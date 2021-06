Einst als Verschwö­rungs­theorie abge­stem­pelt, löscht Face­book jetzt keine Beiträge mehr, die behaupten, COVID-19 sei von Menschen gemacht



Face­book wird keine Beiträge mehr entfernen, die behaupten, dass der Mensch das SARS-CoV-2-Virus und die COVID-19-Krank­heit geschaffen hat. Das Unter­nehmen ändert seine Posi­tion ange­sichts der laufenden Unter­su­chungen über den Ursprung des Coro­na­virus durch die Regie­rung der Verei­nigten Staaten.

Die Social-Media-Verant­wort­li­chen erklärten noch im Februar dieses Jahres, dass sie die Liste der „falschen Behaup­tungen“ in Beiträgen, die sie entfernen würden, um die Behaup­tung ergänzt hätten, dass COVID-19 von Menschen geschaffen oder künst­lich herge­stellt worden sei. Diese Erklä­rung erfolgte in Absprache mit führenden Gesund­heits­or­ga­ni­sa­tionen wie der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO).

Doch diese Politik ändert sich nun.

„Ange­sichts der laufenden Unter­su­chungen zur Herkunft von COVID-19 und in Absprache mit Gesund­heits­ex­perten werden wir die Behaup­tung, COVID-19 sei von Menschen gemacht oder künst­lich herge­stellt, nicht mehr aus unseren Apps entfernen. Wir arbeiten weiterhin mit Gesund­heits­ex­perten zusammen, um mit der sich entwi­ckelnden Natur der Pandemie Schritt zu halten und aktua­li­sieren regel­mäßig unsere Richt­li­nien, wenn neue Fakten und Trends auftau­chen“, schrieb Face­book auf seiner Website.

In jüngster Zeit sind einige Erkennt­nisse aufge­taucht, die die Frage nach dem Ursprung der welt­weiten Pandemie in ein neues Licht rücken. Die Theorie, dass das Virus aus einem chine­si­schen Labor in die Welt entkommen ist, gewinnt an Wahr­schein­lich­keit. Das Wall Street Journal berich­tete diese Woche, dass im November 2019 drei Forscher des Viro­logie-Insti­tuts in Wuhan, wo COVID-19 zum ersten Mal regis­triert wurde, mit Kovid-ähnli­chen Symptomen ins Kran­ken­haus einge­lie­fert wurden. Der Spre­cher des chine­si­schen Außen­mi­nis­te­riums, Zhao Lijian, sagte, der Bericht über die Erkran­kung von Mitar­bei­tern des Viro­logie-Insti­tuts sei unrichtig.

„Die Verei­nigten Staaten über­treiben weiterhin mit der Theorie, dass ein Virus aus diesem Labor ausge­treten sei“, sagte er.

Anfang Mai veröf­fent­lichte auch der ange­se­hene Wissen­schafts­jour­na­list Nicholas Wade, der früher Leiter des Wissen­schafts­res­sorts der New York Times war, einen Artikel, in dem er die mögli­chen Ursprünge von COVID-19 erör­terte. Darin stellt Wade fest, dass es zwar keine direkten Beweise dafür gibt, dass das Coro­na­virus im Labor entstanden ist und mögli­cher­weise auf natür­liche Weise in der Natur vorkommt, dass aber Indi­zien dafür spre­chen, dass eine Vari­ante der Viruspro­duk­tion im Labor viel wahr­schein­li­cher ist. Er wies auch auf Fehler in der Forschung hin, die behaup­teten, dass es sehr unwahr­schein­lich sei, dass das Virus von Menschen gemacht wurde, und kriti­sierte Wissen­schafts­jour­na­listen, die, wie er sagte, die Ergeb­nisse dieser Forschung blind unterstützten.

US-Präsi­dent Joe Biden kündigte an, er habe die US-Geheim­dienste gebeten, „ihre Anstren­gungen zu verdop­peln“, um den Beginn der Ausbrei­tung von COVID-19 endgültig zu klären. Berichten zufolge hat er diesen Monat eine Zusam­men­fas­sung der aktu­ellen Erkennt­nisse von den Geheim­diensten erhalten und will nun inner­halb von 90 Tagen einen weiteren Bericht. Die Verei­nigten Staaten, zusammen mit Part­nern auf der ganzen Welt, werden China außerdem auffor­dern, an einer „trans­pa­renten, auf Beweisen basie­renden inter­na­tio­nalen Unter­su­chung“ teil­zu­nehmen und alle rele­vanten Infor­ma­tionen zur Verfü­gung zu stellen. Der chine­si­sche Diplo­ma­tie­spre­cher Chao Lijian warf den Verei­nigten Staaten daraufhin vor, die ganze Ange­le­gen­heit zu poli­ti­sieren und zu versu­chen, China die Schuld an der Pandemie zu geben.

Quelle: Echo24.cz / Remix News