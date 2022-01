Der Sach­buch­autor und inves­ti­ga­tive Jour­na­list Guido Grandt über Ziele der Frei­mauerer und ihren Einfluss auf die Politik

Die Groß­loge von Öster­reich schreibt auf ihrer Inter­net­seite, „auf den Punkt gebracht“ sei Frei­mau­rerei „Persön­lich­keits­trai­ning“, und jedes ihrer Mitglieder arbeite daran, „ein besserer Mensch zu werden“. Wie sehen Sie diese Selbstdarstellung?

Guido Grandt: Dass sich Welt­an­schau­ungs­grup­pie­rungen, Geheim­bünde, Sekten und andere nach außen hin das Etikett „Persön­lich­keits­trai­ning“ mit der Aussicht, ein „besserer Mensch“ zu werden umhängen, ist ja nichts Neues. Denken Sie dies­be­züg­lich beispiels­weise auch an Scien­to­logy. Was aber auf den ersten Blick als „Werbegag“ anmutet, ist vorder­gründig tatsäch­lich das ehrliche Bestreben der Frei­mau­rerei auf Grund­lage von Brüder­lich­keit, Huma­nität, Nächs­ten­liebe, Demo­kratie, Libe­ra­lität Frei­heit, Gleich­heit und Tole­ranz. Aller­dings wird dieses hehre Anliegen oftmals ad absurdum geführt. Denken Sie nur an den Hoch­g­rad­frei­maurer und Anti­se­miten Henry Ford, dessen Hetz­pam­phlet „The inter­na­tional Jew“ („Der inter­na­tio­nale Jude – ein Welt­pro­blem“ oder auch: „Der ewige Jude“) in 16 Spra­chen verkauft wurde und von dem Adolf Hitler für „Mein Kampf“ sogar „wort­wört­lich“ umfang­reiche Passagen verwendet haben soll.

In den 1930er Jahren nahm Logen­bruder Henry Ford öffent­lich Partei für Nazi-Deutsch­land. Im Juli 1939 verlieh ihm Hitler als erstem Ameri­kaner die für einen Nicht-Deut­schen höchste Ehren­aus­zeich­nung, das „Groß­kreuz des Deut­schen Adler­or­dens“. Oder denken Sie an US-Präsi­dent und Frei­maurer Harry Spencer Truman, der die bislang verhee­rendsten nuklearen Kata­stro­phen der Welt­ge­schichte befahl: Am 6. August 1945 den Abwurf der Atom­bombe über Hiro­shima (mit bis zu 90.000 Toten und 50.000 späteren Opfern durch radio­ak­tive Verstrah­lung) und am 9. August 1945 den Abwurf einer weiteren Atom­bombe über Naga­saki (mit bis zu 36.000 Toten und 40.000 späteren Opfern).

Wenig bekannt auch, dass die im völki­schen Milieu veran­kerten deut­schen Maurer während der Schre­ckens­herr­schaft der Natio­nal­so­zia­listen zunächst „Anpas­sungs­stra­te­gien“ entwi­ckelten, sich quasi ernied­rigten und anbie­derten, waren sogar bereit, eine „natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Frei­mau­rerei“ einzu­führen. Doch die Nazis würdigten den Anbie­de­rungs­ver­such in keiner Weise. Das klingt beinahe unglaub­lich, ist aber durch Frei­maurer-interne Quellen belegt. Dabei weisen Frei­maurer bei jeder Gele­gen­heit darauf hin, dass sie arme Verfolgte des Hitler-Regimes gewesen seien. Dies stimmt aller­dings nur zum Teil.

Was sind die wahren Ziele der Freimaurer?

Grandt: Fakt ist, dass die Frei­mau­rerei eine wich­tige Stütze der Aufklä­rung war, in der posi­tive Werte wie Tole­ranz, Brüder­lich­keit, Demo­kratie, Gleich­heit aller Rassen und Reli­gionen veran­kert wurden. Meines Erach­tens ist das wahre Ziel, das wahre Geheimnis der Frei­mau­rerei jedoch in der poli­ti­schen Hand­lung zu suchen, sprich: In der aktiven Politik des einzelnen Logen­brüder selbst, der als Poli­tiker der frei­mau­re­ri­schen Ideo­logie nicht zuwi­der­han­deln darf. Das ist nichts anderes als eine poli­ti­sche Beein­flus­sung durch eine Welt­an­schauung, nämlich die der Frei­mau­rerei! Wie groß wäre die Aufre­gung, wenn Poli­tiker, die beispiels­weise Zeugen Jehovas oder Scien­to­logen wären, dieser Welt­an­schauung nicht zuwi­der­han­deln dürften? Aber noch etwas anderes darf nicht an die Öffent­lich­keit und deshalb werden die Mitglie­der­listen völlig geheim gehalten: dass Poli­tiker aller Parteien, die sich im Bundestag, in den Land­tagen und anderen Gremien meist als poli­ti­sche „Gegner“ outen und vor aller Augen zumeist gegen­sätz­liche Meinungen vertreten, oftmals auch als Brüder im Geiste unter einem Logen­dach vereint sitzen, um einer gemein­samen Welt­an­schauung und Ideo­logie zu frönen – der frei­mau­re­ri­schen. Diese Erkenntnis darf nicht nach außen dringen.

„Ebenso scheint Fakt, dass Frei­maurer für das Attentat von Sara­jewo auf Thron­folger Franz Ferdi­nand verant­wort­lich sind.“

Inwie­weit hat die Frei­mau­rerei die Welt geprägt und tut das auch heute noch?

Grandt: Die Frei­mau­rerei bzw. einzelne Frei­maurer prägten die Welt seit Bestehen des Geheim­bundes. So spielten sie beispiels­weise eine maßgeb­liche Rolle in der Ameri­ka­ni­schen und der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion, die das Gesicht der Neuen und der Alten Welt komplett verän­derten. Führende Revo­lu­tio­näre gehörten Frei­mau­rer­logen an, in denen derar­tige Umstürze – etwa von einer Monar­chie zu einer Repu­blik – propa­giert wurden. Ebenso scheint Fakt, dass Frei­maurer für das Attentat am 28. Juni 1914 in Sara­jewo auf den öster­rei­chi­schen Thron­folger Erzherzog Franz Ferdi­nand verant­wort­lich sind. In meinem Buch „Mord­kom­plott Sara­jewo – Die Jahr­hun­dert­ver­tu­schung“ weise ich gerade dies akri­bisch und mitunter anhand von histo­ri­schen Zeugen­aus­sagen und Doku­menten nach, beleuchte aber auch die Hinter­gründe. Dieses Attentat führte bekannt­lich zum Ersten Welt­krieg. Vergessen wird gerne, dass Deutsch­land schon einmal einen „Frei­maurer-Kanzler“ hatte, nämlich Gustav Stre­se­mann, der 1923 in der Weimarer Repu­blik dieses Amt über­nahm. Stre­se­mann schaffte es unter anderem, dass das Deut­sche Reich am 8. September 1926 wieder in den Völker­bund aufge­nommen wurde.

Der SWR nannte für 2012 welt­weit fünf Millionen Mitglieder der Frei­mau­rerei. Ist es ange­sichts dieser Mitglie­der­zahl noch möglich, dass alle ein und dasselbe Ziel verfolgen oder gibt es in der Frei­mau­rerei auch konkur­rie­rende, viel­leicht sogar einander bekämp­fende Gruppen bzw. Richtungen?

Grandt: In der Tat, meine Infor­manten, die selbst in Logen sitzen, berichten regel­mäßig von solchen „Graben­kämpfen“. Nicht zu vergessen, dass es auch unlieb­same Abspal­tungen gibt, wie etwa die vielen okkult-magi­schen Orden und Logen, in denen es mitunter zu Sexu­al­magie, Ritu­al­morden und Kindes­miss­brauch kommt, die nach Frei­mau­rergraden aufge­baut sind. Das weiß die soge­nannte „regu­läre“ Frei­mau­rerei natür­lich, bezeichnet diese Logen deshalb als „Winkel­logen“ oder als „irre­gu­läre Logen“. Dennoch gibt es immer wieder nach­weis­bare Quer­ver­bin­dungen und sogar Doppel­mit­glied­schaften zwischen diesen Geheim­bünden. Einige nennen sich selbst „okkulte Freimaurer-Logen.“

„Es gibt unlieb­same Abspal­tungen, in denen es mitunter zu Ritu­al­morden kommt, die nach Frei­mau­rergraden aufge­baut sind.“

Wie beur­teilen Sie den Einfluss der Frei­maurer auf die Politik in Deutsch­land und Österreich?

Grandt: In Deutsch­land wird die maure­ri­sche Öffent­lich­keits­ar­beit völlig anders gehand­habt als beispiels­weise in Öster­reich. Nämlich nicht öffent­lich. Wenig dringt aus den poli­ti­schen Zirkeln und Parteien nach außen. Noch weniger bekennen sich offen zum Frei­mau­rer­bund. Einer davon war Ex-Bundes­jus­tiz­mi­nister Thomas Dehler (FDP), der im Sinne seiner Brüder das erste Gespräch zwischen Frei­mau­rern und dem dama­ligen Bundes­kanzler Konrad Adenauer (CDU) vermit­telte. In Öster­reich sieht das völlig anders aus. Der ehema­lige Groß­meister der Groß­loge von Öster­reich, Michael Kraus, bekannte, dass das maso­ni­sche Netz­werk in der Alpen­re­pu­blik „außer­or­dent­lich stark“ sei und „gewissen poli­ti­schen Einfluss“ besitze. Frei­maurer sollten sich im Leben auch durch „poli­ti­sches Denken und Handeln bewähren.“ So befanden und befinden sich viele hoch­ran­gige Poli­tiker in Öster­reich auf der Liste der ehema­ligen und aktiven Frei­maurer. Vor allem von der SPÖ. Der promi­nen­teste „Grüne“ Logen­bruder ist wohl Bundes­prä­si­dent Alex­ander Van der Bellen, der einge­stand, Mitte der 1970er Jahre in die „damals einzige Inns­bru­cker Loge aufge­nommen“ worden und dort „etwa ein Jahr lang aktiv“ gewesen zu sein, was heißen würde, an den Sitzungen teil­ge­nommen zu haben. Danach hätte er als rein passives Mitglied noch etwa zehn Jahre lang den Mitglieds­bei­trag bezahlt und wäre schließ­lich auf seinen expli­ziten Wunsch hin ausge­schieden. Norma­ler­weise jedoch wird der Bund mit den Frei­mau­rern für das ganze Leben geschlossen und keines­wegs in „Teil­zeit“. Dementspre­chend ist der Einfluss der Frei­mau­rerei auf Öster­reich ziem­lich groß. In Deutsch­land kann er nur vermutet werden, weil hier, wie erwähnt, über Logen­zu­ge­hö­rig­keiten so gut wie nichts bekannt ist.

„Es gibt euro­päi­sche Logen, die auf aller­höchster Ebene Verbin­dungen zwischen natio­nalen Regie­rungen knüpfen.“

Und welchen Einfluss haben Frei­maurer bzw. die Frei­mau­rerei bei aktu­ellen Entwick­lungen wie den geplanten „Great Reset“?

Grandt: Da relativ wenig bis gar nichts über eine etwaige Logen­zu­ge­hö­rig­keit der maßgeb­li­chen Verant­wort­li­chen und Antreiber des Great Reset bekannt ist, möchte ich dies­be­züg­lich nicht speku­lieren. Dass aber die Ziele des „Großen Umbruchs“ mit denen der Frei­mau­rerei konform sind, dürfte wohl kein Geheimnis sein.

Sie haben das „Schwarz­buch Frei­mau­rerei“ verfasst. Das Wort „Schwarz­buch“ lässt darauf schließen, dass Sie die Frei­mau­rerei sehr kritisch sehen. Was sind denn die größten Gefahren, die von den Logen­brü­dern ausgehen?

Grandt: Wie gefähr­lich Frei­maurer-Politik werden kann, ist eindeutig belegt: In den 1970er- und 1980er-Jahren zeigte in Italien der Skandal um die Loge Propa­ganda-Due (P2) unter dem ehema­ligen Faschisten Ligio Gelli, in deren Umfeld es zu unzäh­ligen Terror­an­schlägen und Atten­taten kam, wie weit „poli­ti­sche Frei­mau­rerei“ gehen kann. Hunderte hoch­ran­gige Personen waren Mitglieder in der P2-Loge, die den ­italie­ni­schen Staat gera­dezu unter­mi­niert hatte.

Auf einer Liste (andere wurden vernichtet) mit fast 1.000 Namen fanden sich 44 Parla­men­ta­rier, drei Minister, fünf Staats­se­kre­täre, zahl­reiche hohe Partei­funk­tio­näre und Beamte, Dutzende Gene­räle und andere hohe Mili­tärs. Ebenso die Spitzen der Geheim­dienste und der Finanz­po­lizei, mehrere Diplo­maten, Richter und Staats­an­wälte, einfluss­reiche Jour­na­listen, Verleger und diverse Unter­nehmer, unter ihnen Silvio Berlus­coni, der in der Folge viermal Minis­ter­prä­si­dent des Landes wurde. Damals sprach die parla­men­ta­ri­sche Unter­su­chungs­kom­mis­sion von einer „weit­ver­zweigten Orga­ni­sa­tion“, die wie ein „Staat im Staat“ funk­tio­nierte und „auf berech­nende und massive Art die zivilen und mili­tä­ri­schen Entschei­dungs­zen­tren infil­trierte“, mit dem Ziel, „die Demo­kratie von innen auszuhöhlen“.

Übri­gens sind Frei­maurer auch in der Euro­päi­schen Union sehr aktiv. Der briti­sche Jour­na­list Brian Free­mantle beschäf­tigte sich bereits Mitte der 1990er-Jahre mit dem Netz­werk der Frei­maurer in der euro­päi­schen Politik. So sagte er: „Eine weitere Hilfe erfährt das orga­ni­sierte Verbre­chen durch Ableger euro­päi­scher Frei­mau­rer­logen. Diese Logen verraten sich durch das Wort ‚Orient‘ in ihrem jewei­ligen Namen … Diese Anklage mache ich weder leicht­fertig noch ohne hinrei­chende Beweise. Sie basiert auf Gesprä­chen mit besorgten Beamten der briti­schen Loge, mit Europa-Abge­ord­neten und von Atten­taten bedrohten Männern, die mutig genug waren, sich öffent­lich von ihren Verbin­dungen zu diesen Logen zu distan­zieren …“ Doch belässt es der briti­sche Jour­na­list keines­wegs: „Dieses Frei­mau­rertum ist poli­tisch ausge­richtet und sichert sich so den Einfluss, den es ausübt.

Und der ist nicht gering. Es exis­tieren euro­päi­sche Logen, die auf aller­höchster Ebene Verbin­dungen zwischen natio­nalen Regie­rungen knüpfen, poli­ti­sche Entschei­dungen mani­pu­lieren und auf krimi­nelle Weise die demo­kra­ti­schen Prin­zi­pien miss­brau­chen, zu denen sich die Euro­päi­sche Union vertrag­lich verpflichtet hat. Einige Europa-Abge­ord­nete beklagen, dass die poli­ti­sche Beein­flus­sung durch die Frei­maurer mitt­ler­weile alle Ebenen der Euro­päi­schen Union erreicht hat.“

Frei­maurer sind auch dafür bekannt, dass sie beson­dere Symbole verwenden und Rituale durch­führen. Handelt es sich dabei um pseudo-reli­giöse Elemente, mit welchen eine Art „Beru­fung zu Höherem“ legi­ti­miert werden soll?

Grandt: Die Frei­maurer-Symbolik samt der Rituale dienen der Unter­stüt­zung des Prozesses der Selbst­er­kenntnis und allge­meinen Wissens­fin­dung des einzelnen Logen­bru­ders. Auch um sich die Lektionen der Bruder­schaft besser im Denken zu veran­kern und – selbst wenn das offi­ziell bestritten wird – um „Wissenden“ und „Brüdern“ verschlüs­selte Botschaften oder versteckte Absichten kundzutun.

Und natür­lich, wie bei jeder ritu­ellen und symbo­li­schen Betä­ti­gung, um das Mitglied näher an die Gruppe, in diesem Fall an die Loge zu binden und dabei hehre Ziele in Aussicht zu stellen. Da unter­scheidet sich die Frei­mau­rerei von anderen Welt­an­schau­ungs­grup­pie­rungen und Sekten wohl nicht.