Weiterer Schritt in Rich­tung Über­wa­chungs­staat droht – neues EU-Vermö­gens­re­gister angedacht

Haben Sie Gold­münzen oder wert­volle Bilder zu Hause? Besitzen Sie Wert­pa­piere, wenn ja, welche, oder gar Bitcoins? Gehören Ihnen Immo­bi­lien oder Firmen irgendwo in der Euro­päi­schen Union?

All das soll in Zukunft in einem neu zu schaf­fenden Euro­päi­schen Vermö­gens­re­gister zentral erfasst und gespei­chert werden, geht es nach den Wünschen der EU-Kommis­sion, die vor kurzem bekannt wurden. Unter der Nummer „2021/S 136–358265“ lässt die Gene­ral­di­rek­tion Finanz­sta­bi­lität, Finanz­dienst­leis­tungen und Kapi­tal­markt­union (FISMA) in einer Studie unter­su­chen, wie hier die privaten Vermö­gens­ver­hält­nisse jedes einzelnen EU-Bürgers am besten durch­leuchtet und an zentraler Stelle ausge­wertet werden können.

Wört­lich sollen „aus verschie­denen Quellen des Vermö­gens­ei­gen­tums (z. B. Land­re­gister, Unter­neh­mens­re­gister, Trust- und Stif­tungs­re­gister, zentrale Verwahr­stellen von Wert­pa­pieren usw.) verfüg­bare Infor­ma­tionen gesam­melt und mitein­ander verknüpft werden“. Gesam­melt werden sollen nicht nur Infor­ma­tionen aus Bank­konten und Wert­pa­pier­de­pots in allen EU-Mitglieds­staaten, sondern auch „Daten über das Eigentum an anderen Vermö­gens­werten wie Kryp­to­wäh­rungen, Kunst­werken, Immo­bi­lien und Gold“, so die offi­zi­elle Wunsch­liste der Kommission.

Als Begrün­dung muss wieder das abge­dro­schene Totschlag­ar­gu­ment der „Bekämp­fung von Geld­wä­sche und Steu­er­hin­ter­zie­hung“ herhalten. Über­sehen wird dabei von der Daten­krake in Brüssel, dass die Besteue­rung von Unter­neh­mens­ge­winnen, Kapi­tal­erträgen und Vermögen ein ausschließ­li­ches Recht der einzelnen Natio­nal­staaten ist – jeden­falls derzeit noch. Es geht daher, mit Verlaub gesagt, die EU-Kommis­sion einen Dreck an, ob in meiner ein Picasso hängt oder ich mir einen wert­vollen Oldtimer als Hobby leiste.

Freuen dürften sich über ein solches Zentral­re­gister von Gold­barren und Kunst­ge­gen­ständen aller­dings Einbre­cher­banden und Enkel­trick-Betrüger. Sieht man doch dort gleich, wo es was zu holen gibt. Für den normalen Bürger wäre es aber ein weiterer Schritt zu totaler Durch­leuch­tung und staat­li­cher Kontrolle.

