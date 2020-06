„Ab dem 23. März – so schreiben die Orga­ni­sa­toren dieses Umzugs in einer Mittei­lung – bittet die Bevöl­ke­rung der Roma-Sinti-Cami­nanti (RSC) die Regie­rung, die Regionen und Gemeinden um Hilfe: 40.000 von ihnen leben in Italien ohne Wasser, Strom, ange­mes­senem Wohn­raum, Nahrungs­res­sourcen und Gesund­heits­schutz. Die von Covid-19 bestimmte Lage hat ein Bild des abso­luten sozialen Notstands erzeugt.“

Die bizarre Prozes­sion marschierte in Rich­tung Palazzo Vecchio, um die Liefe­rung von Lebens­mit­teln und Wirt­schafts­gut­scheinen an die Zigeu­ner­fa­mi­lien zu fordern, die ange­sichts des Zusam­men­bruchs des Tourismus nicht mehr mit Touristen „arbeiten“ können, insbe­son­dere am Bahnhof.

Die Protest­ver­an­stal­tung erregte die Empö­rung der Floren­tiner Händler, deren Läden in den von dem Umzug durch­querten Straßen liegen, da sie selber mit allen Mitteln darum kämpfen müssen, ihr Geschäft am Leben zu erhalten. „Absurd ist das alles“, war ihre Reak­tion.

Oggi a #Firenze i rom hanno “sciope­rato” e sono scesi in strada per chie­dere bonus econo­mici, alloggi, allac­cia­menti alle utenze gratis, etc, nonché la fine del razzismo, del fascismo e del nazismo. pic.twitter.com/XomSOIUdDI — Fran­cesca Totolo (@francescatotolo) June 8, 2020

Siamo al tragi­co­mico, Firenze #risors­eINPS rom in corteo protestano contro #Conte: „Ci servono soldi per mangiare!“ E con questo abbiamo rasch­iato il fondo: siamo di fronte al periodo più buio dell’I­talia nella storia dei tempi. Tutto ciò è assurdo, incon­ce­pi­bile. #Radio­Sa­vana pic.twitter.com/qK6YSpUFYa — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) June 8, 2020

Quelle: VoxNews

Anm.d.Red.: bei der Bezeich­nung der Ethnie in der Über­set­zung wurde die Wort­wahl des italie­ni­schen Origi­nals beibe­halten