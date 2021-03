Foibe-Massaker: Opfer zweiter Klasse?

Von Álvaro Peñas

1547 besiegten die sieg­rei­chen kaiser­li­chen Truppen von Karl I. von Spanien und V. von Deutsch­land die protes­tan­ti­schen Fürsten in der Schlacht bei Mühl­berg. Nach der Schlacht fand das kaiser­liche Heer Luthers Grab und einige Edel­leute baten den Kaiser, den Ketzer aus seinem Grab zu holen, doch seine Antwort war: „Lasst ihn ruhen, er hat seinen Richter schon gefunden. Ich führe Krieg gegen die Lebenden, nicht gegen die Toten“. Die Haltung von Karl I. war die eines Ehren­mannes, nur ein Schuft hätte das Grab eines toten Feindes geschändet.

Aber wir leben nicht mehr in diesen Zeiten, und man sagt uns, dass Begriffe wie Ehre oder Heimat über­holt sind, Dinge der Fassade, Dinge, die, wenn über­haupt, nur in den Kasernen exis­tieren sollten. Und die Wahr­heit ist, dass wir in einer Welt leben, in der es immer mehr Schurken gibt und die in ihrer Nieder­tracht sogar einen Grund zum Lob sehen. Vor nicht einmal einem Monat, am 10. Februar, feierte Italien den „Tag des Geden­kens“, einen Tag des Geden­kens an alle italie­ni­schen Opfer der Foibe-Massaker, an die Tausende von Italie­nern, die während und nach dem Zweiten Welt­krieg von Marschall Titos kommu­nis­ti­schen Parti­sanen getötet wurden. Doch dieses Verbre­chen gegen das eigene Volk bewegt die italie­ni­sche anti­fa­schis­ti­sche Linke nicht, und am vergan­genen Samstag erwachte die Stadt Genua voll von Plakaten und Aufkle­bern des Kollek­tivs „Genova Anti­fa­scista“ mit der Botschaft „No foibe, no party“.

Die Unione degli Istriani (Union der Istrier), ein Ende 1954 gegrün­deter Verein, der die Nach­kommen des istrisch-dalma­ti­ni­schen Exodus (ethni­sche Säube­rung, bei der etwa 300.000–350.000 Italiener von ihrem Land und aus ihrer Heimat vertrieben wurden) zusam­men­führt, hat diese neue Hass­kam­pagne der italie­ni­schen extremen Linken ange­pran­gert. „In der ligu­ri­schen Haupt­stadt sind Plakate mit einer klaren und empö­renden Botschaft über unsere Tragödie erschienen. ‚No foibe, no party‘, steht auf den Plakaten mit dem roten Stern und dem Emblem von ‚Genova Anti­fa­scista‘, was viele von uns verär­gert und empört hat. Wie immer, wenn es um Verstöße gegen unsere tragi­sche Vergan­gen­heit geht, ist das Gesetz groß­mütig, bis hin zu dem Punkt, dass diese Propa­ganda-Initia­tive kein Verbre­chen darstellt“. Der Verein hat auch auf die Doppel­moral hinge­wiesen, wonach einige der Opfer nicht gleich viel wert seien wie andere.

Der Präsi­dent der Union, Massi­mi­liano Lacota, erklärte, dass „dies eine Propa­ganda-Initia­tive ist, die im Gegen­satz zu denen, die sie verharm­losen, ange­pran­gert werden muss und deren Verur­tei­lung von allen regio­nalen Insti­tu­tionen sowie von den poli­ti­schen Kräften gemeinsam erfolgen muss. Wir wissen aber aus erfah­tung sehr gut, dass es unge­straft bleiben wird, denn in unserem Land kann man unsere tragi­sche Vergan­gen­heit belei­digen, ohne damit ein Verbre­chen zu begehen. Und genau in diesem Punkt ist ernst­haftes Nach­denken erforderlich.

Leider scheint ein guter Teil der poli­ti­schen Klasse Italiens nicht über seine eigene Vergan­gen­heit reflek­tiert zu haben. Die einzigen poli­ti­schen Reak­tionen kamen von der rechten Seite. „Die Mutter der Schwach­sin­nigen ist immer schwanger“, sagte der Vorsit­zende der regio­nalen Mitte-Rechts-Partei (früher Forza Italia) „Cambiemos“, Angelo Vacca­rezza, „aber es ist notwendig, unseren Kindern beizu­bringen, da die Schule dies oft versäumt, dass es keine Toten erster und zweiter Klasse gibt, dass es eine Schande ist, dieje­nigen zu belei­digen, die für das einzige Verbre­chen, Italiener zu sein, getötet wurden.“ Die Kampagne wurde auch von den Giorgia Melonis Partei Fratelli d’Italia und Salvinis Lega ange­pran­gert. Alessio Plana fügte hinzu, dass es „75 Jahre später immer noch dieje­nigen gibt, die die Tragödie der Foibe verharm­losen oder leugnen. Tausende von Männern, Frauen und Kindern wurden von Titos Parti­sanen getötet, nur weil sie Italiener waren. Die von der „Antifa“ veröf­fent­lichten Plakate und Aufkleber schüren nur Hass, sorgen für Empö­rung und Scham. Noch beschä­mender ist jedoch das Schweigen der Linken zu dieser sehr ernsten Episode“.

Das ist richtig, die Linke schweigt ange­sichts dieser Hass­kam­pa­gnen. Von der italie­ni­schen Linken, die zunächst ihren Fehler einge­sehen hat, die Verbre­chen der Foibe jahre­lang verschwiegen zu haben, wurden alle mögli­chen Theo­rien vertei­digt, um die von Titos Parti­sanen began­genen Massaker zu leugnen, zu verharm­losen und sogar zu recht­fer­tigen. Die Kommu­nisten begannen damit, „Fehler“ im anti­fa­schis­ti­schen Kampf einzu­ge­stehen, um dann in weniger als einem Jahr anzu­pran­gern, dass der Gedenktag nur dazu diente, den Anti­fa­schismus zu krimi­na­li­sieren. Die Kampa­gnen der extremen Linken waren viel aggres­siver und beinhal­teten die Vanda­li­sie­rung von Gedenk­ta­feln und Straßen, die den Foibe-Opfern gewidmet waren. Sie haben nicht einmal Denk­mäler oder Grab­steine respek­tiert, wie den von Norma Cossetto, die sich weigerte, mit den Parti­sanen zu kolla­bo­rieren und verge­wal­tigt, gefol­tert und lebendig in eine Grube geworfen wurde. Die Schufte, die sich in den Mantel des Anti­fa­schismus hüllen, respek­tieren nicht einmal die Toten.

Diese wider­wär­tige Kampagne der Anti­fa­schisten wird für ihre Täter keine Konse­quenzen haben, denn für sie gibt es keine „Hass­ver­bre­chen“. Sie werden von der großen Mehr­heit der Medien nicht ange­pran­gert, sie werden weiterhin die „Guten“ sein, die Vertei­diger der Frei­heit und die Kämpfer gegen den Faschismus. Sie werden auch nicht die Zustim­mung der „gemä­ßigten“ Linken verlieren, die weiterhin mit Sympa­thie auf diese „jungen Rebellen“ schauen wird. Stellen wir uns nun einen Moment lang vor, all diese Hass­kam­pa­gnen würden sich gegen Opfer der Nazis richten oder gegen die Italiener, die von den Deut­schen in den Gruben ermordet wurden. Die Verant­wort­li­chen würden gefunden und vor Gericht gestellt werden, ihre Orga­ni­sa­tionen würden geächtet, die Medien würden Tonnen von Berichten schreiben, um sie anzu­pran­gern, sie würden auf den Titel­seiten der natio­nalen und inter­na­tio­nalen Medien erscheinen, und das Schweigen einer poli­ti­schen Partei würde nicht tole­riert werden. Aber nein, die Foibe-Opfer wurden ja von Kommu­nisten ermordet, und darin liegt ihre Schuld. Sie sind unbe­queme Opfer für die imagi­näre Geschichte der poli­ti­schen Korrekt­heit und des anti­fa­schis­ti­schen Mythos. Solange wir nicht mit diesem Narrativ aufräumen, werden die Foibe-Opfer Opfer zweiter Klasse bleiben.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.