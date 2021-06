Während die poli­ti­schen Behörden darüber nach­denken, die Covid-Impfung sogar für Kinder zur Pflicht zu machen, werden die phar­ma­ko­lo­gi­schen Zentren mit Berichten über uner­wünschte Neben­wir­kungen der neuen mRNA-Impf­stoffe überschwemmt.

Im April veröf­fent­lichte die fran­zö­si­sche Tages­zei­tung Ouest-France, die niemand verdäch­tigen kann, nicht ganz auf der redak­tio­nellen Linie der Gutmen­schen zu liegen, einen Artikel, in dem von einer „Flut“ von uner­wünschten Neben­wir­kungen berichtet wurde: „Die Berichte über uner­wünschte Neben­wir­kungen von Anti-Covid-19-Impf­stoffen verviel­fa­chen sich, und das regio­nale Phar­ma­ko­vi­gi­lanz­zen­trum (CRPV) in Tours sieht sich mit einem Anstieg seiner Tätig­keit konfron­tiert. Ange­sichts der Situa­tion wurden Pati­enten und Ärzte gebeten, nicht alles zu melden, um die schwer­wie­gendsten Meldungen prio­ri­sieren zu können“, betonte die Zeitung:

„Ende März hatte das regio­nale Phar­ma­ko­vi­gi­lanz­zen­trum in Tours (Präfektur Indre-et-Loire) bereits das Äqui­va­lent seiner gesamten Tätig­keit im Jahr 2020 durch­ge­führt. Wie das France 3 Centre Val-de-Loire berichtet, haben die Berichte über die uner­wünschten Neben­wir­kungen der Anti-Covid-19-Impf­stoffe, insbe­son­dere dieje­nigen, die Astra­Ze­neca betreffen, die Zahl der Fälle explo­dieren lassen. “

Seit Januar, so heißt es in dem Artikel, hat das Zentrum „1.400 Meldungen erhalten, manchmal mehr als 200 in einer Woche. Ein Phänomen, auf das es nicht vorbe­reitet war. “

Ende Mai war es die regio­nale Tages­zei­tung Le Popu­laire du Centre, ebenso „poli­tisch korrekt“ wie Ouest-France, die titelte:

„Covid-19-Impf­stoffe: etwa 4.000 Meldungen von Neben­wir­kungen im Limousin“.

Auch hier ist das regio­nale Phar­ma­ko­vi­gi­lanz­zen­trum mit einer Verviel­fa­chung von Neben­wir­kungen im Zusam­men­hang mit der Anti-Kokken-Impfung überfordert:

„Seit Anfang 2021, so können wir in den Spalten des Popu­laire lesen, ist es ein noch nie dage­we­sener Zustrom für das regio­nale Zentrum der Phar­ma­ko­vi­gi­lanz von Limoges, das alle Berichte über uner­wünschte Neben­wir­kungen von Medi­ka­menten sammelt. Darunter auch einer der 34 fran­zö­si­schen Fälle von atypi­scher Throm­bose, die mit der Injek­tion des Impf­stoffs von Astra­Ze­neca in Verbin­dung gebracht werden.“

„Das regio­nale Zentrum für Phar­ma­ko­vi­gi­lanz (CRPV), so die Zeitung, wird von den Meldungen nach der Covid-19-Impfung seit letztem Januar über­wäl­tigt. Genauer gesagt 4.000 in vier­ein­halb Monaten (von 283.000 Personen, die eine oder zwei Dosen des Impf­stoffs im Limousin erhalten haben): ein Rekord für diese Struktur, die Meldungen über uner­wünschte Arznei­mit­tel­wir­kungen sammelt und ihre Beob­ach­tungen an die Natio­nale Agentur für Arznei­mit­tel­si­cher­heit, die ANSM, schickt.

„“In normalen Zeiten erhalten wir etwa 1.200 Meldungen pro Jahr, davon kaum zehn für klas­si­sche Impf­stoffe“, vergleicht Professor Marie-Laure Laroche, die Leiterin des Zentrums. “

Über die gesam­melten Infor­ma­tionen erfahren wir, dass „von den 4.000 Meldungen das CRPV 1.200 in die Daten­bank eintragen konnte und 400 weitere auf ihre Regis­trie­rung warten. Es hat noch mehr als die Hälfte zu erle­digen. „Ernster ist,“ so unter­streicht der Popu­laire, dass „25 % der Erklä­rungen“ „schwer­wie­gende Neben­wir­kungen“ betreffen:

„Hier betrifft ein Viertel der 1.600 bereits berück­sich­tigten Meldungen soge­nannte „schwer­wie­gende“ Neben­wir­kungen. Ein ähnli­cher Anteil wie auf natio­naler Ebene.“

„Unter den bemer­kens­werten uner­wünschten Neben­wir­kungen hat das CRPV von Limoges insbe­son­dere einen der 34 Fälle von Throm­bose atypi­scher Loka­li­sa­tion (zere­bral, intes­tinal) in Frank­reich regis­triert, die auf den Impf­stoff von Astra­Ze­neca zurück­zu­führen sind und zu 11 Todes­fällen geführt haben.“

Aber neben der Throm­bose werden in dem Artikel auch andere behin­dernde Neben­wir­kungen aufgeführt:

„Neben diesem auffäl­ligen Fall gehören Tachy­kardie, Gürtel­rose, Blut­hoch­druck, Gesichts­läh­mung, Urtikaria zu den weiteren Folgen, die nicht in den Packungs­bei­lagen aufge­führt sind.“

In der Region Toulouse machte die Lokal­zei­tung Le Journal Toulou­sain am 25. Mai die gleiche Beob­ach­tung in Bezug auf die Covid-Impf­stoffe: „Die Meldungen über uner­wünschte Neben­wir­kungen explo­dieren. Das regio­nale Phar­ma­ko­vi­gi­lanz­zen­trum von Toulouse, das alle Meldungen über uner­wünschte Neben­wir­kungen von Arznei­mit­teln sammelt, verzeichnet seit Januar fünfmal mehr Meldungen als in normalen Zeiten.“

Der Artikel ist im Wesent­li­chen ein Copy-and-Paste der beiden vorherigen:

„4000 Meldungen für die ersten vier Monate des Jahres 2021 beim Regio­nalen Phar­ma­ko­vi­gi­lanz-Zentrum (CRPV) in Toulouse, das Meldungen über uner­wünschte Neben­wir­kungen von Arznei­mit­teln sammelt, bevor es seine Beob­ach­tungen an die Natio­nale Agentur für Arznei­mit­tel­si­cher­heit (ANSM) meldet.

„Der Anstieg ist beträcht­lich, er ist fünfmal höher als im letzten Jahr zum glei­chen Zeit­punkt. Wir sind schon in normalen Zeiten über­for­dert. In diesem Fall könnten wir genauso gut sagen, dass wir noch mehr über­for­dert sind und das mit den glei­chen Ressourcen“, sagt Professor Jean-Louis Monta­struc, Direktor des CRPV und Mitglied der Natio­nalen Akademie für Medizin. (…) Norma­ler­weise verzeichnet die dem Univer­si­täts­kli­nikum Toulouse ange­schlos­sene Struktur durch­schnitt­lich 2100 Meldungen pro Jahr. Davon ist ein winziger Teil mit klas­si­schen Impf­stoffen verbunden. Offen­sicht­lich ist die Impf­kam­pagne gegen Covid-19 die Ursache für diesen spek­ta­ku­lären Anstieg.“

Unter den Berichten iden­ti­fi­ziert das Toulouse-Zentrum unge­fähr die glei­chen Neben­wir­kungen wie in anderen Regionen:

„Unter den schwer­wie­genden Berichten“, heißt es in dem Artikel, „musste das CRPV daher Fälle von Hämo­philie, Herz­in­farkten, arte­ri­eller Hyper­tonie oder sogar Gesichts­läh­mungen unter­su­chen. „Das große Novum speziell bei der Impf­kam­pagne sind natür­lich die viel disku­tierten Fälle von Venen­throm­bosen“, ergänzt der Experte für Phar­ma­ko­logie. (…) Da der Impf­stoff von Pfizer am häufigsten verschrieben wird, ist er der Ursprung der meisten Meldungen, weit vor Astra­Ze­neca, dann Moderna und schließ­lich Janssen, dem letzten in Frank­reich zuge­las­senen Impfstoff.“

Doch diese erheb­liche Zunahme von Berichten über Neben­wir­kungen, von denen viele schwer­wie­gend sind, scheint die Ärzte, den wissen­schaft­li­chen Rat und die Regie­rung, die sich weiterhin für die Impfung für alle einsetzen, nicht zur Vernunft zu bringen. Sie treten weiterhin ein für eine maßlose Impf­pro­pa­ganda, die Zwangs­maß­nahmen, Schuld­zu­wei­sungen an Skep­tiker oder Wider­spens­tige, Dämo­ni­sie­rung abwei­chender Stimmen, Aufrecht­erhal­tung von Angst und sozialem Abstieg mitein­ander mischt…

Aber eines Tages wird die Geschichte über sie richten.

Quelle: MPI