Fauci­Leaks: 3200 Seiten E‑Mails veröf­fent­licht – Wie Dr. Fauci den Ursprung von Corona vertu­schen wollte

Die neu enthüllten E‑Mails des US-Coro­na­papstes Dr. Anthony Fauci zeigen, dass Fauci seit 31.1.2020 bemüht war, seine Rolle in der Corona-Forschung im Wuhan-Labor und einen mögli­chen Labo­r­ur­sprung der Pandemie zu vertu­schen. Das Weiße Haus bereiten laut Insi­dern Faucis Ablö­sung vor.

von Richard Abelson

Das Portal „Buzz­feed“ erhielt 3200 Seiten von Faucis E‑Mails von Januar bis Juni 2020, die „Washington Post“ erhielt 866 Seiten von Faucis E‑Mails vom März und April 2020 offi­ziell per Infor­ma­ti­ons­frei­heits­an­frage. Die E‑Mails doku­men­tieren, wie Fauci versucht hat seine Betei­li­gung an Super­viren-Expe­ri­menten im Wuhan Institut für Viro­logie zu vertu­schen, wie Tucker Carlson gestern auf Fox News darlegte.

Am 31.01.2020 schrieb Viro­loge Dr. Kris­tian Andersen eine E‑Mail an Fauci und äußerte seine Sorge darüber, dass es Anzei­chen gebe, dass das SARS-CoV‑2 Virus im Labor herge­stellt wurde:

„Man muss ganz genau hinsehen, um zu merken, dass manche Eigen­schaften (mögli­cher­weise) konstru­iert aussehen.“

Fauci antwor­tete am 01.02. knapp : „Danke, Kris­tian. Wir spre­chen uns bald.“

Eine viel längere, drin­gen­dere E‑Mail schrieb Fauci kurz darauf an seinen Mitar­beiter Hugh Auch­in­closs, unter dem Betreff »WICHTIG«:

„Wir müssen uns heute Morgen unbe­dingt unter­halten. Lass dein Handy an. … Lies dieses Papier und die E‑Mail, die ich dir weiter­leite. Du wirst heute einiges zu tun haben.“

Im Anhang war ein PDF zum Thema „Baric, Shi et al – Nature Medi­cine – SARS Gain of Function“

Die „Fleder­maus­frau“ Dr. Shi Zhenghli vom Wuhan Institut für Viro­logie (WIV) hatte seit 2014 mit Finan­zie­rung von Faucis NIAID des US-Gesund­heits­mi­nis­te­riums, Peter Daszaks EcoHe­alth Alli­ance und dem Viro­logen Ralph S. Baric der Univer­sity of North Caro­lina sog. „Gain of Func­tion“ (Super­viren) Forschung an Fleder­maus-Coro­i­na­viren unter­nommen, die in USA nicht erlaubt waren (Freie Welt berich­tete). Diese Forschung wurde u.a. im Journal Nature Medi­cine publiziert.

Am 19.2. veröf­fent­lichte Peter Daszak zusammen mit 26 anderen Forschern – darunter Dr. Christan Drosten der Berliner Charité – einen „offenen Brief“ im führenden Medi­zin­journal The Lancet, und nannte die Theorie eines Labo­r­ur­sprungs des SARS-Cov‑2 Virus eine „Verschwö­rungs­theorie.“

Der Urheber der Corona-Virus­for­schung am WIV erteilte sich also hier einen Frei­brief, mit Unter­stüt­zung des deut­schen „Coro­na­papstes“ Drosten.

Am 17.03. publi­zierte der besagte Dr. Kris­tian Andersen mit vier anderen Forschern in Nature Medi­cine eben­falls einen offenen Brief, nach dem „unsere Analysen klar zeigen, dass das SARS-Cov‑2 kein Labor­kon­strukt ist oder absicht­lich mani­pu­liert wurde.“

Diese „Analyse“ basierte jedoch auf der Annahme, dass mani­pu­lierte Viren leicht zu erkennen seien, was im Falles der Expe­ri­mente von Baric und Shi nicht der Fall gewesen sein muss, wie Wissen­schafts­jour­na­list Nicolas Wade schreibt. Warum Andersen seine Meinung seit dem 31.1.2020 revi­diert hatte, war nicht klar.

Auf diesen beiden „offenen Briefe“ basierten die Angaben der KPCh, WHO und aller Medien, wonach die Labo­r­ur­sprungs­hy­po­these eine „Verschwö­rungs­theorie“ von Donald Trump war.

Am 17.4.2020 trat Fauci neben Donald Trump und Mike Pence vor die Kameras und sagte, bezug­neh­mend auf den „offenen Brief“ von Andersen:

„Eine Gruppe hoch­qua­li­fi­zierter Viro­loge hat sich ange­sehen, wie die Viren­se­quenzen sich in Fleder­mäusen entwi­ckelt haben, und die Muta­ti­ons­se­quenzen dort sind völlig konsis­tent mit einer Über­ta­gung von einem Tier auf den Menschen.“ Für diese Behaup­tung gibt es bis heute keine Belege.

Am 18.04. schrieb Dr. Peter Daszak an Fauci und bedankte sich für die Rein­wa­schung, da er „von Fox News Repor­tern unter Beschuss genommen wird.“ Daszak dankte Fauci „im Namen unserer Mitar­beiter und Partner, dass Sie öffent­lich klar­ge­stellt haben, dass die wissen­schaft­li­chen Daten einen natür­li­chen Ursprung von Covid-19 durch Über­tra­gung von Fleder­maus auf Menschen unter­stützt, nicht einen Labo­r­ur­sprung aus dem Wuhan Institut für Viro­logie.“ Der Rest dieser E‑Mail ist nach Ausnahme B7(A) des Infor­ma­ti­ons­frei­heits­ge­setzes zensiert, da der zensierte Inhalt Teil einer poli­zei­li­chen Ermitt­lung sei. Ob gegen Fauci und Daszak ermit­telt wird, ist nicht bekannt.

Die Urheber der Fleder­maus-Coro­na­for­schung Fauci und Dastzak gratu­lieren sich also hier, die Labo­r­ur­sprungs­theorie hier ohne Belege als „Verschwö­rungs­theorie“ diffa­miert zu haben. Und wir haben jetzt die E‑Mails.

Das Weiße Haus soll inzwi­schen die Ablö­sung Faucis vorbe­reiten, wie Jack Poso­biec aus Washington meldet. Der Verlag National Geogra­phic Books entfernte ein für Herbst geplantes Ratgeber-Buch von Fauci aus dem Sortiment.

Siehe auch das Video von Paul Joseph Watson: The Fauci E‑Mails

Zuerst erschienen auf Freie Welt.