Aus finanz­tech­nisch logisch nach­voll­zieh­baren Gründen – die einen sepa­raten Essay erfor­dern – muss aller­spä­tes­tens jetzt klar geworden sein, dass die Anzahl der Insol­venzen im Herbst 2020 beginnen und 2021 signi­fi­kant zunehmen könnten.

Nur Leute, die absolut keine Ahnung von Produk­ti­ons­be­trieben und Wirt­schaft an sich haben, gehen davon aus, dass sich Volks­wirt­schaften einfach wie einen Computer herun­ter­fahren lassen und später wenn‘s genehm ist einfach wieder problemlos hoch­fahren lassen. Ganz abge­sehen vom Nach­fra­ge­ein­bruch, kann man davon ausgehen, dass globale Liefer­ketten beschä­digt wurden. Es ist sehr anzu­raten, sich gene­rell Ersatz­teile welcher Art auch immer – die voraus­sicht­lich in den nächsten zwölf bis vier­und­zwanzig Monaten benö­tigt werden auf Lager-Vorrat zu legen! Schon alleine deshalb weil auch mit Preis­stei­ge­rungen zu rechnen ist spätes­tens, sobald Liefer-Engpässe (neuer­lich) auftreten. In nicht wenigen Main­stream Medien wird keine Gele­gen­heit ausge­lassen, um die Massen auf einen zweiten endgültig Wirt­schafts- vernich­tenden Lock­down einzu­stimmen.

Hier nur einige Beispiele (Stand Anfang August 2020):

„ATB Spiel­berg“ (Öster­reich) ist in Insol­venz; 29. Juli 2020:

Der Ort Spiel­berg ist ja Formel 1 Enthu­si­asten ein Begriff, findet doch dort der alljähr­liche Grand Prix von Öster­reich statt. Heuer sogar als Doppel-Rennen.

Der 2006 gegrün­dete dort sess­hafte stei­ri­sche Antriebs­her­steller ATB hatte Dienstag den 28. Juli 2020 beim Landes­ge­richt Leoben einen Antrag auf Sanie­rungs­ver­fahren in Eigen­ver­wal­tung gestellt bzw. eröffnet. Betroffen sind neben 800 Gläu­bi­gern auch 400 Mitar­beiter. ATB ist entgegen ersten Vermu­tungen nicht Kfz Antriebs-Hersteller, sondern einer der wich­tigen euro­päi­schen Hersteller von kunden­spe­zi­fi­schen Spezi­al­mo­toren:

Die Insol­venz-Antrag­stel­lerin ATB Moto­ren­werke GmbH gibt an, am Standort Spiel­berg einer der führenden euro­päi­schen Hersteller von Elek­tro­mo­toren und elek­tri­scher Antriebs­technik im Bereich der Indus­trie­mo­toren zu sein. Das umfas­sende Produkt­port­folio reicht von stan­dar­di­sierten Indus­trie­mo­toren über kunden­spe­zi­fi­sche Spezi­al­mo­toren bis zu Haus- & Garten­an­wen­dungen, auf Kunden­wün­sche kann indi­vi­duell einge­gangen werden.

Das Unter­nehmen wurde 2011 an die chine­si­sche Wolong Gruppe veräu­ßert. Begründet wurde der fin. Engpass mit der Covid Krise an sich und einem schwie­rigen Absatz­markt. Man ist nun bestrebt das Unter­nehmen in stark verklei­nerter Form fort­zu­führen. Am Standort in Spiel­berg sollen – so die Vorstel­lungen – künftig Forschung , Entwick­lung, der Vertrieb verbleiben und ein Distri­bu­ti­ons­zen­trum aufge­zogen werden. Laut Kredit­schutz­ver­band 1870 (KSV) belaufen sich die Passiva auf rund 43 Mill. €, die Aktiva auf 6 Mill. € – beides Liqui­da­ti­ons­werte.

Kran­her­steller Palfinger – Gewinn im 1. Halb­jahr 2020 um zwei Drittel einge­bro­chen!

Juli 2020, BERGHEIM/Salzburg; Kran­her­steller spürt aber leichten Aufwärts­trend. Gestörte Liefer­ketten, natio­nale Lock­downs und Werks­schlie­ßungen. Das zweite Quartal setzte Palfinger beson­ders zu. Der Umsatz sank von Jänner bis Juni um 18,3 Prozent auf 729,8 Millionen Euro. Das Konzern­er­gebnis gab im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum um 65,4 Prozent auf nur noch 15,1 Millionen Euro nach.

ERSTE GROUP BANK AG; ISIN: AT0000652011 1819 als die „Erste öster­rei­chi­sche Spar-Casse“ gegründet bildete die „Erste“ Risiko-Rück­lagen über 675,4 Millionen Euro in der Präsen­ta­tion der Halb­jah­res­bi­lanz von 2020 am 31. Juli. Dies sorgte für einen Netto­ge­winn-Einbruch von 731,9 Millionen Euro (2019) auf 293,8 Millionen Euro; in Prozent minus 60 %.

Fakten aus der Öster­rei­chi­schen Insol­venz-Statistik im ersten Halb­jahr 2020!

Die Insol­venz-Statistik für die erste Jahres­hälfte 2020 des öster­rei­chi­schen Kredit­schutz­ver­bands KSV1870 fördert ein para­doxes Haupt-Ergebnis zutage. Der KSV1870 sah sich deshalb zu einer Aussendung gezwungen, um Fakten zu schaffen. Trotz Coro­na­krise gab es einen deut­li­chen Rück­gang in der Anzahl Unter­neh­mens-Insol­venzen im Vergleich zum ersten Halb­jahr 2019, der aber logisch erklärbar ist. KSV 1870 erkennt darin, dass durch die Corona-Maßnahmen Unter­nehmen (Manche Experten nennen dies Zombie­un­ter­nehmen) „künst­lich am Leben erhalten werden und übt unge­wöhn­lich scharfe Kritik an der Corona-Politik.

Der Rück­gang an Insol­venzen beruht jedoch primär auf verhin­derte bzw. aufge­scho­bene Insol­venzen zahl­rei­cher KMUs. Auch die Gesund­heits­kassen stellen etwa seit Monaten keine Insol­venz­an­träge. Daher gab es im 1. Hj. 2020 insge­samt 1026 Insol­venzen bis zwei Millionen Euro Passiva, während es im ersten Halb­jahr Euro 2019 mit 1463 deut­lich mehr waren. Das geschätzte Gesamt­vo­lumen war dabei zuletzt mit 320 Millionen jedoch schon höher als im ersten Halb­jahr 2019 mit 312 Mill. Euro.

Die Auswei­tung der Kurz­ar­beits­zeit war vorher­sehbar!

Denn im Rahmen des Sommer-Minis­ter­rats am Mitt­woch, den 29.7.2020 hatte die öster­rei­chi­sche türkis-grüne Regie­rung zusammen mit den Sozi­al­part­nern eine Verlän­ge­rung der Corona-Kurz­ar­beit um sechs Monate ab Oktober 2020 ausge­rufen. Die Mindest­ar­beits­zeit soll von zehn auf 30 Prozent ange­hoben werden, die Höchst­ar­beits­zeit jedoch von 90 auf 80 Prozent gesenkt. Weiters ist die Grün­dung einer Corona-Arbeits­stif­tung vorge­sehen, die bis zu 100.000 Personen die Aus- und Weiter­bil­dung ermög­li­chen soll.

Beim Maschi­nen­bauer ANDRITZ lag im 2. Quartal 2020 der Auftrags­ein­gang mit 1.183,8 MEUR deut­lich unter dem Vorjah­res­ver­gleichs­quartal (-42,2% vs. Q2 2019: 2.047,1 MEUR). Impon­de­ra­bi­lien: Sollte sich die Situa­tion der Welt­wirt­schaft im Jahres­ver­lauf jedoch weiter verschärfen, könnten weitere finan­zi­elle Vorsorgen für zusätz­liche kapa­zi­tive Anpas­sungen in einzelnen Geschäfts­be­rei­chen notwendig sein, die das Ergebnis der ANDRITZ-GRUPPE negativ beein­träch­tigen könnten.

MAN reißt Traton tief in die roten Zahlen. Zukünf­tige Auswir­kungen auch auf den Steyrer Standort sind zu befürchten. Der Verlust schlug sich im ersten Halb­jahr 2020 mit einem Betrag von 387 Millionen Euro nieder, nach einem Gewinn von 253 Mill. Euro ein Jahr zuvor. Der neue Boss Matthias Gründler wird nach der Sommer­pause Gespräche mit den Arbeit­neh­mer­ver­tre­tern führen.

Inter­na­tional betrachtet, scho­ckie­rend hohe Abschrei­bungen und Verluste statt Gewinne:

29.7.2020: Der fran­zö­si­sche Ölkon­zern Total nimmt eine riesige Abschrei­bung über 8,1 Milli­arden Dollar vor und korri­giert seine Vermö­gens­werte nach unten.

VW verzeich­nete coro­nabe­dingt im ersten Halb­jahr 2020 einen Verlust vor Steuern von 1,4 Milli­arden Euro.

Renault hat wegen der Corona-Krise und tief­roten Zahlen beim Partner Nissan im ersten Halb­jahr einen Milli­ar­den­ver­lust geschrieben. Wie der fran­zö­si­sche Auto­bauer am Donnerstag in Boulogne-Billan­court bei Paris mitteilte, betrug der auf den Konzern entfal­lene Netto­ver­lust 7,29 Milli­arden Euro. Im Vorjah­res­zeit­raum gab es noch einen Gewinn von 970 Millionen Euro. Nissan schlug bei dem krisen­ge­schüt­telten fran­zö­si­schen Hersteller im ersten Halb­jahr mit einem Verlust­bei­trag von 4,8 Milli­arden Euro zu Buche. Renault ist im Rahmen einer Auto­al­lianz mit 43,4 Prozent an dem japa­ni­schen Hersteller betei­ligt. Die Corona-Krise kostete Renault nach eigener Schät­zung rund 1,8 Milli­arden Euro. Der Umsatz brach um 34,3 Prozent auf 18,4 Milli­arden Euro ein. Renault geriet in den vergan­genen Monaten in finan­zi­elle Schwie­rig­keiten. Der Konzern kann inzwi­schen einen staat­lich garan­tierten Kredit von bis zu fünf Milli­arden Euro in Anspruch nehmen. Das Unter­nehmen hatte bereits den sozi­al­ver­träg­li­chen Abbau von welt­weit horrenden 15 000 Stellen ange­kün­digt, um wieder aus der Krise zu kommen.

Die Corona-Krise hat den Luft­fahrt- und Rüstungs­kon­zern Airbus in Q2/2020 in die roten Zahlen gerissen. Weil die Zahl der Flug­zeug­aus­lie­fe­rungen einbrach, stand unter dem Strich ein Verlust von mehr als 1,4 Milli­arden Euro an.

SCOTTS VALLEY (dpa-AFX) – Seagate Tech­no­logy plc. (STX) reported that its net income for its fourth quarter dropped to $166 million or $0.64 from $983 million or $3.54 per share last year.

Dem Baustoff­kon­zern Heidel­berg­Ce­ment haben im zweiten Quartal 2020 hohe Abschrei­bungen einen Milli­ar­den­ver­lust von rund drei Mrd. Euro einge­brockt, wie der Dax-Konzern in Heidel­berg mitteilte. Im Vergleichs­zeit­raum des Vorjahres konnte der Baustoff­kon­zern noch einen Gewinn von 290 Millionen Euro ausweisen.

Der Ölpreis­ein­bruch während der Corona-Krise hat dem Ölkon­zern Shell einen dicken Verlust einge­brockt. Extrem hohe Abschrei­bungen in Q2/2020 bedeu­teten einen Verlust von 18,1 Milli­arden US-Dollar (15,4 Mrd. Euro), wie das Unter­nehmen am Donnerstag, den 30.7.2020 in London mitteilte. Nach­fra­ge­ein­bruch und Ölpreis­ver­fall zwangen zu Abschrei­bung von 16,8 Mrd. US$. In Q2/2019 hatte Shell noch einen Gewinn von knapp 3 Milli­arden Dollar erzielt. Berei­nigt brach der Gewinn wegen nied­riger Preise für Öl und Flüs­siggas auf „nur“ 638 Millionen Dollar ein.

Es handelt sich hier um die Vorboten einer später einset­zenden globalen Insol­venz­welle, die nicht wenige Unter­nehmen mitreißen wird. Die aktu­elle Einschät­zung der Situa­tion ist diese: Wir werden ein vorkri­sen­ähn­li­ches Wirt­schafts­ni­veau realis­tisch betrachtet – höchst­wahr­schein­lich nicht vor Ende 2021 oder 2022 sehen.

Die Zeiten stei­gender Börsen – abge­kop­pelt von der Real­wirt­schaft – trotz nega­tiver Bericht­erstat­tung, neigen sich dem Ende zu. Mit Sicher­heit werden die Börsen irgend­wann bein­hart auf den Boden der Realität zurück­ge­holt. Inves­toren müssen sich auf eine längere heiße Börsen­phase gefasst machen. Gewinner werden jene sein, welche die nötige Geduld aufbringen, abwarten und dann einsteigen, wenn das Gros der Anleger Furcht zeigt.

Zum Autor: Andreas Kubin, MBA ist seit mehreren Jahr­zehnten spezia­li­siert auf intern. Finanz­märkte, Wirt­schafts­po­litik sowie Funda­men­tal­ana­lysen über börsen­no­tierte Unter­nehmen und Privat­in­vestor.