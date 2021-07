Kraje Europy Wschod­niej też nie tęsknią za Zachodem, nie chcą kopiować tamte­js­zego systemu, ale iść własną drogą kulturową – mówi fran­cuski historyk Max-Erwan Gasti­neau, który w nied­ziel­nych Wiado­mościach Radia Kossuth udzielił wywiadu na temat funda­men­tal­nych różnic między Europą Środ­kową a Zachodem.

- Panie Gasti­neau, kilka dni temu opubli­kował Pan artykuł w jednej z najwięks­zych fran­cus­kich gazet, Le Figaro, w którym pisał Pan o węgier­skiej ustawie pedo­fils­kiej. Nie po raz pierwszy broni Pan węgier­skiego rządu. Dlac­zego czuje pan potrzebę wyjaś­niania Zacho­dowi kontekstu tych decyzji?

– Moim zada­niem nie jest obrona rządu węgier­skiego, ale próba wyjaś­ni­enia Europie, że istnieją dwie Europy, pod względem histo­rycznym i kultur­owym. Nie podoba mi się arogancja Zachodu, który uważa, że zachodnia demo­kracja powinna być stoso­wana wszędzie i jest najlepszą demo­kracją na świecie. To tak, jakby chciało, abyśmy uwier­zyli, że Euro­pe­jc­zycy ze Wschodu nie są warci tyle, ile są warci.

Przede wszystkim trzeba znać historię tych krajów, Polski, Węgier, żeby zrozu­mieć, dlac­zego robią to czy tamto.

Dlatego też piszę stosun­kowo dużo o Węgrzech, ponieważ uważam, że to, co robią Węgry, to obrona pewnego modelu społec­zeństwa i że opiera się to na krytyce libe­ra­lizmu. Dla mnie jest to bardzo ciekawa teza i bardzo mocno oparta na rzec­zy­wis­tości, na prawdzie.

My, Fran­cuzi, zamiast kryty­kować, powin­niśmy wziąć niek­tóre z tych twier­dzeń i zinte­grować to, co Buda­peszt kryty­kuje w przy­padku Unii i Zachodu.

- A dlac­zego inte­re­suje Cię ten rodzaj nieliberalizmu?

– Dzieje się tak dlatego, że ludzie mają dziś tendencję do mylenia Europy z wartościami libe­ral­nymi. Oczy­wiście, libe­ra­lizm jest ważną filozofią, prawa czło­wieka są ważne, wszystko opiera się na jednostce, ale społec­zeństwa, czy to na Zachodzie, czy na Wschodzie, nie opierają się tylko na tych prawach. Mamy tradycje, historię, moral­ność. Europa opiera się nie tylko na prawach, na jednostce, ale także na historii, na kulturze i na jedności, w której odnaj­du­jemy chrześci­jaństwo. Europa potrze­buje obu biegunów, jednostek i wspólnot społecz­nych. Wierzę, że wszystkie te elementy mogą żyć razem, Zachód oparty na jednost­kach i konser­wa­tywna struk­tura społeczna Europy Środkowej.

- Siedem­naście z 27 krajów, które deba­to­wały nad ustawą pedo­filską, było przeciw Węgrom, a siedem za. Do tych ostat­nich należą Słowacja, Słowenia, Polska, Repu­blika Czeska i Litwa. Czy to nie jest zbieg okoliczności?

– Nie. Ale we Francji też nie chcą tego zrozu­mieć, mimo że w tele­wizji odby­wały się niez­li­c­zone debaty na ten temat. Tutaj myślą, że wszyscy zgad­zają się z bruk­sels­kimi wartościami, nie zauważają, że są różnice. Nie tylko między Wschodem a Zachodem, ale także między różnymi krajami. Jeżeli przy­jr­zymy się, które kraje były prze­ciwko Węgrom, a które za Węgrami, zobac­zymy, że istnieje wyraźna różnica. Zachód musi zdać sobie sprawę, że libe­ralna moral­ność, która poja­wiła się w latach 60. i 70. nie jest tak silna na Wschodzie, właśnie ze względu na jego tradycje i szcze­gólną historię. To ostatnie jest zwykle zanied­by­wane tu, na Zachodzie. Dlatego musimy znać siebie nawzajem, historię Węgrów. Jestem pewien, że wielu z was walc­zyło z komu­nizmem na zasa­dach libe­ral­nych, ale zasad­niczo społec­zeństwo jest raczej konser­wa­tywne. Tak piszą pisarze środ­ko­wo­eur­o­pe­jscy, jak Czech Kundera, który jest bardzo znany we Francji. Podczas gdy na Zachodzie w 1968 roku walc­zono o zmianę obyc­zajów i demontaż społec­zeństwa, na Wschodzie, prze­ciwnie, budo­wano wspól­noty i zachow­y­wano chrześci­jaństwo, któremu zagrażał komu­nizm. Innymi słowy, w ’68 roku istniały dwie Europy, tak jak istnieją dwie Europy teraz. I oczy­wiście istnieje między nimi opozycja i rywa­li­zacja. Europa Środ­kowo-Wschodnia chce ocalić Europę, czuje się zagrożona i potrze­buje pomocy, by przetrwać.

- Czy Zachód nie popełnia tego samego błędu w Azji czy Afryce? Albo w krajach arabskich, takich jak Irak, gdzie sytu­acja jest gorsza niż dwad­zieścia lat temu?

– Tak, i pisałem o tym w mojej książce. W 1989 r. Ameryka i świat zachodni wier­zyły, że wszystkie narody świata zbudo­wane są na tym samym funda­mencie. Chcieli zobaczyć ten sam model na Bałka­nach, w Europie Środ­kowej, w Afryce Połud­niowej lub w Ameryce Łacińs­kiej. Tak było do czasu tzw. arabskiej wiosny. Wier­zy­liśmy w tę samą przepo­wiednię, w tę samą jedno­li­tość. Ta era się skońc­zyła. Myślę, że kraje Europy Wschod­niej nie mają już tęsknoty za Zachodem, nie chcą kopiować tamte­js­zego systemu, wolą iść własną drogą kulturową.

To samo widzimy w innych częściach świata, na przy­kład w Azji. Chiny czy Singapur stosują inny model. Wierzą oni, w dużej mierze dzięki naukom Konfuc­jusza, że świat składa się z różnych kultur i że możemy odnieść sukces bez dosto­so­wy­wania zachod­niego modelu, który próbowali narzucić w latach 90.

- A jak myślisz, kto jest bard­ziej skłonny zrozu­mieć kogo? Z zachodu na wschód czy na odwrót?

– Nie wszystko jest czarno-białe, bo są różnice między krajami Europy Środ­kowej, są debaty, są socja­l­de­mo­kraci, konser­wa­tyści czy libe­r­ałowie, tak jak na Zachodzie. Również we Francji istnieje bardzo silne prze­konanie o potrzebie obrony fran­cus­kich i euro­pe­js­kich tradycji. Wielu Fran­cuzów jest prze­ciwnych wielo­kul­tur­o­wości czy tęczowym rodzinom. Wiele osób nie chce migrantów, którzy nie są w stanie się zinte­grować. I coraz częściej mamy do czyni­enia z prak­tyką narzucania przez obyw­ateli swojej woli poli­tykom. Tak stało się na przy­kład w Wiel­kiej Brytanii. Ocze­kują siły rodziny i szacunku dla euro­pe­js­kiej tradycji w obliczu globalizacji.

- Czy jest szansa, że Emma­nuel Macron zrozumie kiedyś, czego chce Orbán?

– Nie, nie wydaje mi się. Jeśli prze­c­zy­tają Państwo jego prze­mó­wienia, jego debaty, zobaczą Państwo, że Macron jest czło­wie­kiem z lat dzie­więćd­zie­sią­tych ubie­głego wieku. Nadal uważa, że istnieje globalny konsensus co do tego, czym jest demo­kracja lub czym są prawa czło­wieka. On nie zrozu­miał, że to jest kawałek idea­lizmu Zachodu. W latach dzie­więćd­zie­sią­tych zaczęło się dziać coś innego. Czytałem wiele prze­mó­wień Orbána, z których wyni­kało, że na świecie jest duży ruch. Huntington powied­ział to samo, gdy mówił o zderzeniu cywi­li­zacji. Może Macron to wszystko zrozu­miał, ale trzyma się korzeni starego świata. I to właśnie z tych korzeni wywodzi się tradycja fran­cuska, duch fran­cuski czy euro­pe­jski. Opiera się na abstrak­cy­jnych wartościach i próbuje pokonać Europę Środ­kową opartą na konser­wa­tywnych trady­c­jach. Dlatego właśnie prze­grał wybory kilka dni temu. To prawda, że wyniki te pokazały również, że duża część Fran­cuzów odwróciła się od poli­tyki. Przy­biera to formę fizy­cz­nego oburzenia poprzez niegło­so­wanie. „Dlac­zego miałbym iść?“ – pytają. Od trzyd­zi­estu lat problemy są takie same: Bezro­bocie, migracja prowad­ząca do inter­na­li­zacji, isla­mi­zacja, a następnie terro­ryzm. Istnieją opuszc­zone byłe regiony prze­mys­łowe, problem edukacji. Poli­tycy od dawna nie mają na nie odpo­wiedzi. A jeśli nie, to po co ich wybierać? Fran­cuzi nadal inte­re­sują się poli­tyką, ale widzą niekom­pe­tencję poli­tyków, ich niez­dol­ność do rozwią­zy­wania problemów narodu francuskiego.

- Pański młody kolega historyk, Thibaud Gibelin, napisał książkę „Orbán gra i wygrywa“. Czy się z tym zgadzasz?

– Myślę, że Orbán jest utalen­to­wanym poli­ty­kiem Fideszu, który rozumie, czego chcą ludzie. Kiedy uczest­niczę w debatach poli­ty­cz­nych we fran­cus­kich mediach i wspo­mina się o nim, mówię, że jest on nie tylko poli­ty­kiem, nie tylko dobrym stra­te­giem, ale także dobrym teore­ty­kiem. Wpro­wadza w życie to, co mówi i to jest bardzo inte­re­su­jące dla mnie jako histo­ryka, nieza­leżnie od tego, czy się z nim zgadzamy, czy nie. I z pewnością jest on jednym z tych rzad­kich poli­tyków, którzy mają wizję i wpro­wad­zają ją w życie. Tak, Viktor Orbán gra i wygrywa, ponieważ ma wizję świata, która jest zgodna z wizją narodu węgier­skiego, a co za tym idzie, wizją narodów Europy. A jest nim powrót do narodów, obrona zagroż­onych kultur i tradycji narodo­wych, wize­runek silnego państwa zori­en­to­wa­nego na inte­resy narodu.

Źródło: hirado.hu