Von Michael van Laack

Na ja, immerhin ist Daniel Funke kein Bundes­tags­ab­ge­ord­neter der Union. Dafür aber Lobbyist bei der Burda-Gruppe, die unter anderem die Bunte, den Focus und die Super­illu heraus­gibt und auch im Masken­ge­schäft nicht untätig blieb. Doch zur Beru­hi­gung: „Der Vertrag mit der Burda GmbH ist nach Ange­bots­ein­gang nach einem stan­dar­di­sierten Verfahren zu markt­üb­li­chen Preisen geschlossen und abge­wi­ckelt worden.“, hieß es aus dem Bundesgesundheits­ministerium. Na dann!

Liegt ein Inter­es­sen­kon­flikt vor?

Nein, doch nicht bei Jens Spahn. Der ist ehrlich im Gegen­satz zu den teil­weise korrupten MdB und MdL der Unions­frak­tion. Viel­leicht hat er ja auch gar nicht gewusst, dass sein Götter­gatte als Büro­leiter der Burda-Reprä­sen­tanz in Berlin arbeitet. Geld hat man einfach, man muss nicht darüber reden, wo es herkommt! Deshalb zum Mitschreiben: Das war ein ganz seriöses Geschäft. Und falls nicht, gilt es zu bedenken: Jens Spahn ist unver­zichtbar in der pande­mi­schen Lage von natio­naler Tragweite.

Er ist der Einzige, der noch den Durch­blick hat. Wenn andere sich nicht an seine in der Öffent­lich­keit geäu­ßerten Vorgaben halten und ihn im Regen stehen lassen beim Masken­kauf, bei den Impf­dosen-Bestel­lungen, bei der Vertei­lung der Impf­dosen, bei der Impf­ge­schwin­dig­keit und bei den Schnell­tests… Also das ist doch total mies, oder?

Daniel Funke wusste auch von nichts

Sagt zumin­dest Burda auf Nach­frage: „Der Vorstand der Hubert Burda Media hat dem Gesund­heits­mi­nis­te­rium im April 2020 ange­boten, bei der Masken­be­schaf­fung zu helfen, als die Bundes­re­gie­rung auf drin­gender Suche nach Schutz­masken war.“ Daniel Funke sei „zu keinem Zeit­punkt über die Trans­ak­tion infor­miert oder invol­viert“ gewesen. Na, da fällt uns doch allen ein Stein vom Herzen, das der Vorstand dieses Geschäft einge­fä­delt und durch­ge­führt hat, ohne seinen Berliner Büro­leiter oder andere darüber zu informieren.

Wahr­schein­lich hat ihm Jens dann irgend­wann beim Gläs­chen Rotwein am Kamin und Schnee auf der Terrasse in der beschei­denen 4,6 Millionen Euro teuren Hütte erzählt: „Du Daniel, falls Du mal die Gele­gen­heit haben soll­test, mit einem der Vorstands­mit­glieder zu tele­fo­nieren, sag ihm/ihr/divers doch bitte ganz lieben Dank dafür, dass der Verlag uns so groß­zügig mit 570.000 Masken zu einem Spott­preis ausge­holfen hat.“ „Mach ich, Schatz. Danke, das Du mich darüber infor­miert hast. Denn nur selten laufen Geschäfte mit Berlin über meinen Schreib­tisch in Berlin. Die grenzen mich bestimmt aus, weil sie homo­phob sind.“ „Ach Gott­chen, das muss ich sofort der Diskri­mi­nie­rungs­stelle melden!“ „Äääh… nein lass mal, Lieb­ling! Viel­leicht habe ich den Vorgang auf meinem Schreib­tisch auch nur über­sehen. Du weißt ja, in den letzten Monaten musste ich mich unglaub­lich intensiv um neue Immo­bi­li­en­zu­käufe für unsere Alters­vor­sorge kümmern!“

Alles in Butter?

Wie auch immer es gelaufen ist: Hier bleibt mehr als nur ein Geschmäckle. Das fühlt sich eher an wie ein mit Vicious Vampire-Sauce über­gos­senes Stück Schnitzel. Die hat rund 300.000 Scoville-Einheiten Schär­fe­grad und führt pur genossen zu Verät­zungen der Magenschleimhaut.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner bei der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.