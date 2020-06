Als lokale Listen getarnte isla­mi­sche Parteien traten in der zweiten Runde der am Sonntag, dem 28. Juni, in 4.820 Gemeinden in Frank­reich orga­ni­sierten Kommu­nal­wahlen an.

Dabei wurden drei Marok­kaner mit fran­zö­si­scher Staats­bür­ger­schaft zu Bürger­meis­tern von drei Pariser Banlieus gewählt: Abde­laziz Hamida, Karim Bouam­rane und Ali Rabeh wurden Bürger­meister von Gous­sain­ville, Saint-Ouen und Trappes.

Der gewählte Bürger­meister von Gous­sain­ville gilt sogar als radi­kaler Isla­mist, der als poten­ziell gefähr­lich ange­sehen wird, was er natür­lich abstreitet.

In Toulouse kam es zu einer Allianz der Linken mit dem radi­kalen Isla­mismus; dessen Vertreter Mhamdi Taoufik ist ein Unter­stützer des Moslem­brü­der­schaft.

Jeden­falls bestä­tigen die Kommu­nal­wahlen die seit Jahr­zehnten andau­ernde ethni­sche Substi­tu­tion, also den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch: boden­stän­dige („Bio“-)Franzosen stimmen nur in den seltensten Fällen für isla­mis­ti­sche Bürger­meister.

In Frank­reich haben Bürger­meister im Vergleich zu Präfekten zwar nur wenige Befug­nisse, aber es ist sympto­ma­tisch, wenn ganze Regionen auf „demo­kra­ti­sche“ Weise nach und nach in isla­mis­ti­sche Hände fallen.

Im Übrigen kam es bei den fran­zö­si­schen Kommu­nal­wahlen zu einem Zusam­men­bruch der Wahl­be­tei­li­gung: zwei Drittel der Wahl­be­rech­tigten gingen nicht wählen. Dass die Grünen in den Städten siegten und die iden­ti­täts­be­wussten Patrioten auf dem Land, lässt poli­ti­sche Kolli­sionen für die nächsten Jahre vorher­sagen

