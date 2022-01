Von PETER HAISENKO | Der Präsi­dent des Euro­pa­par­la­ments, David Sassoli, ist tot. Er ist am Dienstag, den 11. Januar 2022 um 1.15 Uhr in einem italie­ni­schen Kran­ken­haus verstorben. Der Mann aus Florenz wurde 65 Jahre alt. Die Beschrei­bung der Todes­ur­sache wird kryp­tisch gehalten.



„Schwere Kompli­ka­tion wegen Funk­ti­ons­stö­rung des Immunsystems“

Sassoli war nicht nur bekannt als Verfechter einer zügel­losen Migra­ti­ons­po­litik, er fiel auch auf als strammer Befür­worter aller Corona-Einschrän­kungen inklu­sive seines rigo­rosen Einsatzes für Impf­kam­pa­gnen. Obwohl es in den Meldungen zu seinem Ableben pein­lich vermieden wird, seinen Impf­status zu erwähnen, darf man davon ausgehen, dass dieser Impf­pre­diger mindes­tens doppelt geimpft war und sich mit an Sicher­heit gren­zender Wahr­schein­lich­keit vor kurzem seinen „Booster“ hat spritzen lassen. Jetzt ist er tot. Und nein, er ist nicht an oder mit oder in der Nähe von Corona gestorben. Die Meldung zur Todes­ur­sache liest sich wie folgt:

„Sassoli war bereits länger im Kran­ken­haus, wie am Montag bekannt wurde. Ein Spre­cher des EU-Parla­ments in Brüssel hatte erklärt, der Italiener sei in einer Klinik in seinem Heimat­land unter­ge­bracht und werde dort behan­delt. Der Aufent­halt sei ‚wegen einer schweren Kompli­ka­tion aufgrund einer Funk­ti­ons­stö­rung des Immun­sys­tems‘ erfor­der­lich geworden. Der Parla­ments­prä­si­dent befand sich nach den Angaben des EU-Parla­ments bereits seit dem 26. Dezember in Behand­lung.“ Quelle: n‑tv.de (Anm.: Hervor­he­bung durch Redaktion)

Drama­ti­sche Übersterb­lich­keit im Jahr 2021

Damit ist Sassoli genau das wider­fahren, was kriti­sche Fach­leute als eine der Haupt­ge­fahren der Corona-Spritzen beschrieben haben. Nämlich „schwere Kompli­ka­tionen aufgrund von Funk­ti­ons­stö­rungen des Immun­sys­tems“. Sassoli ist somit der hoch­ran­gigste der Tausenden von Impf­t­oten. Dass man sich in diesem promi­nenten Fall beson­ders windet, einen Zusam­men­hang mit der Impfung zu verschleiern, war zu erwarten. Immerhin besteht die Gefahr, dass seine Parla­ments­kol­legen in Bezug auf Corona und die Spritzen eine kogni­tive Disso­nanz erleiden werden und nicht nur die. Schon jetzt kommen sie an der Frage kaum noch vorbei, warum Hunderte Leis­tungs­sportler während des vergan­genen Jahres auf dem Platz umge­fallen und etliche auch verstorben sind.

Das Statis­ti­sche Bundesamt hat mitt­ler­weile eine drama­ti­sche Übersterb­lich­keit für das ausge­hende Jahr 2021 bekannt­ge­geben. Zum Jahres­ende ist sie ange­stiegen auf mehr als 30 Prozent und somit die höchste seit 1946 und das war ein Hunger­jahr. Gleich­zeitig wird ehrli­cher­weise zuge­geben, dass dieser Umstand nicht mit Corona zu erklären ist. Woran es dann gelegen haben kann, darüber hüllen sich die offi­zi­ellen Stellen in Schweigen. Aber was war in 2021 anders als in allen voran­ge­gan­genen Jahren? Nun, zunächst gibt es wie im Jahr zuvor keine Grippe mehr. Das kann aber keine Übersterb­lich­keit begründen. Kleiner Scherz! 2021 war aber das Jahr der Corona-Spritzen. Ist es da verwegen, einen Zusam­men­hang zu sehen? Mir jeden­falls fällt dazu nichts anderes ein und dazu gibt es auch neue Erkennt­nisse. Nämlich über den soge­nannten Impf­stoff, der eine Genthe­rapie ist.

Wie jetzt die erzwun­gene Offen­le­gung von Daten der Phar­ma­riesen aufzeigt, gibt es unter­schied­liche Chargen der Corona-Spritzen. Das ist an sich schon ein Skandal. Norma­ler­weise muss man sich darauf verlassen können, dass jedes Medi­ka­ment und insbe­son­dere jeder Impf­stoff exakt das Gleiche beinhaltet, was Gegen­stand der Zulas­sung war. Und zwar auch, welcher Inhalts­stoff in welcher Menge enthalten ist. Genau da werden aber die Unter­schiede gemacht. Es sieht so aus, als ob die Hersteller die bislang vernach­läs­sigten Blind- und Doppel­blind­stu­dien direkt an Milli­arden ahnungs­losen Probanden nach­holen. Das perfide daran ist, dass die Probanden nicht darüber aufge­klärt werden und so auch keine Möglich­keit haben, aktiv über die Teil­nahme an diesen Studien zu entscheiden. Es wird verheim­licht, dass man sich noch im Stadium der Versuchs­phase befindet. Wie sonst wäre erklär­lich, dass mit unter­schied­li­chen Inhalten operiert wird?

Von welcher Dosie­rung an können Lang­zeit­folgen auftreten?

Dieses Verfahren bietet den Impf-Faschisten Vorteile. Wer das Glück hatte, eine Spritze mit wenig gefähr­li­chem Inhalt abzu­be­kommen, wird mit voller Über­zeu­gung sagen können, bei ihm wäre die „Impfung“ ohne jede Probleme abge­laufen. Genau die braucht man, für die Glaub­wür­dig­keit der Impf­kam­pa­gnen. Weiterhin senkt die Anwen­dung von Chargen mit wenig gefähr­li­chem Inhalt die Quote der schweren Impf­schäden. Was aber selbst mit Mini­mal­do­sie­rung noch lange nicht absehbar sein wird, ist die Frage, von welcher Dosie­rung an Lang­zeit­folgen auftreten werden. Auch nach mehreren Jahren.

Lesen Sie dazu diesen Artikel im Link. Dazu merke ich an, dass dort von bis zu 3.000-facher Toxi­zität gespro­chen wird. Diese Zahl resul­tiert aus der Bewer­tungs­praxis für Wirk­stoffe, deren Toxi­zität mit der Wirk­dosis nicht­li­near ansteigt. Man vergleiche dazu den Wirk­stoff der Pflanze Fingerhut „Digi­talis“, der in geringen Dosen dem Herzen helfen kann, aber bei höherer Dosie­rung tödlich ist.

So muss man alle der schweren, vorsätz­li­chen Lüge bezich­tigen, die frech behaupten, die „Impf­stoffe“ wären erprobt und es gäbe keine Lang­zeit­schäden. Es muss selbst dem Dümmsten klar sein, dass eine solche Aussage unmög­lich ist für ein Medi­ka­ment, das es erst seit einem guten Jahr gibt.

Ich erin­nere hier an Contergan, dessen verhee­rende Neben­wir­kungen erst mit Verzö­ge­rung bekannt werden konnten. Oder an den Impf­stoff gegen die Schwei­ne­grippe 2009, der Narko­lepsie verur­sa­chen konnte. Erst sechs Jahre später wurde der Mecha­nismus entdeckt, dass bestimmte Genvor­aus­set­zungen in Verbin­dung mit der Verab­rei­chung dieses Impf­stoffs mit 100-prozen­tiger Sicher­heit (!) Narko­lepsie verur­sa­chen. Wie kann also irgend­je­mand, der noch bei Sinnen ist, behaupten, es gäbe bei den Corona-Spritzen keine Lang­zeit­schäden? Schließ­lich reden wir hier über eine Genthe­rapie, die bisher noch niemals am Menschen ange­wendet worden ist, also über abso­lutes wissen­schaft­li­ches Neuland.

Es gibt keinen belast­baren Beweis, dass die Corona-Spritzen vor irgend­etwas schützen

Bremen meldet eine Impf­quote von 100,2 (???) Prozent. Bremen meldet auch die höchste Inzi­denz Deutsch­lands mit 1.438,5 (13.1.2022). Die Meldungen häufen sich von mehr oder weniger Promi­nenten, die kurz nach ihrem „Booster“ mit Corona krank darnie­der­liegen, auch im Kran­ken­haus behan­delt werden müssen. Beinahe die Hälfte des FC-Bayern ist außer Gefecht, wegen posi­tiver Corona-Test­ergeb­nisse. Alle diese sind mindes­tens doppelt „geimpft“. Und jetzt Sassoli. Es gibt keinen belast­baren Beweis, dass die Corona-Spritzen vor irgend­etwas schützen. Nicht einmal die verspro­chene „Frei­heit“ bringen sie. Aber es ist nach­ge­wiesen, dass sie Menschen schwer schä­digen und sogar umbringen. Es ist auch nach­ge­wiesen, dass es beson­ders in der Alters­gruppe 20 bis 50 eine nie dage­we­sene Übersterb­lich­keit gibt.

Wer ange­sichts all dessen noch weiter impfen will, gar eine Impf­pflicht fordert, dem kann ich nicht mehr ein funk­ti­ons­fä­higes Gehirn zuordnen. Hat er aber doch ein solches, fällt es mir schwer, die passenden Worte für ein derart gewis­sen­loses Verhalten zu finden. So bleibt mir jetzt die Hoff­nung, dass der Tod von Sassoli ein Weckruf für die Parla­men­ta­rier­kol­legen wird und even­tuell auch für die braven System­jour­na­listen. Aus Kreisen eines großen Medi­en­kon­zerns ist mir schon zuge­tragen worden, dass manche Impf-Faschisten nach­denk­lich werden. So könnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Systemm­edien den Impf­wahn­sinn auf- und angreifen. Bis es aber so weit ist, kann ich nur jedem empfehlen, sich gründ­lich zu infor­mieren, bevor man sich entscheidet, als Versuchs­ka­nin­chen (Scholz!) an der Erpro­bung dieser Genthe­rapie teilzunehmen.

Bedenken Sie: Auch wenn Sie eine doppelte „Impfung“ gut über­standen haben, wissen Sie nicht, aus welcher Charge Ihr Impf­stoff kam. Und Sie wissen nicht, aus welcher der „Booster“ kommen wird.

zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com

