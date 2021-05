Legale Migra­ti­ons­ka­näle würden dazu beitragen, irre­gu­läre Migra­ti­ons­ströme zu redu­zieren und Schmuggler und Menschen­händler zu untergraben

Bewäl­ti­gung des Arbeits­markt­man­gels und der alternden Bevöl­ke­rung in Europa

Schaf­fung eines euro­päi­schen Talent­pools, um Arbeit­geber mit poten­zi­ellen Arbeit­neh­mern zusammenzubringen

Ein EU-Rahmen für legale Migra­tion würde eine geord­ne­tere Zuwan­de­rung fördern, benö­tigte Arbeits­kräfte anlo­cken, Menschen­schmuggel unter­graben und die Inte­gra­tion fördern.

In einem Bericht, der mit 495 zu 163 Stimmen bei 32 Enthal­tungen ange­nommen wurde, weist das Euro­päi­sche Parla­ment darauf hin, dass die legale Migra­tion in der Migra­ti­ons­po­litik der Union seit 2015 fast voll­ständig igno­riert wurde. Er weist darauf hin, dass der neue Pakt zu Migra­tion und Asyl keine spezi­fi­schen Vorschläge in diesem Bereich enthält.

„Die EU und die natio­nalen Poli­tiken zur legalen Migra­tion sollten zuerst auf den Arbeits­kräfte- und Quali­fi­ka­ti­ons­mangel auf dem Arbeits­markt reagieren“, sagen die Abge­ord­neten und verweisen auf die alternde Bevöl­ke­rung und die schrump­fende Erwerbs­be­völ­ke­rung. Sie fordern eine Über­ar­bei­tung der bestehenden Gesetz­ge­bung und eine Auswei­tung ihres Geltungs­be­reichs, da sie derzeit haupt­säch­lich hoch­qua­li­fi­zierte oder gut bezahlte Arbeit­nehmer und multi­na­tio­nale Unter­nehmen abdeckt, während nur die Richt­linie über Saison­ar­beiter die Migra­tion zu nied­ri­geren Löhnen abdeckt.

Der Text hebt die wich­tige Rolle von Geld­über­wei­sungen und die Vorteile einer sicheren, regel­mä­ßigen und geord­neten Migra­tion sowohl für die Entsende- als auch für die Aufnah­me­länder hervor. In Anbe­tracht des Risikos der „Abwan­de­rung von Fach­kräften“ schlagen die Abge­ord­neten vor, die zirku­läre Migra­tion zu fördern, bei der der Migrant nach einer bestimmten Zeit in sein Herkunfts­land zurück­kehrt und aus beruf­li­chen Gründen wieder ausreisen kann. Zu diesem Zweck sollte die Kommis­sion den von anderen Ländern ange­wandten Ansatz analy­sieren, z. B. punkt­ba­sierte Systeme. Darüber hinaus schlagen sie vor, auslän­di­schen Arbeit­neh­mern längere Aufent­halte außer­halb ihres Gast­landes zu ermög­li­chen, damit sie leichter in ihr Herkunfts­land zurück­kehren können.

Ein EU-Talent­pool für Arbeit­nehmer aus Drittstaaten

Um besser auf den Arbeits­kräf­te­be­darf oder ‑mangel auf den natio­nalen Märkten reagieren zu können, schlagen die Abge­ord­neten vor, einen EU-weiten Talent­pool und eine Matching-Platt­form zu entwi­ckeln, die alle Sektoren und Beschäf­ti­gungs­ebenen abdeckt und als zentrale Anlauf­stelle für Arbeit­nehmer aus Nicht-EU-Ländern, EU-Arbeit­geber und natio­nale Verwal­tungen dienen würde.

Darüber hinaus empfiehlt der Bericht, die Bewer­tung und Aner­ken­nung von Diplomen, Zerti­fi­katen und anderen beruf­li­chen Quali­fi­ka­tionen zu erleich­tern und zu beschleu­nigen. Dies würde die Mobi­lität inner­halb der EU erhöhen, was wiederum zu Anpas­sungen auf dem Arbeits­markt und zum allge­meinen Wirt­schafts­wachstum in den Mitglied­staaten beitragen kann.

Zitat

Während der Plenar­de­batte am Mitt­woch­nach­mittag sagte die Bericht­erstat­terin Sylvie Guil­laume (S&D, FR): „Ich möchte eine posi­tive Botschaft zur Migra­tion senden und ihre posi­tiven Auswir­kungen betonen, anstatt sich in frem­den­feind­li­cher Rhetorik zu verlieren. Migra­tion ist eine demo­gra­fi­sche, wirt­schaft­liche und mensch­liche Realität, die Europa ange­sichts seiner alternden Bevöl­ke­rung und des Arbeits­kräf­te­man­gels in mehreren Schlüs­sel­sek­toren braucht. Wir müssen bedenken, dass weniger legale Wege zur Migra­tion zu mehr ille­galer Migra­tion führen, und die einzigen, die davon profi­tieren, sind die Menschenschmuggler.“

Quelle: www.europarl.europa.eu