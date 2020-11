Laut Mittei­lung der Polizei in Frank­furt am Main sei die Polizei am Sams­tag­abend ohne ersicht­li­chen Grund von einem aggres­siven Mob von 500 bis 800 Menschen ange­griffen worden.

Am Samstag gegen 22.45 Uhr in Frank­furt warfen die Leute Steine, Flaschen und Eier auf ein vorbei­fah­rendes Poli­zei­auto. Sehr schnell wurden die Zusam­men­stöße gewalt­tätig, und eine Menge von 500 bis 800 Menschen, die „die Anwei­sungen bezüg­lich des Coro­na­virus nicht beach­teten“, griffen die Haupt­po­li­zei­sta­tion der Stadt mit Eiern und Flaschen an, erklärte Polizei in einer am Sonntag veröf­fent­lichten Erklä­rung.

Quelle: Le Matin