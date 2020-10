In zehn Jahren wird Europa musli­misch sein. Bereits im Jahr 2016 machte Monsi­gnore Carlo Libe­rati, emeri­tierter Erzbi­schof von Pompeji, diese drama­ti­sche Vorher­sage. Und heute kommen wir dieser Aussage immer näher.

Nach Angaben des Bischofs ist ein ethni­scher Austausch im Gange, der zur Isla­mi­sie­rung Europas führt. Die Waffen der Muslime sind keine Bomben, sondern die Bäuche ihrer Frauen.

Hier einige wört­liche Zitate des Erzbi­schofs, die uns zu denken geben sollten:

„Ich befürchte, dass wir in zehn Jahren oder weniger in Europa alle demo­gra­fisch musli­misch werden. Sie haben sechs oder sieben Kinder, in Europa haben wir hingegen eine Gebur­ten­rate von null oder fast null. Europa ist heid­nisch geworden und wir leben so, als ob Gott nicht exis­tiert, indem wir es aufgeben, unseren Glauben öffent­lich zu mani­fes­tieren. Ja wir schämen uns sogar dafür. Ich frage mich: gibt es über­haupt noch Katho­li­zität?“.

„Wir haben den katho­li­schen Sinn des Lebens verloren. Um den Islam zu stoppen, der für uns eine Bedro­hung darstellt, sollten wir uns alle an den Geist von Lepanto und Wien erin­nern, der es uns ermög­licht hat, das Abend­land zu retten. Wir suchen hier einen unmög­li­chen samtigen Dialog mit denen, die uns unter­werfen wollen, weil sie uns als Ungläu­bige betrachten. Der Islam basiert auf dem Koran, der die Unter­wer­fung von Ungläu­bigen predigt. Ich möchte nicht isla­misch sterben und ich argu­men­tiere, dass wir als Christen das Schwert des Glau­bens und der Wahr­heit führen sollten. Der Islam ist gewalt­tätig, weil der Koran dies ist. Hören wir mit dem Glauben an einen gemä­ßigten Islam auf.“

„Jeder, der sagt, dass jeder aufge­nommen werden muss, ist ein Utopist oder hat andere Absichten. In dieser Hinsicht denke ich, dass der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Orbán nicht falsch liegt. Dieje­nigen, die isla­mi­sche Länder verlassen, fliehen in Wirk­lich­keit vor dem Islam. Ich frage mich: Warum nehmen die reichen isla­mi­schen Staaten diese Leute nicht auf? Der Grund scheint mir zu sein: Es gibt offenbar einen regel­rechten Plan zur Isla­mi­sie­rung Europas.“

Quelle: VoxNews