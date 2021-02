EU tanzt nach der Pfeife von Soros beim Verschleiern von Spendengeldern

Wenn es darum geht auch Geld­flüsse trans­pa­rent zu machen, wird nicht davor zurück­ge­schreckt die Bürger über die Limi­tie­rung von Bargeld­zah­lungen mehr und mehr unter Kontrolle zu bringen. Selbst Klein­be­träge, wie Spenden an gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tionen, sind bei Barein­zah­lung nur mehr nach Legi­ti­ma­tion möglich.

Das gilt natür­lich nicht, wenn die Geld­emp­fänger NGOs sind, die gesell­schafts­po­li­ti­sche Agenden umzu­setzen haben. Und wenn der Spender George Soros heißt. Bemü­hungen von Ungarn auch solche Zahlungen trans­pa­rent zu machen, sind er EU offen­sicht­lich ein Dorn im Auge.

Lesen Sie hier einen Artikel unseres Medi­en­ko­ope­ra­ti­ons­part­ners zurZEIT dazu:

BRÜSSEL: Erneut mischt sich die EU-Kommis­sion in die inneren Ange­le­gen­heiten Ungarns ein. Konkret hat die Brüs­seler Behörde ein Verfahren wegen des unga­ri­schen NGO-Gesetzes einge­leitet. Dieses sieht unter anderen vor, dass sich NGOs, die Spenden aus dem Ausland von mehr als umge­rechnet etwa 20.500 Euro erhalten, bei den Behörden regis­trieren lassen müssen. Das 2017 verab­schie­dete NGO-Gesetz richtet sich vor allem gegen die subver­siven Tätig­keiten des Speku­lanten George Soros.

Sollte die natio­nal­kon­ser­va­tive Regie­rung von Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán das NGO-Gesetz nicht ändern, drohen hohe Geld­strafen. Die aus Fidesz und KDNP gebil­dete Koali­ti­ons­re­gie­rung wurde übri­gens bei der letzten Parla­ments­wahl 2018 mit einer Zwei­drit­tel­mehr­heit ausge­stattet, weshalb davon auszu­gehen ist, dass das von der EU-Kommis­sion kriti­sierte NGO-Gesetz von einer klaren Mehr­heit der Ungarn begrüßt wird.

Die zustän­dige EU-Kommis­sarin Vera Jourova erklärte, „die von der unga­ri­schen Regie­rung verhängten Einschrän­kungen bezüg­lich der Finan­zie­rung von NGOs stimmen nicht mit EU-Recht überein“. Außerdem ließ die von keinem einzigen Bürger gewählte EU-Kommis­sarin wissen, dass „zivil­ge­sell­schaft­liche Orga­ni­sa­tionen ein wich­tiger Teil unserer Demo­kra­tien seien“, weshalb „wir sie unter­stützen müssen und nicht bekämpfen“.

NGOs und soge­nannte zivil­ge­sell­schaft­liche Orga­ni­sa­tionen vertreten in den meisten Fällen eine linke Agenda und versu­chen, im außer­par­la­men­ta­ri­schen Raum ihre Ziele, die in vielen Fällen nicht mehr­heits­fähig sind, zu verwirk­li­chen. Dadurch kommt es in Wirk­lich­keit aber zu einer Schwä­chung der Demo­kratie, wenn von niemandem gewählte Akteure der „Zivil­ge­sell­schaft“ – wozu auch der Multi­mil­li­ardär Soros zu zählen ist – immer einfluss­rei­cher werden. Man kann es auch so formu­lieren, dass die EU mit ihrem Vorgehen Soros Schüt­zen­hilfe leistet.