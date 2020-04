Egal in welches euro­päi­sche Land mit großer migran­ti­scher Popu­la­tion man derzeit blickt, überall offen­bart sich nahezu das selbe Bild: Verbote, Gesetze und Vorgaben im Rahmen der Bekämp­fung des Coro­na­virus gelten für einge­wan­derte Bevöl­ke­rungs­gruppen sicht­lich nicht. Unser Mittel­eu­ropa berich­tete ausführ­lich darüber. Sollten Behörden, wenn über­haupt, zaghaft versu­chen, Maßnahmen zu setzen, kommen auch diese in den Genuß der “kultu­rellen Berei­che­rung”. Vermehrt sind dies zum Beispiel Spuck­at­ta­cken von vermeint­lich mit dem Coro­na­virus infi­zierten Migranten, hier nach­zu­lesen. Doch auch gewöhn­liche Bürger werden leider immer öfter Opfer solcher üblen Taten. Eine Bestands­auf­nahme:

“Corona-Spuck­at­ta­cken” auf Polizei nehmen zu

Alleine in Deutsch­land steigen die Spuck- oder Hust­at­ta­cken, also das absicht­liche Verbreiten des Virus, gegen Poli­zisten und Sicher­heits­per­sonal rasant an. Erst kürz­lich mussten ganze 60 (!) Poli­zisten in Quaran­täne, weil sie sich solchen Angriffen in einem Asyl­wer­ber­heim ausge­setzt sahen. Im Bundes­land Baden-Würt­tem­berg arten die “Corona-Angriffe” derart aus, dass die Polizei bereits tausende “Spuck­schutz­hauben” ordern musste, denn immer mehr Beamte würden Opfer bei Amts­hand­lungen mit “bestimmten Perso­nen­gruppen”.

Und auch auf Passanten hat man es abge­sehen. Alleine in Bonn gab es zwei Berichte über Corona-Spuck­at­ta­cken, ebenso mehrere durch Jugend­liche in Rhein­land-Pfalz, zudem in Müchen, Hamburg, Leipzig usw. In allen Fällen natür­lich ohne Nennung der Täter­her­kunft.

Öster­reich: Dutzende Spuck­at­ta­cken, keine Nennung der Täter­her­kunft

Auch in Öster­reich zeichnet sich ein ähnli­ches Bild ab. Hier nehmen die “Corona-Spuck­at­ta­cken” dras­tisch zu. Sowohl auf Poli­zisten, als auch auf Sicher­heits­mit­ar­beiter, Spitals­per­sonal oder auch Bürger. Was bei den Meldungen in den Main­stream-Medien auffällt, ist die konse­quente Nicht-Nennung der Täter­her­kunft. Der geneigte Beob­achter erahnt aber bereits beim lesen zwischen den Zeilen, dass es sich durch­wegs um Migranten handeln dürfte (Drogen­dealer, mehr­fach Vorbe­strafte, Klein­kri­mi­nelle usw.). Vor allem jugend­liche Migranten dürften Gefallen daran finden, Passanten mit Spuck- und Hust­at­ta­cken und dem Ausrufen von “Corona, Corona!” zu drang­sa­lieren.

UK: Sechs Monate Haft für Spuck- und Hust­at­ta­cken

Natür­lich gibt es solche Fälle auch auf der multi­kul­tu­rellen Insel Groß­bri­tan­nien. Dort häufen sich eben­falls Berichte über Spuck- und Hust­at­ta­cken im Zusam­men­hang mit dem Coro­na­virus und auch dort sollen es primär jugend­liche Migranten sein, die diese verüben. Mitt­ler­weile drohen Tätern bis zu sechs Monate Haft.

Der Gründer der English Defence League, Tommy Robinson, berich­tete unter anderem, dass er einer älteren Frau zur Hilfe kam, als diese von einer Jugend-Bande spuckend und hustend atta­ckiert wurde. Sowohl die alte Dame, als auch Robinson wurden verletzt. Der Hauptäter dürfte ein vorbe­strafter Afri­kaner aus Gambia gewesen sein.

Italien, Belgien usw.: Überall das gleiche Bild

In Italien bekommt man Migranten und die Eindäm­mung des Coro­na­virus ohnehin nicht in den Griff. Kein Wunder also, dass sich auch aus dem südeu­ro­päi­schen Land Berichte über Spuck­at­ta­cken mehren. So erfährt man aus Modena, dass dort ein betrun­kener Paki­staner in eine Menschen­menge spuckte und dabei schrie: “Ich habe das Coro­na­virus”. Danach beschä­digte er noch zahl­reiche geparkte Pkw, bis er schließ­lich von beherzten Bürgern fest­ge­halten und von der Polizei verhaftet werden konnte.

Ähnlich wie in Deutsch­land und Öster­reich, so sind auch in Belgien die “Corona-Spuck­at­ta­cken” gegen Poli­zisten massiv ange­stiegen. Dort werden diese daher bereits als “Angriffe mit gefähr­li­chen Substanzen” gewertet und geahndet. In Migran­ten­vier­teln von Städten wie Antwerpen, sind diese Vorfälle mitt­ler­weile an der Tages­ord­nung. Vor allem Jugend­liche sind es hier, die absicht­lich auf Poli­zisten und Bürger spucken oder husten.

In Bosnien hat man mitt­ler­weile Migranten in der Haupt­stadt Sara­jevo verboten, sich frei auf den Straßen zu bewegen. Zu groß sei die Gefahr, dass diese das Coro­na­virus verbreiten (eben durch will­kür­liche Spuck­at­ta­cken?). Ähnliche Maßnahmen will man nun entlang der kroa­ti­schen Grenze setzen, wo sich tausende “Flücht­linge” aufhalten und auf eine Weiter­reise warten.

Migranten mit Coro­na­virus als “biolo­gi­sche Waffen”?

Wie die grie­chi­sche Küsten­wache vor einer Wochen berich­tete, sollen türki­sche Behörden mit Corona infi­zierte Migranten gezielt mit Schiffen an die gemein­same Grenze gebracht haben. Man beob­ach­tete die türki­sche Küsten­wache und deren Besat­zung in voller medi­zi­ni­scher Schutz­aus­rüs­tung, wie diese Boote voll mit Migranten in Rich­tung grie­chi­scher Inseln lotsten.