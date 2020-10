Nach den Terror­an­schlägen in Frank­reich brodelt es in Europa gewaltig, beson­ders in Ländern mit einer großen mosle­mi­schen Bevöl­ke­rung. So auch in Öster­reich, wo gerade die türki­schen Migranten als schlecht inte­griert, fana­tisch und Erdogan-hörig gelten. Nun stürmten an die 50 Isla­misten im Wiener Auslän­der­be­zirk Favo­riten eine Kirche und beschä­digten diese, nachdem sie zuvor unter „Allahu Akbar“-Rufen und mit benga­li­schen Feuern die Favo­ri­ten­straße und den Reumann­platz terro­ri­sierten.

Kirche als Angriffs­ziel im Moslem­viertel

Nachdem die Polizei die unan­ge­mel­dete Kund­ge­bung auflöste, machten sich die mehr­heit­lich türkisch­stäm­migen, jugend­li­chen Moslems auf den Weg zur Kirche St. Anton von Padua – auch Anto­ni­us­kirche genannt -, einer Pracht­kirche im roma­nisch-byzan­ti­ni­schen Stil, der es nun zum Verhängnis wurde, dass sie in einem Bezirk mit über­wie­gend mosle­mi­schen Einwoh­nern steht.

20 der halb­starken Migranten betraten die Kirche und traten auf das Tauf­be­cken und die Beicht­stühle ein, so der Bericht des Pfar­rers. Nach dem Alar­mieren der Polizei löste sich die Gruppe auf, fest­ge­nommen wurde niemand.

Ermitt­lern zufolge könnte zuvor via Video zum „isla­mis­ti­schen Wider­stand“ aufge­rufen worden sein. Schon seit einigen Wochen soll die isla­mis­ti­sche Gruppe den Bezirk und seine Einwohner terro­ri­sieren. Auslöser könnten auch hier die Mohammed-Kari­ka­turen im fran­zö­si­schen Magazin Charlie Hebdo gewesen sein.

stell­ver­tre­tende FPÖ-Bundes­par­tei­ob­mann Manfred Haim­buchner sprach in einer Aussendung von einem „in höchstem Maß verwerf­li­chen Sturm auf ein Kirche“. Für Haim­buchner ist das eine „Attacke auf unsere libe­rale Demo­kratie und unsere frei­heit­liche Gesell­schaft als Ganzes. Nach einem solchen Angriff darf man nicht einfach zur Tages­ord­nung über­gehen. Zudem sei dies bereits der dritte Angriff auf die euro­pä­isch-abend­län­di­sche Gesell­schaft binnen weniger Tage gewesen.