Cyril Moog

W walce z komu­nizmem to właśnie w Europie Środ­kowej najdo­bit­niej objawił się ukryty w czło­wieku duchowy pęd do wolnej indywidualności.

Rzec­zy­wiste chrześci­jańskie wartości zachod­nio­eur­o­pe­jskie, uważane za oczy­wiste i mało zauważane w Europie Zachod­niej, stały się inspi­racją dla ducha oporu prze­ciwko tota­li­ta­ryzmowi. Z Europy Środ­kowej – regionu, do którego Niemcy niegdyś kulturowo należały – wyło­niło się więc pierwsze odrodzenie zachod­niej cywi­li­zacji: odbu­dowa zato­pio­nego kontynentu.

„Wyjazd do Europy Środkowej“

Pod koniec lat osiemd­zie­sią­tych, kiedy Zachód próbował odwrócić uwagę od swojej wewnę­trznej pustki poprzez hedo­nis­ty­czny styl życia, dwaj Austriacy, Erhard Busek i Gerhard Wilfinger, opubli­kowali tom esejów, które świad­c­zyły o żywotności ducha Zachodu.

„Aufbruch nach Mittel­eu­ropa“, pomyślany jako wkład „Club pro Wien“ w austriacką metro­polię, leżącą wówczas jeszcze na jednej z najważ­nie­js­zych linii podziału konfliktu Wschód-Zachód, jest świa­dectwem refleksji nad wspólnym środ­ko­wo­eur­o­pe­jskim dzied­zictwem. Znako­mity skład prele­gentów z Czechosło­wacji, Jugo­sławii, Polski, Węgier, Rosji, Austrii i Niemiec – inte­lek­tu­al­nych gigantów, takich jak Milan Kundera, Manès Sperber i György Konrád – daje wyobrażenie o tym, jak w środku Europy urucho­miono coś, co zaledwie kilka lat później miało w znacznym stopniu przy­c­zynić się do upadku komu­nis­ty­cz­nego reżimu terroru.

Podczas gdy na Zachodzie post­mo­der­nis­ty­czny świa­to­po­gląd rela­ty­wis­ty­cz­nego kulturowo samo­za­parcia w widoczny sposób zyskiwał hege­monię, pod twardą powier­z­chnią zimnej wojny wbrew wszyst­kiemu dawała o sobie znać wewnę­trzna siła napę­dowa, dążenie do indy­wi­du­al­nego samo­st­a­no­wi­enia, które leży u podstaw całego inte­lek­tu­al­nego i społecz­nego rozwoju narodów europejskich.

Procesy syntezy jądrowej w Europie Środkowej

Powstałe wówczas prace są skarb­nicą wiedzy na temat tego, czym jest Europa Środ­kowa: położona na wschodnim krańcu Zachodu i zachodnim krańcu Wschodu, Europa Środ­kowa charak­te­ry­zuje się zapier­ającą dech w pier­siach różno­rod­nością. „Stapia­liśmy się razem i powsta­wa­liśmy osobno, jesteśmy wzajem­nymi asym­i­lac­jami, dysy­m­i­lac­jami i kombi­n­ac­jami indy­wi­du­alnej przy­na­leż­ności“ – pisze węgierski pisarz György Konrád. W związku z tym opisuje mieszkańców regionu jako „potomków środ­ko­wo­eur­o­pe­js­kich procesów syntezy“.

Pod tym względem idea środ­ko­wo­eur­o­pe­jska od ponad tysiąca lat oznacza „kwit­nącą różno­rod­ność skład­ników, samoś­wia­do­mość różno­rod­ności“, co ma również konse­kwencje dla kształ­to­wania się insty­tucji państ­wo­wych: podczas gdy w Europie Zachod­niej nowo­c­zesne państwa tworzą wielkie narody, pisze austriacki dzien­nikarz Gerhard Wilfinger, „w Niemc­zech i Europie Środ­kowej losem pojęcia narodu jest to, że począt­kowo staje się ono lub pozostaje bezpańst­wowe“. Nakła­da­jące się na siebie kulturowo jednostki, nakła­da­jące się na siebie ludy i rodziny języ­kowe nie mogą począt­kowo tworzyć żadnych trwałych jednostek poli­ty­cz­nych, nie mówiąc już o narodach państwowych.

Kosmo­po­li­ty­czny element żydow­skiego ducha

„Żadna inna część świata nie jest tak naznac­zona wpływem żydow­skiego ducha“ – pisze Milan Kundera. „Wszędzie obcy i wszędzie u siebie, wynie­sieni ponad narodowe spory, Żydzi byli wiodącym kosmo­po­li­ty­cznym, inte­gru­jącym elementem Europy Środ­kowej w XX wieku: byli jej inte­lek­tu­alnym spoiwem, skon­den­so­waną wersją jej ducha, twór­cami jej inte­lek­tu­alnej jedności.“

Z tej perspek­tywy atak na judaizm jawi się jako kolejny atak na Europę Środ­kową. Kundera pisze: „W ich losie los Europy Środ­kowej wydaje się być skon­cen­tro­wany i odbity, i znalazł swój symbo­li­czny obraz.“

„Rozwią­zanie narodowo-państ­wowe z Trianon jest raczej surowym i jedno­s­t­ronnym przed­sta­wi­e­niem naszych stosunków etnicz­nych“ – zauważa ponownie György Konrád. W ten sposób załamał się pokój. Ramy państ­wowe i rzec­zy­wis­tość etniczna nie pokry­wały się. „Fakt ten przy­c­zynił się do wybuchu II wojny świa­towej. Być może nie jest też możliwe stwor­zenie mapy poli­ty­cznej, która odpowia­dałaby mapie etnicznej“ – podsumowuje dalej Konrád.

Niemiecki jako pier­wotny język wspólny

Dla György Konráda Europa Środ­kowa jest czymś zupełnie natu­ralnym, wspól­notą inte­resów, bez której nie można się obejść. Jedno­c­ześnie jeden z nich z trudem rozumie języki innych. Tym bard­ziej poważna jest utrata języka niemieckiego jako dawnej lingua franca, w którym różne narody wymi­e­niały się poglą­dami. Tak więc język niemiecki, a poza tym praw­do­pod­obnie także niemiecka kultura, służyły jako „środ­ko­wo­eur­o­pe­jski czynnik spajający“.

Fakt ten wydaje się być w dzisie­js­zych Niemc­zech tak samo zapom­niany, jak to, że kiedyś było się, i to całkiem natu­ralnie, inte­gralną częścią Europy Środ­kowej. Przede wszystkim pod tym względem to właśnie ten ruch inte­lek­tu­alny na przełomie XVIII i XIX wieku wniósł całko­wicie auten­ty­cznie niemiecki wkład w kulturę Europy Środ­kowej: wspa­niały rozkwit niemieckiego życia intelektualnego.

Rozkwit niemieckiego ducha

Jakby za jednym zama­chem, cały szereg ważnych osobis­tości pojawił się w tym czasie na scenie, aby udost­ępnić się impul­sowi inte­lek­tu­al­nemu, który miał oddziaływać daleko poza ich włas­nymi grani­cami. U Lessinga, Goethego i Schil­lera, w klasy­cznej filozofii niemieckiej od Fich­tego do Hegla, w dziełach roman­tyków odnaj­du­jemy dążenie do takiego uchwy­cenia w sobie twórczej ludzkiej jaźni, by uznała się ona za „iskrę boskiego ognia“ – wypeł­nioną świa­do­mością swego rdzenia bycia u siebie w wyższym porządku bytu: „entel­echy“, jak mówił już Leibniz, „wędrowca między sferami“.

Ideał czło­wie­c­zeństwa opierał się więc na świa­do­mości ducho­wego „ja“, do którego dążyli przed­sta­wi­ciele ówczes­nego niemieckiego życia kultu­ral­nego, które w sobie pielę­gnowali i dopro­wad­zali do dojr­załości. „Boskość w naszej rasie jest zatem edukacją dla ludzkości“ – pisał odpo­wiednio Johann Gott­fried Herder.

Dlatego wielu Niemców wyzna­wało ideał wolnego czło­wie­c­zeństwa, który wykraczał poza narodo­wość. „Formować się w naród, macie nadzieję, Niemcy na próżno: formować się, możecie, swobo­d­niej w czło­wieka dla niego“, pisał Fried­rich Schiller. Głębsze znaczenie narodo­wego charak­teru Niemiec pole­gało więc także na kulty­wo­waniu i dalszym rozwoju duchowej indy­wi­du­al­ności czło­wieka, który dążył do samoś­wia­do­mości, przeży­wając siebie jako członka całej ludzkości.

Stąd jedno­c­zesne dążenie do kosmo­po­li­tyzmu: do przy­jęcia z miłością do siebie samego i do włas­nego narodu tego, co w innych narodach jest idealne, wielkie i piękne. Herder uważał same ludy za wspól­noty usta­no­wione przez Boga i jako takie będące żywym zwier­cia­dłem całej ludzkości. Dla poszc­ze­gól­nych istot ludzkich, które należą do nich w warstwie ich życia ducho­wego, są one niezas­tą­pione, ponieważ każda z nich pełni bardzo specy­ficzną funkcję wychowawczą.

To właśnie dzieła powstałe w tym okresie rozkwitu niemieckiego ducha rozprze­strze­niły się wraz z języ­kiem na Europę Środ­kowo-Wschodnią i uksz­tał­to­wały życie kultu­ralne wielu Węgrów, Czechów i Polaków, Serbów, Słowaków i Rosjan.

Wytę­pienie niemieckiego ducha

Język niemiecki został „utra­cony nie tylko z powodu Niemców“, pisze Konrád, wska­zując na „mega­lo­manię Cesarstwa Niemieckiego“, która dopro­wad­ziła do tego, że „dziś nie ma już Europy Środ­kowej“, a kontakty między naro­dami Europy Środ­kowej są praw­do­pod­obnie na niższym poziomie niż przed stu laty.

O tym, że przy­czyn I wojny świa­towej nie należy szukać wyłącznie we wspom­nianej „mega­lo­manii“, może prze­konać się dziś każdy, kto nie da się omamić histoire convenue. Jedno­c­ześnie nie można do końca twier­dzić, że Niemcy nie przy­c­zy­nili się do „pier­wotnej kata­strofy XX wieku“. Głębsze przy­c­zyny tkwią jednak już w latach 40. i 50. XIX wieku.

Był to czas, kiedy Niemcy skapi­tu­lowali wobec naporu mecha­nis­ty­czno-nauko­wego świa­to­po­g­lądu i już wtedy kulturowo wręcz się opuścili: Inte­lek­tu­alny dorobek epoki Goethego został porzu­cony i prak­ty­cznie zapom­niany. Również w Niemc­zech czło­wiek był coraz bard­ziej postrz­egany jako istota, której natura i cechy charak­te­ry­sty­czne były inter­pre­to­wane wyłącznie na podstawie zmys­ło­wego postrz­egania i czysto fizy­cz­nego porządku natury.

Malthus, Marks i Darwin w ciągu jednego poko­lenia zastą­pili Goethego i Schil­lera, Herdera i Hegla. Kosmo­po­li­tyzm kosmo­po­li­ty­czny został zastą­piony przez nacjo­na­lizm wiel­ko­nie­miecki lub völkisch, który uważał dążenie jednostki do wolności i samo­st­a­no­wi­enia za upadek deka­denckiego Zachodu. W 1871 roku, wraz z utwor­ze­niem Rzeszy przez Bismarcka, nastą­piło to, co Nietz­sche nazwał „wyniszcze­niem niemieckiego ducha na rzecz niemieckiej Rzeszy“.

Stało się jasne, że niemiecka kultura inte­lek­tu­alna nie zdołała wpłynąć na kulturę ogólną w sposób społecznie forma­tywny. Myśl okresu Goethego nie była w stanie połączyć się z rzec­zy­wis­tością społeczną i groziło jej dryfo­wanie w stronę senności. W obliczu konglo­me­racji narodów w Europie Środ­kowej, zada­niem było stwor­zenie zewnę­trznej wspól­noty społecznej, w której wszystkie narody Europy Środ­kowej mogłyby się swobo­dnie rozwijać.

Zamiast tego w Niemc­zech zatri­um­fował arogancki i nacjo­na­lis­ty­czny duch brutal­ności, pustki i powier­z­chow­ności. Narodowy socja­lizm w końcu wstrzelił się w duchową próżnię ze swoim rasis­tow­skim odrzu­ce­niem ludzkiego ego, duchowej indy­wi­du­al­ności czło­wieka, wszyst­kiego, co dla prawd­ziwej niemieckiej kultury jawiło się jako najwyższa wartość.

Zanikanie ojczyzny kulturowej

Ten mate­ria­lizm, który dopro­wadził do wyobco­wania Niemców z ich włas­nych korzeni kultur­o­wych, dopro­wadził w końcu do podob­nego rozwoju w całej Europie.

Coraz bard­ziej zapo­minano, że gospo­darka ma służyć jedynie bezpie­c­zeństwu i wygodzie fizy­cznej egzys­tencji, że stanowi ona jedynie podstawę dla rozwoju duchowo-ducho­wego czło­wieka, który dokonuje się w życiu duchowo-kulturowym.

Już w 1984 roku Milan Kundera stwier­dził, że Europa traci „swoją tożsa­mość kulturową“. Europa już wtedy zaczęła odchodzić od „ery kultury“, która zastą­piła religię, i z tego powodu również – aż do dzisiaj – nie była w stanie dostrzec w Europie Środ­kowej niczego innego niż „Europa Wschodnia“.

Region ten, postrz­egany wówczas wyłącznie jako część sowieckiego impe­rium, nawet dziś w oczach zachod­nich Euro­pe­jc­zyków wydaje się jedynie utra­pie­niem. Przeszkodą na drodze do ogól­no­eur­o­pe­js­kiego zjed­no­c­zo­nego państwa, które odwróciło się od własnej historii, własnej kultury, własnej cywi­li­zacji – państwa, które nie postrzega już samej Europy jako wartości.

Kundera podkreśla nato­miast zdecy­do­wanie kulturowy charakter Europy Środ­kowej: „Tylko w tym okresie, tylko w świecie, który ma wymiar kulturowy, Europa Środ­kowa może jeszcze bronić swojej tożsa­mości, jeszcze być postrz­egana za to, czym jest.“

Niepowtarz­al­ność każdej osoby

Jakże znami­enne jest to, że właśnie w Europie Środ­kowej, w tej części centrum, która została poddana tota­li­ta­ryzmowi komu­nis­ty­cz­nemu, odrod­ziła się świa­do­mość duchowej indy­wi­du­al­ności. Na terenach zdomi­no­wanych przez tota­li­ta­ryzm w latach 80. poja­wiła się więc świa­do­mość, że „wolność nie może zginąć“, jak pisze Milan Kundera.

„Prze­konanie, że osoba nigdy nie może być w pełni okreś­lona przez swój udział w społecznej ‚całości‘, a zatem nie może być uznana za włas­ność społec­zeństwa czy państwa, należy do istoty chrześci­jaństwa, a tym samym Zachodu“ – uważa polski filozof Leszek Koła­kowski. Daje tym samym świa­dectwo, że wartości cywi­li­zacji euro­pe­js­kiej w Europie Środ­kowej są czymś więcej niż tylko słowami. „Istoty ludzkie nie są wymi­enne, każda osoba ludzka repre­zen­tuje jedną niere­du­kow­alną rzeczywistość“.

W ten sposób cywi­li­zacja zachodnia nie jawi mu się już jako przy­pad­kowa przerwa lub dziwny eksces historii, ale „jako rozwi­nięcie i samo­ob­ja­wi­enie się duchowej energii ukrytej w byciu czło­wie­kiem, która przez wieki, poprzez bolesny, często sprze­czny, często pośredni proces, wyła­my­wała sobie drogę.“

A więc jest to znowu świa­do­mość duchowej indy­wi­du­al­ności, ducho­wego jądra istoty czło­wieka, jak to się wyrażało także w czasach klasy­cyzmu niemieckiego, a przedtem także w czasach rewo­lucji fran­cus­kiej i wszędzie tam, gdzie czło­wiek dąży do wolności i indy­wi­du­al­nego samo­st­a­no­wi­enia ze świa­do­mości swego bosko-ducho­wego jądra: „Idea jedy­n­ości i niezas­tę­pow­al­ności osoby – mówi Koła­kowski – ta idea, którą chrześci­jaństwo urucho­miło i której nadało żywotność.“

W obliczu cywi­li­za­cy­j­nego upadku Europy, Europa Środ­kowa może być ostatnim bastionem Zachodu. W tym konte­kście ważne będzie ponowne nawią­zanie kontaktu z duchowymi orien­ta­c­jami i impulsami kultur­o­wymi okresu Goethego, które były skie­ro­wane ku wyższej ludzkości. Znaczenie tych celów kultur­o­wych dla dziejów ludzkości jest nadal w pełni aktu­alne, w formie odpo­wied­niej dla naszej sytu­acji rozwojowej.

Gdyby udało się czerpać z tych samych źródeł chrześci­jańs­kiej indy­wi­du­al­ności duchowej, mogłyby zostać urucho­mione siły wewnę­trznej odnowy. Jak można było zauważyć już w latach 80-tych XX wieku, Europa Środ­kowa mogła odna­leźć związek z największym osią­g­nięciem cywi­li­zacji zachod­niej: duchowym ja czło­wieka, dążącego do samoś­wia­do­mości i wolności.

Na tej podstawie mogłyby się tu rozwinąć społec­zeństwa, w których gospo­darka koncen­truje się na zapew­ni­eniu bytu fizy­cz­nego, poli­tyka tworzy ramy prawne, a życie inte­lek­tu­alne i kultu­ralne, w tym edukacja, opiera się na wolnych, nieza­leżnych insty­tuc­jach, tak jak to miał na myśli Alex­ander von Humboldt.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w BUDAPESTER ZEITUNG, naszym part­nerze w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.