In Frank­reich ist die katho­li­sche Kirche seit Jahren nicht nur Ziel isla­mi­scher Angriffe und Zerstö­rungswut (pro Tag an die sieben Kirchen!), auch die radi­kale Linke greift Einrich­tungen und Priester immer wieder tätlich an. Jüngster Höhe­punkt der Antifa-Gewalt war der Angriff auf eine katho­li­sche Prozes­sion in Paris, wo Priester und Gläu­bige blutig geschlagen wurden.



Angriff auf Anti-Sozialismus-Prozession

Wie ausschließ­lich alter­na­tive Medien in Frank­reich berich­teten, atta­ckierten bis zu 20 Links­ra­di­kale eine katho­li­sche Prozes­sion, die von der Diözese Paris orga­ni­siert wurde. Dabei wurde der vielen Priester gedacht, die am 28. Mai 1871 von radi­kalen Sozia­listen inner­halb der Pariser Kommune ermordet wurden.

Wie auf Videos und Fotos zu sehen ist, ging man mit äußerster Gewalt gegen die Geist­li­chen und Gläu­bigen vor. Base­ball­schläger, Fahr­rad­sch­lößer und Schlag­stöcke kamen zum Einsatz. Erst ein Einschreiten der Polizei konnte Schlim­meres verhindern:

La police a dû inter­venir. pic.twitter.com/1JDX6m5cG7 — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 29, 2021