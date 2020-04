Es ist ein erschre­kender Präze­denz­fall, der bald euro­pa­weit Schule machen könnte: In der Schweiz ist ein bekannter gesell­schafts­kri­ti­scher Arzt fest­ge­nommen und in die Psycha­trie einge­lie­fert worden, weil er die Maßnahmen im Zuge der Coro­na­virus-Krise öffent­licht kriti­siert hat. Unser Mittel­eu­ropa berich­tete bereits über solche Pläne aus dem deut­schen Bundes­land Sachsen. Nun wurden sie just in der „freien Schweiz“ bittere Realität.

Kriti­scher Arzt durch Spezi­al­kom­mando verhaftet

In Wettingen nahm die Aargauer Polizei den 58-jährigen Arzt Thomas Binder mit einem Groß­auf­gebot, inklu­sive Spezi­al­kom­mando, Maschi­nen­ge­wehren sowie Straßen- und Bahn­hofs­sperren (!), kurzer­hand fest. Der Vorwurf: Er soll „Drohungen gegen die Behörden“ via Twitter ausge­rufen haben. Dies und eine „mutmaß­lich labile Psyche“ genügten, um den Fami­li­en­vater zu verhaften und in eine Psycha­trie einzu­weisen!

Auf Face­book und Twitter ließ Binder kurz vor seiner Verhaf­tung noch einen Hilferuß los: „Vor meiner Praxis steht ein Einsatz­kom­mando der Kapo Aargau, ich werde abge­holt, Hilfe!“

Vor meiner Praxis steht ein Einsatz­kom­mando der KAPO Argau, ich werde abge­holt, HILFE!!!! — Thomas Binder, MD ⏳ (@Thomas_Binder) 11. April 2020

„Verwir­rende Aussagen“ über Coro­na­virus genügen für Verhaf­tung

Wer Thomas Binder auf seinen Social-Media-Kanälen folgt, weiß, dass der Arzt ein für Regie­rende unbe­quemer und kriti­scher Zeit­geist ist. Immer wieder appe­liert er an die Eigen­ver­ant­wor­tung des Menschen und das kriti­sche Hinter­fragen aktu­eller Gescheh­nisse. Dafür wurde er immer wieder als „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ gebrand­markt. Im Zuge der Coro­na­virus-Krise, schrieb Binder auch dazu seine Gedanken öffent­lich nieder. Als Arzt hatte er plau­sible Argu­mente hervor­zu­bringen, die sich vor allem gegen die Panik­mache und die Zwangs­maß­nahmen zur Eindäm­mung der Pandmie rich­teten.

Das reichte den Behörden scheinbar schon, um ihn als „Staats­feind“ und „Gefahr für die öffent­liche Sicher­heit“ zu klas­si­fi­zieren. Nicht näher genannte „Drohungen“, eine vermu­tete „labile Psyche“ und der eben­falls nur vermu­tete „Waffen­be­sitz“ recht­fer­tigten dann scheinbar den Groß­ein­satz schwer­be­waff­neter Poli­zisten. Binder, so die Behörden, hätte „verwir­rende Aussagen zum Coro­na­virus getä­tigt“, es unter anderem „geleugnet“. Binder wurde seiner Familie entrissen und anschlies­send in eine psych­ia­tri­sche Klinik einge­wiesen. Die Ermitt­lungen nach den genauen Umständen der Drohungen sind laut Polizei ange­laufen. Die Staats­an­walt­schaft Baden hat eine Straf­un­ter­su­chung eröffnet.

Sieht so etwa die Zukunft für Kritiker des Coro­na­virus oder anderer Ereg­nisse in Europa aus?