NANTES – Nach dem Brand der Notre-Dame in Paris steht die nächste fran­zö­si­sche Kathe­drale steht in Flammen. Am Sams­tag­morgen (18. 07.) ist in der Kathe­drale Saint-Pierre et Saint-Paul in Nantes ein Brand ausge­bro­chen. Die Einsatz­kräfte sind mit einem Groß­auf­gebot vor Ort.

Ermittler fanden mehrere Brand­stellen

Nach Angaben der Staats­an­walt­schaft gibt es drei Brand­stellen auf der Höhe der komplett zerstörten Orgel und auf beiden Seiten des Kirchen­schiffs. „Das ist kein Zufall“, sagt der Staats­an­walt Pierre Sennes. Für die Ermittler steht deshalb fest, dass es sich um eine Brand­stif­tung handelt.

Cathe­dral of St. Peter and St. Paul of Nantes is on fire

The cathedral’s foun­da­tion stone was laid in 1434 and took 457 years to complete.

Cathe­drals are the spiri­tual hearts of Chris­tendom.

They are in no small measure our most important works of art and archi­tec­ture. pic.twitter.com/JB3SVJBg9W

