Der Fall beschäf­tigt seit Tagen auch die „Leit­me­dien“ in Frank­reich und Deutsch­land, wobei jedoch zumeist zurück­hal­tend von „Totschlag“ gespro­chen wird. Was bisher fehlte, waren genauere Angaben zu den Tätern; manche Jour­na­listen stellten jedoch ihre eigenen „Vermu­tungen“ an, natür­lich ganz im gutmensch­li­chen Sinne von „weil nicht sein kann, was nicht sein darf“.

Um solche „Vemu­tungen“ zu berich­tigen, bringen wir im folgenden die wört­liche Über­set­zung einer jetzt auf der offi­zi­ellen Face­book-Seite der fran­zö­si­schen Poli­zei­aka­demie (Paris) veröf­fent­lichten Mittei­lung:

Bei den Mördern des Busfah­rers von Bayonne handelt es sich um vier „racailles“ *) mit einem „ellen­langen“ Straf­re­gister: Mohamed C., Mohammed A., Moussa B. und Sélim Z.

In derselben Quelle heißt es weiter wört­lich:

Die Täter waren also keine „Fran­çais marginaux“ („Fran­zosen vom sozialen Rand“), wie es zunächst gewisse Jour­na­listen in schänd­li­cher Weise glaub­haft zu machen versucht hatten.

*) wört­lich: „Abschaum, Gesindel“; ein erstaun­li­ches Vokabel für eine offi­zi­elle Poli­zei­mit­tei­lung; Anm.d.Red.

Quelle: Face­book