Von unserem Ungarn­kor­re­spon­denten Elmar Forster



Von einer unbe­kannten E‑Mail-Adresse gelangte ein unge­wöhn­lich großer Satz von Doku­menten mit seriösem Nach­rich­ten­wert in die Redak­tion von Magyar Nemzet. Dazu gehören unter anderem mehrere Stunden Skype-Inter­views mit Andrei Nosko, dem Ex-Direktor der von George Soros finan­zierten Open Society Foun­da­tion. In diesem Gespräch hat Nosko prak­tisch zuge­geben, dass Ungarn und Polen einer unwahren, vorein­ge­nom­menen Kampagne ausge­setzt sind.

Andrei Nosko: Ex-Direktor der Soros NGO „Open-Society“

Am inter­es­san­testen ist ein Inter­view in engli­scher Sprache, aufge­nommen von einer unserer Zeitung unbe­kannten Person mit Andrei Nosko. Nosko promo­vierte bis 2018 an der Soros-CEU-Univer­sität, dann war er Direktor der Soros NGO „Open Society Foun­da­tions (OSF)“ und anschlie­ßend Haupt­ab­tei­lungs­leiter in Poli­tik­wis­sen­schaft. Dabei war er für die Vertei­lung eines Drit­tels der Stipen­dien an Think Tanks in der euro­päi­schen Sektion der OSF verant­wort­lich. Dabei ging es um ein Budget von 10 Millionen Dollar pro Jahr. Nosko ist derzeit PILnets Euro­pa­di­rektor in Budapest

Entlar­vendes Inter­view mit Nosko: Medi­en­be­richte über Ungarn und Polen sind bewusst verzerrt

Der Gesprächs­partner von Andrei Nosko wollte wissen, warum mehrere mittel- und osteu­ro­päi­sche Staaten, darunter Ungarn und Polen, in den Mittel­punkt des inter­na­tio­nalen Medi­en­in­ter­esses gerückt sind. Dazu sagte der ehema­lige Direktor der OSF, finan­ziert von George Soros: „Berichte über diese Länder sind verzerrt. Ich denke, dass die Verbin­dung von Ungarn und Polen an sich nicht sehr ehrlich ist. Die beiden Länder haben, wie die anderen Länder in der Region, ihre eigenen Probleme, aber sie sind alle unter­schied­lich. Wenn wir zum Beispiel Polen und Ungarn nehmen, können wir einen völlig anderen Führungs­stil, eine Wirt­schafts­struktur und ein anderes Verhältnis der Regie­rung zur Zivil­ge­sell­schaft sehen“, sagte er.

Mise­rable jour­na­lis­ti­sche Qualität

Dass diese Staaten in einen Topf geworfen werden und den Berichten darüber beson­dere Bedeu­tung beigemessen wird, hängt laut Andrej Nosko damit zusammen, dass das Niveau der euro­päi­schen Medien in jüngster Zeit gesunken ist. Das Problem lässt sich daran verdeut­li­chen, dass es viel weniger Auslands­kor­re­spon­denten der haupt­ver­ant­wort­li­chen Medien gibt, die auch über die Ange­le­gen­heiten mehrerer Länder infor­mieren. Dies wiederum führt zu intel­lek­tu­eller Faul­heit in den Main­stream-Medien, die auch eine zentrale Rolle bei der Entwick­lung des oben skiz­zierten Phäno­mens spielte. So werden aber Polen und Ungarn sehr leicht an den Pranger gestellt, ohne wirk­liche Argu­mente vorzu­bringen, sagte Nosko. Mit anderen Worten, fügte er hinzu, diese Berichte sind voreingenommen.

Vorein­ge­nom­mene Auswahl von Quellen und Journalisten

Er erin­nerte sich dann daran: Als er für die Stif­tung arbei­tete und auslän­di­sche Korre­spon­denten in der Regel in der Orga­ni­sa­tion nach­fragten, ob sie jemanden empfehlen könnten, mit dem sie spre­chen könnten, die unter­schied­lich vorein­ge­nom­menen Kontakte norma­ler­weise ihre eigenen Kollegen empfahlen; Menschen, deren Über­zeu­gungen ihren ähnlich waren. Bei mehreren Gele­gen­heiten habe ich einen Jour­na­listen enga­giert, um die Mate­ria­lien der Stipen­dien-Think-Tanks zu bewerben. Das Spiel war also nicht sehr ausge­gli­chen, erklärte Andrei Nosko, der glaubt, dass es aufgrund der Sprache relativ leicht ist, das, was in Ungarn passiert, falsch zu interpretieren.

Keine unga­ri­sche Sprachkenntnisse

„Wissen Sie, nicht viele auslän­di­sche Jour­na­listen spre­chen Unga­risch. Somit können sie auch zum Beispiel nicht mit gewöhn­li­chen Menschen spre­chen, aber sie können auch nicht die Lokal­nach­richten lesen. Ich sage das aus eigener Erfah­rung, da ich mehrere ehema­lige Korre­spon­denten kannte, die weder Unga­risch spre­chen noch lesen konnten. Daher können sich die meisten von ihnen nur auf Sekun­där­quellen verlassen. Aber diese Sekun­där­quellen seien auch stark verzerrt, auch in Bezug auf die Legi­ti­mität der unga­ri­schen Regie­rung“ – sagte Nosko. So werde laut ihm beispiels­weise nicht erwähnt, dass das unga­ri­sche Kabi­nett bei einem bedeu­tenden Teil der Gesell­schaft sehr beliebt ist. „Statt­dessen heißt es zum Beispiel, dass die Regie­rung ihre Macht aufrecht­erhält, indem sie die Frei­heit einschränkt.“ – so Nosko.

Bewusste Fehl­in­for­ma­tion

In dem frag­li­chen Inter­view gab Nosko prak­tisch zu: Dass auslän­di­sche Korre­spon­denten ein völlig verzerrtes, unwahres Bild von Ungarn und Polen zeichnen. Die uns vorlie­genden Doku­mente beweisen, dass die spani­sche Presse kürz­lich auch über koor­di­nierte Angriffe von Libe­ralen auf die beiden Länder berich­tete. Der Artikel bezog sich auf die privaten Gespräche der ehema­ligen spani­schen Euro­pa­ab­ge­ord­neten Caro­lina Punset. Sie diente zuvor in der libe­ralen ALDE-Partei­fa­milie als Mitglied der bürger­lich-libe­ralen „Ciudadanos“-Parteifamilie. Diese poli­ti­sche Forma­tion erhielt nach dem Auftritt von Emma­nuel Macron den Namen „Renew Europe“, und auch die unga­ri­sche Oppo­si­ti­ons­partei „Momentum“ ist Mitglied davon.

Feinde der Meinungs­frei­heit: Nicht Polen und Ungarn – sondern Brüs­seler Poli­ti­sche Korrektheit

Laut Punset sind die wahren Feinde der Meinungs­frei­heit nicht Ungarn und Polen, sondern Brüs­seler Verfechter der poli­ti­schen Korrekt­heit. In einer Reihe von privaten Gesprä­chen enthüllte die ehema­lige Euro­pa­ab­ge­ord­nete, dass Ungarn und Polen in Brüssel zwar ständig verur­teilt werden, die wich­tigsten Bedro­hungen der Meinungs­frei­heit in Europa jedoch igno­riert werden. Punset sagte, wenn die Abge­ord­neten eine prin­zi­pi­elle Haltung zur Meinungs­frei­heit einnehmen sollten, sollten sie gegen gewalt­tä­tige Angriffe auf Jour­na­listen und Profes­soren vorgehen. Statt­dessen konzen­trieren libe­rale Euro­pa­ab­ge­ord­nete ihre Angriffe auf Orte wie Ungarn und Polen, wo die Meinungs­frei­heit vor den Fesseln der poli­ti­schen Korrekt­heit geschützt ist.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei Magyar Nemzet, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION unter gondola.hu

