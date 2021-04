Zum Unter­gang des Römi­schen Reiches gibt es unzäh­lige Abhand­lungen verschie­denster Histo­riker. Punkte, wie die Ausbil­dung und Rekru­tie­rung fremd­län­di­scher Krieger im römi­schen Heer, sowie die Tatsache das zum Schluss die Sklaven mehr Ressourcen verbrauchten, als sie brachten und natür­lich die Deka­denz der Römer werden da ins Treffen geführt. Lesen sie eine inter­es­sante Studie des italie­ni­schen online-Portals VOXNews:

Es ist nicht das erste Mal, dass Barbaren an unseren Grenzen auftau­chen. Am Ende des vierten Jahr­hun­derts n. Chr. war das Römi­sche Reich die größte Zivi­li­sa­tion auf dem Planeten. Aber im Sommer 376, schrieb der Histo­riker Ammianus Marcel­linus, „verbrei­teten sich an den west­li­chen Grenzen schreck­liche Gerüchte, dass die Völker des Nordens, die Barbaren, neue und unge­wöhn­lich große Tumulte verursachten“.

Das war aber nur der Anfang.

An den Ufern der Donau, entlang der Balkan­grenze des Reiches, meldeten römi­sche Beamte die Ankunft von Zehn­tau­senden von Männern, Frauen und Kindern: Sie sollten der Nach­welt als die Goten bekannt werden. Anders als die heutigen „Flücht­linge“ hatten sie zumin­dest den „guten Geschmack“, Frauen und Kinder mitzu­nehmen. Nicht nur ein paar als mensch­liche Schutzschilde.

In den Chro­niken wurden die Goten als arm, verängs­tigt und hungrig beschrieben. Sie waren durch Kriege mit einem anderen Barba­ren­volk, den Hunnen, nach Westen getrieben worden und suchten Schutz inner­halb des Impe­riums, als Flüchtlinge.

Die Römer – nicht die Bürger, sondern die römi­sche Regie­rung, die privi­le­gierte Klasse, ange­trieben von der Idee, neue billige Arbeits­kräfte zu impor­tieren und neue Tribute einzu­treiben -, stimmten dem zu. Auf der anderen Seite der Donau, in Szenen, die denen ähneln, die wir in diesen Tagen in einem kata­stro­phalen Crescendo in den Häfen Südita­liens erleben, kamen die Goten zu Tausenden. Viele ertranken in der Eile, die Grenze zu über­queren. Genau wie heute.

Zivi­li­sa­tionen, auch vor mili­tä­ri­schen Nieder­lagen, fallen aufgrund von mora­li­scher Schwäche. Romulus hätte sie einen nach dem anderen abge­schlachtet, wenn sie es gewagt hätten, den Limes zu über­queren. Doch seine Nach­kommen waren aus einem anderen Holz geschnitzt. Sie waren von Leitern zu Pries­tern geworden.

Viele Histo­riker glauben, dass dies einer der großen Wende­punkte in der Geschichte des Römi­schen Reiches war, sowohl eine Auswir­kung als auch eine Ursache der Deka­denz: eine Ursache, weil es die ethni­sche Iden­tität der Provinzen zerbrach; eine Auswir­kung, weil nur eine Gesell­schaft im Nieder­gang Fremden erlaubt, ihre Grenzen zu über­schreiten. Von diesem Moment an über­querten in aufein­an­der­fol­genden Wellen und in einem endlosen Crescendo Zehn­tau­sende von Einwan­de­rern die Reichs­grenzen, es war der Beginn des Zusam­men­bruchs. Bald, im Laufe der Jahr­zehnte, würde sich die Einwan­de­rung noch vervielfachen.

Eine huma­ni­täre Notlage, verur­sacht durch einen plötz­li­chen Zustrom von Einwan­de­rern und „Flücht­lingen“ über die Grenzen des Römi­schen Reiches hinaus, vor sieb­zehn Jahrhunderten:

(In italie­ni­scher Sprache:)

Eine Notlage, die als eine der entschei­denden Ursa­chen für den Unter­gang des Römi­schen Reiches anzu­sehen ist.

Wenn der offi­zi­elle Fall 476 n. Chr. mit der Abset­zung von Romulus Augustus in Ravenna statt­fand, so muss dies nach Professor Barbero (und nach unserer Meinung) um fast ein Jahr­hun­dert vorver­legt werden: auf 378 n. Chr. mit der Schlacht von Adria­nopel, in der die Goten (das Flücht­lings­volk) die oströ­mi­sche Armee vernich­teten. Sie brei­teten sich erst danach in Rich­tung Westen aus.

Die Barba­ren­in­va­sionen waren nicht – oder nicht nur – die Kriege zwischen dem Römi­schen Reich und den Barbaren; am Anfang handelte es sich viel­mehr um bloße „Einwan­de­rung“. Das Römi­sche Reich brach also letzt­lich infolge einer Einwan­de­rung zusammen. Dazu kamen andere verwandte und abge­lei­tete Faktoren.

Denn als die Barbaren in die Armee einge­zogen wurden, wurde es schwierig, sie gegen andere Barbaren kämpfen zu lassen. Die Herr­scher dachten wohl, sie könnten die Einhei­mi­schen durch die „neuen Römer“ ersetzen. Doch dazu kam es nicht. Die immer massi­vere Präsenz vor allem in Gebieten jenseits der Alpen schwächte schließ­lich die römi­sche Gesell­schaft von innen heraus: Es kam zu Meute­reien und Kata­stro­phen. Zu Morden und Über­fällen auf abge­le­gene Land­häuser. Schließ­lich war es Cara­calla und sein Gesetz über die Gewäh­rung des Bürger­rechts kraft Geburts­orts­prinzip, das soge­nannte Ius Soli. Und dann kam der endgül­tige Zusammenbruch.

Es waren dunkle Jahr­hun­derte. Heute wieder­holt sich die Geschichte. Heute strömen wieder mehr und mehr Barbaren an unsere Küsten, und Verräter lassen sie hetrein und nehmen sie auf. Heute ist 376 n. Chr., das verfluchte Jahr, in dem der Unter­gang der römi­schen Zivi­li­sa­tion begann. Wir erleben die alte Geschichte aufs Neue.