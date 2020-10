Von Olivier Bault *

Ein neues Urteil des EuGH gegen Ungarn sorgte am 6. Oktober für Aufsehen. Diesmal betraf der Fall das unga­ri­sche Hoch­schul­ge­setz von 2017. Am Gängel­band der Euro­päi­schen Kommis­sion urteilte der Euro­päi­sche Gerichtshof, dass dieses Gesetz gegen die WTO-Regeln und die Charta der Grund­rechte der EU verstoßen würde.

Das unga­ri­sche Gesetz sollte den Betrieb auslän­di­scher Hoch­schul­ein­rich­tungen auf unga­ri­schem Terri­to­rium regeln. Diese Einrich­tungen, die auslän­di­sche Diplome auf unga­ri­schem Terri­to­rium verleihen wollen, müssten auch eine Bildungs­ak­ti­vität in ihrem Herkunfts­land ausüben und es müsse ein bila­te­rales Abkommen zwischen Ungarn und diesem Land bestehen. Aus der Sicht des EuGH würden diese auf den ersten Blick normalen Bedin­gungen die Frei­heit der Künste und Wissen­schaften, das Recht auf Bildung und die in der Charta der Grund­rechte veran­kerte Unter­neh­mens­frei­heit verletzen.

Es ist sehr beun­ru­hi­gend, dass die Charta der Grund­rechte, die in die euro­päi­schen Verträge mit dem Vertrag von Lissabon inte­griert ist, vom EuGH dazu genutzt wird, um sich als ein zweiter Euro­päi­schen Gerichtshof für Menschen­rechte zu gerieren. In dieser Charta heißt es jedoch, dass sie „nur inso­fern an die Mitglied­staaten gerichtet ist, als sie das Unions­recht umsetzen“ und dass dies „keine neue Zustän­dig­keit oder Aufgabe für die Union schafft“. In Bezug auf Ungarn gab es bereits im Mai das EuGH-Verbot geschlos­sener Tran­sit­zen­tren an der Grenze, an der Asyl­su­chende fest­ge­halten wurden. Im Juni wurde – eben­falls vom EuGH – das unga­ri­sche Gesetz torpe­diert, nach dem NGOs, die auslän­di­sche Gelder erhalten, verpflichtet waren, diese Tatsache den Behörden zu melden und auf ihren Websites und Broschüren anzu­geben; der EuGH privi­le­gierte damit die Inter­essen von Soros und seines Dunst­kreises von NGOs gegen­über dem Erfor­dernis der Trans­pa­renz.