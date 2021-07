Francis Fuku­yama, Poli­tik­wis­sen­schaftler und Theo­re­tiker des Endes der Geschichte: „Die Euro­päer werden nicht in der Lage sein, Millionen von Afri­ka­nern zu assi­mi­lieren, das ist nicht realis­tisch… Die Einwan­de­rung muss aufhören“

Einer der berühm­testen poli­ti­schen Denker Amerikas und Theo­re­tiker des „Endes der Geschichte“, Francis Fuku­yama, der 68-jährige Poli­tik­wis­sen­schaftler und Professor an der Stan­ford Univer­sity, war in Grie­chen­land für einen von The Econo­mist orga­ni­sierten Runden Tisch

Er äußerte seine abwei­chenden Meinungen zu verschie­denen Themen, wobei er vor allem der Posi­tion eines deut­schen Poli­ti­kers, der sagte wider­sprach, dass die Entwick­lung Afrikas ein guter Weg sei, um die Einwan­de­rung zu begrenzen. „Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass Europa zu einem schnellen Wachstum in Afrika führen kann, wie Seibel sagte. Zwei­tens: Schnelles Wirt­schafts­wachstum schafft Migra­tion, es begrenzt sie nicht. Dieje­nigen, die sehr arm sind, migrieren nicht, sie können es sich nicht leisten (…) Ich denke also, dass das Wirt­schafts­wachstum in Afrika zu größeren Migra­ti­ons­strömen führen wird.“

Und was ist mit der Einwan­de­rung? Gibt es eine Lösung für dieses Problem? „Niemand hat eine Lösung gefunden“, sagt er und denkt einen Moment lang nach. „Ich habe Angst, wie Matteo Salvini zu klingen, aber die Euro­päer sollten sich keine Illu­sionen machen: Sie werden nicht in der Lage sein, Millionen von Afri­ka­nern, die nach Europa einwan­dern, zu assi­mi­lieren. Das ist poli­tisch nicht realistisch.“

Wie würde er also mit dem Problem umgehen? „Ich denke, die Einwan­de­rung muss kontrol­liert werden. Der Aufstieg des Popu­lismus ist zum Teil durch die Migra­ti­ons­krise verur­sacht worden. Wegen der durch den Bürger­krieg in Syrien verur­sachten Ströme. Das hat die Leute scho­ckiert. Wenn Sie offene Grenzen inner­halb von Schengen haben wollen, müssen Sie sichere Außen­grenzen haben. Die gibt es in Europa nicht.“ (…)

Quelle: Tanea.gr