Wann immer über den wieder aufkom­menden Anti­se­mi­tismus in den serösen Medien berichtet wird, liest sich das unge­fähr so, als ob die alten Anti­se­miten, die wohl längst das zeit­liche gesegnet haben, wieder aufer­standen wären und in Rechten ihre Nach­folger gefunden hätten. Meist heißt es dann, das „komme von Rechten, aber auch von Moslems“. Wobei das „aber auch“ signa­li­sieren soll, dass letzt­ge­nannte eher eine zu vernach­läs­si­gende Größe in dieser Sache darstellen.

Eine weitere Unge­heu­er­lich­keit besteht darin, dass Gegnern und Warnern vor der Massen­mi­gra­tion von Leuten, denen reli­gi­ons­be­dingt dieser Hass in die Wiege gelegt wurde, jetzt noch deren anti­se­mi­ti­sche Hetze unter­ge­ju­belt wird.

Zu welch wider­li­chen Auswüchsen das führt, zeigt eine Gesell­schaft in der, die von den Funk­ti­ons­eliten gewünschte „Bunt­heit“, bereits weit­ge­hend Realität ist. Dazu bedarf es nur einen Blick nach Frank­reich zu werfen. In ein Land aus dem Juden sich gezwungen sehen massen­haft nach Israel auszu­wan­dern, während isla­mis­ti­sche Berei­cherer nach wie vor massen­haft dort eintru­deln dürfen. Der Kopf­ab­schneider von Lyon war z.B. so ein Neuan­kömm­ling, der erst vor ein paar Monaten aus dem Mittel­meer „gerettet“ wurde.

Dies­jäh­rige Wahl der „Miss France“ durch anti­se­mi­ti­sche Atta­cken überschattet

Die Zweit­plat­zierte der Miss-Wahl am Samstag im west­fran­zö­si­schen Puy-du-Fou April Benayoum, hat einen Vater israe­li­scher Herkunft. Auf die junge Frau hagelte es deshalb anti­se­mi­ti­sche Kommen­tare in den Onlinenetz­werken nieder. Mitglieder der fran­zö­si­schen Regie­rung reagierten empört, berichtet bild.de, Innen­mi­nister Gérald Darmanin zeigte sich „tief scho­ckiert“ und die Polizei sei „mobi­li­siert“, um gegen die Absender solcher Botschaften vorzu­gehen. Der Justiz­mi­nister Éric Dupond-Moretti kündigte an, dass die Behörden gegen jene vorgehen würden, die den Schön­heits­wett­be­werb dazu miss­brauchten, ihren „anti­se­mi­ti­schen Hass zu entladen“.

Es erhebt sich nur die Frage, wie so eine Vorgangs­weise aussehen könnte. In Deutsch­land gibt es in solchen Fällen neben dem betreten Schweigen der Linken nichts oder höchs­tens Kuschel­ur­teile; außer der Täter ist ein verrückter Einhei­mi­scher. Wäre es nicht an der Zeit, derar­tige Land­frie­den­störer doch zu repa­tri­ieren, selbst wenn sie noch so „bunt“ sind?