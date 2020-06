Ein dummer Witz? Eine Ange­hö­rige der „Faktenprüfer“-Kommission der italie­ni­schen Regie­rung, deren Aufgabe die Iden­ti­fi­zie­rung von soge­nannten „Fake News“ über das Coro­na­virus ist, wurde jetzt von „unab­hän­gigen Fakten­prü­fern“ bei Face­book gemeldet, weil sie „teil­weise falsche Nach­richten“ über das Coro­na­virus und die WHO verbreitet haben soll, indem sie „Über­le­gungen zur asym­pto­ma­ti­schen Ausbrei­tung des Coro­na­virus“ anstellte:

Un squadra di fact-checker Fb etichetta come „parzi­alm­ente false“ le mie rifles­sioni sul discorso #asin­to­ma­tici @WHO. Questi controlli da parte delle piat­ta­forme sono peri­co­losi, tanto più in condi­zioni di incer­tezza e comp­les­sità, e rischiano di aggra­vare il problema #fake­news pic.twitter.com/TciCZGTkEy — Roberta Villa (@RobiVil) June 10, 2020

Irgendwie rührend, nicht wahr?

Haben die eigent­lich kapiert, dass in unserem Gesell­schafts­system jede jour­na­lis­ti­sche Tätig­keit und die Verbrei­tung von Infor­ma­tionen frei ist? Und dass es an sich bereits krimi­nell ist, irgend­je­mandem das Recht zu geben zu entscheiden, was wahr oder falsch ist?

Kommentar von VoxNews: „Mögen sie alle sche..en gehen.“

Quelle: VoxNews