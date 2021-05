Auch in Frank­reich bekle­ckert sich die dortige Polizei nicht gerade mit Ruhm, was die brutale und völlig unver­hält­nis­mä­ßige Durch­set­zung der Corona-Zwangs­maß­nahmen gegen die eigene Bevöl­ke­rung betrifft (ganz abge­sehen vom brutalen Vorgehen gegen die Gelb­westen-Proteste). Während man in den mosle­mi­schen Banlieues aus Angst vor Migran­ten­ge­walt und Anar­chie schon gar nicht mehr Streife fährt, rückt man gegen die auto­ch­tonen Fran­zosen schwer­be­waffnet und mann­stark an.

Coro­na­virus kommt zur Sperrstunde

In Frank­reich herrscht neben einem quasi-Dauer­lock­down auch eine Ausgangs­sperre von 21.00 bis 06.00 Uhr. Wer dann noch ohne triff­tigen Grund auf der Straße „erwischt“ wird, muss mit teils drako­ni­schen Strafen rechnen. Das Virus ist offenbar in weiten Teilen Europas beson­ders nachtaktiv…

Da sich bei sommer­li­chem Wetter aber herz­lich wenige Fran­zosen um die Ausgangs­be­schrän­kungen scheren, rückte kurzer­hand in vielen Städten die Polizei aus, um die Bürger aus Parks, Restau­rants und Cafés zu vertreiben. Ein Video verdeut­licht dabei die ganze Absur­dität und Gefähr­lich­keit der derzei­tigen Corona-Diktatur. Gäste eines Cafés werden von dutzenden maskierten Poli­zisten mit Maschi­nen­ge­we­heren (!) bedroht und aufge­for­dert, dieses aufgrund der Corona-Sperr­stunde umge­hend zu verlassen. Auch Bier­trinker an der Straße werden drangsaliert.