur klar­stellen und einen zusätz­li­chen Aspekt beleuchten. Was „p53“ macht, ist, dass es die DNA über­prüft bevor sie sich repli­ziert, und es stellt sicher das Schäden besei­tigt sind. „p53“ ist also das Tumor-Unter­drü­ckungs-Gen, das am STÄRKSTEN mit Krebs in Verbin­dung gebracht wird, denn sobald eine Muta­tion in „p53“ vorliegt, steigt die Muta­ti­ons­rate sprung­haft an. Und sie werden so viele Muta­tionen entwi­ckeln, dass die Wahr­schein­lich­keit, dass der Krebs Meta­stasen bildet sehr viel höher ist. „p53“ ist also der entschei­dende Tumor-Bekämpfungs-Mechanismus!“

„Boos­tern“ führt zu noch mehr Schäden

Die Ärzte konklu­dieren, dass die Poly­ethy­len­glykol-Lipid-Nano­par­tikel und die parti­elle Spike-Protein-Produk­tion ein zwei­fa­cher Risi­ko­faktor im Vergleich zu einer Infek­tion mit dem „Wild­typs“ des Coro­na­virus sind, bei der nur Spike selbst in den Körper aus den Nasen­gängen eindringt, anstatt zuerst in den Blut­kreis­lauf zu gelangen. Ganz zu schweigen von mehreren Dosen/Boostern und deren Auswik­rungen auf den Körper.

Eine natür­liche Infek­tion erzeugt eine viel stär­kere, länger anhal­tende Immu­nität, die auf mehr als nur dem Spike-Protein beruht. Eine „künst­liche Expo­si­tion“ nur gegen­über dem Spike-Protein führt zu einer „hohen Expo­si­tion“ nur gegen­über diesem und in Teilen des Körpers, die nicht vom natür­li­chen Virus betroffen sind.

Sogar Studien vom Oktober 2021 wiesen nun darauf hin, dass das Spike-Protein in inizi­ierter Form zu nega­tiven Folgen im Körper führen wird:

[…] „Unsere Ergeb­nisse enthüllen einen poten­zi­ellen mole­ku­laren Mecha­nismus, durch den das Spike-Protein die adap­tive Immu­nität behin­dern könnte, und unter­strei­chen die poten­zi­ellen Neben­wir­kungen von Impf­stoffen auf Spike-Basis in voller Länge.“ […]



[…] „Mecha­nis­tisch gesehen haben wir heraus­ge­funden, dass das Spike-Protein im Zell­kern loka­li­siert ist und die Repa­ratur von DNA-Schäden hemmt, indem es die Rekru­tie­rung der wich­tigen DNA-Repa­ra­tur­pro­teine BRCA1 und 53BP1 an der Scha­dens­stelle verhindert. […]

Leser­fund:

Ob hier schon vorsorg­lich an einem neuen „Narrativ“ oder Erklä­rungs­an­satz dafür gebas­telt wird?

