FRANKREICH | Die jüngsten Umfragen lassen die Wahl­ab­sichten zugunsten von Éric Zemmour wieder aufleben und sorgen dafür, dass die Span­nung in einer Präsi­dent­schafts­wahl, die noch lange nicht entschieden ist, neu entfacht wird.

Am Diens­tag­abend, den 1. Februar, trium­phierten die Anhänger von Éric Zemmour und brachten das Wort #Dyna­mi­que­Zem­mour an die Spitze der meist getwit­terten Themen in Frank­reich im sozialen Netz­werk. Der Grund für den Hype? Eine Umfrage von IFOP-Fidu­cial 2022 für Paris Match, LCI und Sud Radio brachte wieder einmal Unge­wiss­heit. Die Wahl, die mit einem Sieg Emma­nuel Macrons gegen Marine Le Pen als sicher galt, lässt immer mehr Szena­rien zu. Wer könnte heute schon vorher­sagen, wie sich die Fran­zosen in 67 Tagen entscheiden werden?

Die jüngste Umfrage mischt die Karten erneut neu. Das Zemmour-Lager trium­phiert: Sein Cham­pion legt zu (um 0,5 Punkte im Vergleich zur vorhe­rigen Welle) und ist mit 14 % wieder im Rennen. Zemmour hat viel­leicht noch nicht das letzte Wort gespro­chen, um den Titel seines Buches zu para­phra­sieren, zudem ist es recht selten, in diesem Stadium des Wahl­kampfes noch einen Aufschwung zu beob­achten. Er muss diesen Zuwachs jedoch in den nächsten Meinungs­um­fragen bestä­tigen, um die etablierte Ordnung zu bedrohen. In der Zwischen­zeit finden seine Anhänger, die in den letzten Wochen Meister in der Kunst des Zwei­felns gegen­über den Umfragen waren, in den sozialen Netz­werken den Glauben der Bekehrten wieder.

Der Haupt­schock dieses Ther­mo­me­ters, das von einem Institut mit dem Ruf der Serio­sität (nicht alle sind seriös…) in die Meinungs­for­schung einge­speist wird, betrifft jedoch eher Marine Le Pen und Valérie Pécresse. Die beiden Poli­ti­ke­rinnen liegen weiterhin eine gute Länge vor Éric Zemmour. Vor allem aber domi­niert Marine Le Pen die LR-Kandi­datin zum ersten Mal seit der Vorwahl der Repu­bli­kaner deut­lich. Mit 17,5 % der Wahl­ab­sichten zu ihren Gunsten (auf Wochen­basis) erobert Le Pen ein Ticket für die zweite Runde der Präsi­dent­schafts­wahlen zurück, vor Valérie Pécresse, die mit 16 % ange­geben wird und damit um einen halben Punkt zurück­ge­gangen ist. Dies könnte den Stab von Pécresse, die wieder Hoff­nung schöpfte, beun­ru­higen… und die Truppen des Rassem­ble­ment National, die von der Abwan­de­rung ihrer Kader zum Rivalen Zemmour betroffen sind, wieder aufstocken.

Aber die drei Cham­pions der Rechten, Zemmour, Le Pen und Pécresse, wurden in der ersten Runde weiterhin deut­lich von einem immer noch soliden Macron mit 24 % domi­niert. Die Anzei­chen einer Schwäche in dieser Wähler­basis spie­geln sich noch nicht in den Umfragen zur Wahl­ab­sicht wider. Um die Linke zu schlagen, muss die Rechte daher jetzt ernst­haft über die Einheit in der zweiten Runde nach­denken. Zusammen kommen die drei Kandi­daten auf 47,5 % der Stimmen. Am 24. April kann Frank­reich kippen.