Es ist kaum zu fassen: Während das Schei­tern der Migra­ti­ons­po­litik euro­pa­weit immer offen­sicht­li­cher wird fällt der Regie­rung Merkel nicht Besseres ein, als der Einwan­de­rung kultur­fremder Leute einen weiteren Turboschub zu verleihen. Nachdem der Trick mit den „Schutz­su­chenden“, „Flücht­lingen“ und angeb­li­chen Kindern immer durschau­barer wird, entschloss man sich denn Schalter von angeb­lich „alter­na­tiv­loser“ Massen­mi­gra­tion auf diskretes Herein­holen umzu­legen. In der Praxis wird das jetzt so aussehen, dass der bishe­rige Fami­li­en­nachzug jetzt auf ganze Sipp­schaften erwei­tert wird. Diese müssen mit der Anker­person nicht einmal verwandt sein.

AfD stellt Gegen-Kampagne zum EU-Migra­ti­ons­paktes vor

Die Auswei­tung des Fami­li­en­zu­zugs zählt zu den Forde­rungen des EU-Migra­ti­ons­paktes. Gunnar Beck ist ein deut­scher Jurist und Rechts­phi­lo­soph. Er ist Hoch­schul­lehrer an der School of Oriental and African Studies der Univer­sität London. 2019 gelang ihm bei der Euro­pa­wahl in Deutsch­land für die AfD der Einzug in das Euro­pa­par­la­ment. Der Euro­pa­ab­ge­ord­nete der AfD, Gunnar Beck, stellt in diesem Video die Gegen-Kampagne „Save Europe – EU-Migra­ti­ons­pack stoppen“ vor. Unter­schreiben Sie bitte.