In Deutsch­land geht es Schlag auf Schlag. Nachdem mit dem neuen Infek­ti­ons­schutz­ge­setz – wir berich­teten ausführ­lich – der dauer­hafte Corona-Notstand zemen­tiert und damit Grund­rechte weit­ge­hend ausge­he­belt wurden, will man im selben Atemzug nun auch die größte Oppo­si­ti­ons­partei des Landes elimi­nieren: die AfD. Offen­sicht­lich ist die Partei das letzte Hidnernis, um die Corona-Diktatur zu vollenden.

„Pöbelnde Gäste“ als Grund Vorwand für Verbot

Im Zuge der massiven Proteste gegen das Infek­ti­ons­schutz­ge­setz der Bundes­re­gie­rung, ließen es sich Gäste der AfD-Parla­men­ta­rier zu Recht nicht nehmen, die Abge­ord­neten der anderen Parteien in ihrem Elfen­bein­trum mit der harten Realität ihrer wahn­wit­zigen Vorhaben zu konfron­tieren. Dies führte jedoch umge­hend zu einem medial insze­nierten „Skandal“. Man schrieb von Demons­tranten und Rechts­ex­tremen, die von der AfD in den Bundestag geschleust wurden, um die armen Abge­ord­neten einzu­schüch­tern. Ebenso wertet man die Soli­da­rität der AfD mit den Corona-Kriti­kern auf der Straße als Zeichen der „Radi­ka­li­sie­rung“ der Partei.

Aber dieser Vorfall war nur ein will­kom­mener Anlass. Denn schon seit Jahren versu­chen sich die Polit-Eliten in Deutsch­land an einem bundes­weiten Verbot der patrio­ti­schen Partei. Und nun werden die Stimmen lauter denn je, die ein solches einfordern.

Demo­kratie schützen, indem Oppo­si­tion verboten wird

Als erstes forderte nun der Vorsit­zende der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz, Georg Maier, öffent­lich ein Verbot der AfD. Mit Bezug auf die „Störungen“ im Bundestag durch Gäste von AfD-Abge­ord­neten sagte der sozia­lis­ti­sche Thüringer Ressort­chef: „Es wird immer offen­sicht­li­cher, wie sehr die AfD als parla­men­ta­ri­scher Arm der Rechts­ex­tre­misten fungiert und versucht, die parla­men­ta­ri­sche Demo­kratie von innen auszu­höhlen. Die gesamte Partei entwi­ckelt sich in eine rechts­ex­tre­mis­ti­sche Richtung.“

Dafür will Maier den Verfas­sungschutz beauf­tragen. Dieser solle einfach genü­gend belas­tendes Mate­rial über die Partei zusam­men­su­chen, um ein Verbots­ver­fahren durch­zu­setzen. Ganz im Sinne des orwell­schen Neusprech, wird so ein Verbot der größten Oppo­si­ti­ons­partei zu einem „Dienst an der Demo­kratie“ gegen die „Demo­kra­tie­feinde“. Solche Vorge­hens­weisen sind aus Staaten mit sozia­lis­ti­schen und kommu­nis­ti­schen Regimen wohl­be­kannt. Nun ist es offenbar in Europa auch wieder so weit.