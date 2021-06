Les Bleus wollen sich vor dem Anpfiff gegen Deutsch­land niederknien

Während einer Pres­se­kon­fe­renz am 14. Juni kündigte der Kapitän der fran­zö­si­schen Fußball­mann­schaft Hugo Lloris an, dass die Spieler der fran­zö­si­schen Mann­schaft vor dem Anpfiff ihres ersten EM-Spiels gegen Deutsch­land am 15. Juni um 21 Uhr in München ein Knie auf den Rasen legen werden.

Auf die Frage eines Jour­na­listen, ob die fran­zö­si­sche Mann­schaft diese Geste, die bereits von anderen Natio­nal­mann­schaften prak­ti­ziert wird, durch­führen wird, sagte der Torhüter der fran­zö­si­schen Mann­schaft: „Ja, es ist geplant“, so RMC Sport, das die Infor­ma­tion berichtet.

Sowohl Belgiens „Rote Teufel“ als auch der Schieds­richter des Spiels, der Spanier Antonio Mateu Lahoz, haben diese Geste bereits am 12. Juni vor dem Spiel gegen Russ­land gemacht. Die engli­schen Spieler taten dasselbe am 13. Juni vor Beginn des Spiels gegen Kroatien.

Die Geste wurde nach Protesten nach dem Tod des Afro­ame­ri­ka­ners George Floyd im Mai 2020 in Minnea­polis, Minne­sota, initi­iert. Mehrere Wochen lang hatten sich Demons­tranten, Akti­visten, aber auch Poli­tiker öffent­lich nieder­ge­kniet, um ihre Unter­stüt­zung und Empö­rung über diesen Mord zu zeigen, der als Beispiel für die Diskri­mi­nie­rung und Gewalt gilt, unter der die schwarze Gemein­schaft in den Verei­nigten Staaten leidet.

Entschei­dung der fran­zö­si­schen Spieler irri­tiert einen Teil der Rechten

In Frank­reich verur­teilten nach der Ankün­di­gung von Hugo Lloris mehrere Poli­tiker diese Entschei­dung, die als eine aus den Verei­nigten Staaten impor­tierte Mode wahr­ge­nommen wurde, die statt­dessen Rassen­kon­flikte auf dem Terri­to­rium der Repu­blik anheizen würde, aufs Schärfste.

Thierry Mariani, Kandidat des Rassem­ble­ment National (RN) bei den Regio­nal­wahlen in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, beklagte auf Twitter die Geste der Reue:

„Natür­lich müssen wir Rassismus wirksam bekämpfen! Aber genug von seinen Gesten der Reue, die darin bestehen, einer in den USA lancierten Mode für einen Mord zu folgen, für den Frank­reich und die Fran­zosen keine Verant­wor­tung tragen“.

- Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 14, 2021

Für den Anführer der Patriots, Florian Phil­ippot, ist es eine „Schande“, dass die Blues diese Geste voll­ziehen können, schrieb er auf Twitter:

„Black Lives Matter ist eine Sache, die gespon­sert wird, um Span­nungen zu erzeugen, Menschen zu brechen, sie zu spalten, sie in Ressen­ti­ments zu halten, sie zu schwächen!“

Euro 2021: Les Bleus werden vor dem heutigen Spiel Frank­reich-Deutsch­land in die Knie gehen. Wie schade! Black Lives Matter ist eine Sache, die gespon­sert wird, um Span­nungen zu erzeugen, Menschen zu brechen, sie zu spalten, sie in Ressen­ti­ments zu halten, sie zu schwächen!

