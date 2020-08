Die USA, stets ein Vorreiter in allem was dann zeit­ver­zö­gert auf uns zukommt, liefern jetzt einen Vorge­schmack auf das, was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ ohnehin befürchten und prognos­ti­zieren: Der Impf­zwang ist im Anmarsch. Eine Reihe von Univer­si­täten, wie die Univer­sity of Cali­fornia (UC) führen einen Grip­pe­impf­stoff für alle Studenten, Lehr­kräfte und Mitar­beiter obli­ga­to­risch ein. Einige andere Univer­si­täten im ganzen Land haben ähnliche Richt­li­nien erlassen, etwa die Purdue Univer­sity in Indiana, oder die Univer­sity of Miami. Die Univer­sity of Tennessee in Knoxville lässt auf ihrer Webseite ehrli­cher­weise gleich die Katze aus dem Sack. Dort steht:

„Die Verord­nung umfasst den Grip­pe­impf­stoff und kann später einen COVID-Impf­stoff umfassen, wenn einer von der CDC und dem Gesund­heits­mi­nis­te­rium von Tennessee entwi­ckelt und empfohlen wird“.

Warum vorläufig nur Grippe? Ganz einfach, weil es noch keinen Impf­stoff gegen Corona gibt. Die Argu­men­ta­tion:

„Univer­sity of Cali­fornia-Beamte bezeich­neten es als proak­tive Maßnahme zum Schutz der Mitglieder der UC-Gemein­schaft – und der Öffent­lich­keit insge­samt – und zur Verrin­ge­rung der schwer­wie­genden Belas­tungen der Gesund­heits­sys­teme, die im kommenden Herbst und Winter vor Influ­enza und COVID-19-Krank­heiten zu erwarten sind“.

Das hört sich im ersten Moment harmlos an. Doch was steckt dahinter, wohl nichts anderes als die schlei­chende Einfüh­rung des Impf­zwanges samt Gewöh­nungs­ef­fekt vor dem Corona-Hinter­grund. Dass das ausge­rechnet an Univer­si­täten statt­findet lässt Schlimmes befürchten. Denn hier wird deut­lich ein Beispiel vorex­er­ziert, was mit Leuten passieren wird, die sich weigern sich impfen zu lassen. Dann ist man eben von irgend­etwas ausge­schlossen. Beispiels­weise vom Studium.