Das Rassem­ble­ment National hat den Test nicht bestanden: auch die zweite Runde der fran­zö­si­schen Regio­nal­wahlen hat gezeigt, dass die „Entdia­bo­li­sie­rung“ keine Ergeb­nisse bringt und dass der sog. „pasteu­ri­sierte“ Diskurs bzw. der De-LePe­nismus die Wähler­schaft verschreckt hat.



Man darf sich nicht wundern, dass die RN-Liste Mariani (Droite popu­laire) in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) nicht die Mehr­heit erreicht, wenn man einen David Rach­line als RN-Bürger­meister von Fréjus hat, der auf Twitter davon schwärmt, dass er ein paar Tage vor den Wahlen zwei Lesben mitein­ander verhei­ratet hat. Hätten Gegner die Kampagne von Thierry Mariani zum Absturz bringen wollen, hätten sie es nicht anders gemacht… Die Nieder­lage mit nur 42,70% der Stimmen gegen Renaud Musu­lier (LR verbunden mit LREM), der mit 57,30% der Stimmen wieder­ge­wählt wurde, ist umso bitterer für Mariani und sein Team, als dieses viel­leicht am stärksten auf der rechten Seite des RN veran­kert ist.

La célé­bra­tion des mariages est toujours un moment fort pour un Maire, je souhaite tous mes vœux de bonheur à nos mariées du jour.#Fréjus — David Rach­line (@david_rachline) June 25, 2021

Die Feier von Hoch­zeiten ist immer ein starker Moment für einen Bürger­meister, ich wünsche unseren Bräuten des Tages alles Gute.#Fréjus

Laurent Jaco­belli, Chef der Liste im Grand-Est, der am 10. Juni auf France 3 sagte: „Der Frexit ist eine Verschwö­rung, die natio­nale Souve­rä­nität ist eine Mode­er­schei­nung“, hat es nicht geschafft, die Wähler für eine „patrio­ti­sche Welle“ zu mobi­li­sieren. Aber was hat er mit solchen Aussagen auch anderes erwartet?

Auch in Hauts-de-France verpasste die Partei von Marine Le Pen ihre Chance an der Wahl­urne. Sébas­tien Chenu, der schwule Vertreter der RN, erhielt nur 26,65 % der Stimmen, während die Repu­bli­ka­ni­sche Front Xavier Bert­rand zum Präsi­denten der Region machen konnte.

In Auvergne-Rhône-Alpes wurde Laurent Wauquiez (LR) mit 55,17 % der Stimmen wieder­ge­wählt, während Andréa Kotarac (RN), eine Über­läu­ferin von den Inso­umis, nur 11,18 % der Stimmen erhielt.

Was LREM (La Répu­blique en marche), die Partei des derzei­tigen fran­zö­si­schen Staats­prä­si­denten Macron, betrifft, so befindet sie sich eben­falls im Still­stand. In der zweiten Runde der Regio­nal­wahlen erhielt sie weniger als 10% der Stimmen. Der ehema­lige Minister Fran­çois de Rugy kommt im Pays de la Loire auf kaum mehr als 8%, die Regie­rungs­mit­glieder Brigitte Klin­kert im Grand Est und Geneviève Darri­eus­secq (MoDem) in Nouvelle-Aqui­taine kommen auf rund 13%, Marc Fesneau (eben­falls MoDem) erreicht 16,1% im Centre-Val-de-Loire. Dieser kolos­sale Absturz sollte eigent­lich zu einer Umbil­dung der Regie­rung führen. Dass das nicht der Fall ist, zeugt mehr als alles andere von der hoch­nä­sigen Haltung der Regie­rung Macron & Co gegen­über den Franzosen.

Quelle: MPI