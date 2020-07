Am Mitt­woch vergan­gener Woche fand eine von der „Stif­tung für ein Bürger­li­ches Ungarn“ orga­ni­sierte Konfe­renz über Europa und die Zeit nach der Corona-Krise statt. Dazu einge­laden waren der Präsi­dent Serbiens, Alek­sandar Vučić, sowie die Minis­ter­prä­si­denten Slowe­niens und Ungarns, Janez Janša und Viktor Orbán. Mode­riert wurde die Konfe­renz von dem fran­zö­si­schen Philo­so­phen und Euro­pa­ab­ge­ord­neten Fran­çois-Xavier Bellamy*.

Beson­deres Augen­merk lag auf den Bruch­li­nien inner­halb Europas, der Suche nach einem neuen Macht­gleich­ge­wicht nach dem Brexit, der Rolle Mittel­eu­ropas und der Zukunft der Christ­de­mo­kratie ange­sichts der nicht zu unter­schät­zenden Gefahren durch den Kulturm­ar­xismus.

„Gegen­wär­tige Diskus­sionen über Europa drehen sich vorrangig um ökono­mi­sche und recht­liche Ange­le­gen­heiten, bezie­hungs­weise um die Frage, wie Einwan­derer inner­halb der EU verteilt werden sollten. Vergessen wird dabei die Tatsache, dass der Brexit und der immer weiter anwach­sende Euro­skep­ti­zismus Symptome dafür sind, dass EU-Bürger ihr Vertrauen in die euro­päi­schen Insti­tu­tionen und das euro­päi­sche Projekt als Ganzes verlieren“, schreibt der Poli­tiker und Pastor der refor­mierten Kirche, Zoltán Balog, in seinem auf der Webseite der Konfe­renz veröf­fent­lichten Vorwort.

Europa befinde sich heute in einer Iden­ti­täts­krise, es verliere zuse­hends seine Orien­tie­rung. In dieser Situa­tion müsse man den eigenen Stand­punkt ebenso klar defi­nieren, wie die Ziele und Methoden zur Gestal­tung des künf­tigen Europas. Dabei sollten wir uns auch nicht scheuen, Themen anzu­spre­chen, „die in den von linken Vorstel­lungen domi­nierten Main­stream­m­edien keine große Beliebt­heit genießen“. Balog weiter: „Wir wollen unsere jüdisch-christ­li­chen Tradi­tionen, unser christ­lich-demo­kra­ti­sches Erbe, unsere Kultur und unsere regio­nalen und natio­nalen Iden­ti­täten bewahren“.

*) Fran­çois-Xavier Bellamy wurde 1985 in Paris geboren. Er ist fran­zö­si­scher Philo­so­phie­pro­fessor, Essayist und Poli­tiker. Stell­ver­tre­tender Bürger­meister von Versailles von 2008 bis 2019, führte er bei den Euro­pa­wahlen 2019 die Liste der Repu­bli­kaner (LR) in Frank­reich an. Seitdem ist er Mitglied des Euro­päi­schen Parla­ments. In seinem Essay, „Les Déshé­rités“, die „Enterbten“ von 2014, führt er die Krise der Kultur und das Schei­tern des fran­zö­si­schen Bildungs­we­sens auf den mangelnden Willen zurück, das kultu­relle Erbe weiter­zu­geben.