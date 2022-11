Flüs­siggas-Verschif­fung: Unzu­ver­lässig, spekulativ



Eine „tickende Bombe“ sei der Trans­port von Flüs­siggas (LNG) per Schiff nach Europa – so das grie­chi­sche Forschungs­zen­trum „Analyst“. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich um eine unvor­her­seh­bare und unzu­ver­läs­sige Methode im Vergleich zum Pipe­line-Trans­port handelt, und auch dadurch, dass der Zeit­punkt der Liefe­rungen von Speku­lanten abhängt.

Während der Pipe­line-Gashandel vorher­sehbar, zuver­lässig und durch ernst­haft verein­barte Preise gekenn­zeichnet war, wird der Flüssig-Gashandel mittels Schiffen als unzu­ver­läs­siger ange­sehen, was durch Preis­tur­bu­lenzen, die von Speku­lanten geprägt werden, noch kompli­zierter wird.

Schiffe sitzen in Europas Häfen fest

So war am 31.10. 2022, Montag­nach­mittag, der Erdgas­preis an der nieder­län­di­schen Ener­gie­börse „ICE-Endex“ zum ersten Mal in der Geschichte negativ (ener­gy­flux), was bedeutet: Dass jemand, der Erdgas verkaufen wollte, Käufer bezahlen musste, anstatt bezahlt zu werden, so „Analyst“. Kein Wunder: Mindes­tens sechzig der welt­weit verfüg­baren 641 Flüs­sig­gas­tanker liegen nämlich in Europa vor Anker, können oder wollen ihre Ladung aber nicht löschen, obwohl ihnen das (wave) 500.000 Dollar täglich kostet.

Der Grund dafür laut „Analyst“: Im Durch­schnitt sind nämlich fast 94% der EU-Lager voll, während die wich­tigsten Import­märkte – Deutsch­land und Italien – über­haupt keine Lager­flä­chen haben.

Fehlende Spei­cher­ka­pa­zi­täten

Daher kann nur so viel Gas in das Netz einge­speist werden, wie es verbraucht. Das heißt: Im Moment ist der Verbrauch ziem­lich niedrig, da die Durch­schnitts­tem­pe­ratur in Europa zu hoch ist, in Mittel­eu­ropa sogar bis zu 8 Grad höher als der Durchschnitt.

Das Institut hebt auch die paral­lele Zunahme der Flüs­siggas-Spei­che­rung auf Schiffen hervor, da viele Länder nicht über entspre­chende Spei­cher verfügen, (insti­tute) was die Gesamt­ka­pa­zität der LNG-Flotte um 10 Prozent reduziert.

Krise erwartet

All dies sei gleich­be­deu­tend mit einer tickenden Bombe für Europa (analyst), die explo­dieren wird, wenn die Tempe­ra­turen zu sinken beginnen und LNG-Händler von einem Massen­bank­rott bedroht sind.

Genauer gesagt: Sinkende Tempe­ra­turen führen zu einem starken Anstieg des Verbrauchs (edition). Die Folge: In euro­päi­schen Termi­nals, wo Entlade- und Regasi­fi­zie­rungs-kapa­zi­täten nicht ausrei­chen, sind große Störungen voraus­sehbar, warnt das grie­chi­sche Forschungszentrum.

Vermut­lich werden Tanker auch langsam zurück­kehren, da sie bereits in euro­päi­schen Häfen ihre Zeit verzögern.

Außerdem könnten Speku­lanten auf stei­gende Preise warten, um dann ihre Fracht zu verkaufen, was neben Verzö­ge­rungen auch zu Staus in den Häfen führen kann – betont das Institut.

Unzu­ver­läs­sige Versandmethoden

Nach Angaben des Insti­tuts erfor­dert die Tank­gas­ver­sor­gung ausge­klü­gelte Zeit­pläne, ange­mes­sene Termi­nals und Lager­an­for­de­rungen – und nichts davon gibt es in der EU. (insti­tute) Deshalb wird trotz nied­riger Gaspreise ein Sturm am Hori­zont erwartet, von dem viele glauben, dass er zu einer Abschwä­chung der Ener­gie­krise führen wird, betont „Analyst“.

Schließ­lich betont das Forschungs­zen­trum, dass es auch tragi­ko­misch ist, dass Russ­land nach den USA der zweit­größte LNG-Liefe­rant der EU ist, und dass der Trans­port von Flüs­siggas eine starke Umwelt­be­las­tung darstellt. Die nächste Anek­dote wird wahr­schein­lich sein: Weil russi­sche Häfen näher an Europa liegen, wird die EU wieder Russ­land wieder brau­chen – schließt Analyst.

