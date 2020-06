Für Normalden­kende ist es nur schwer oder gar nicht nach­voll­ziehbar, was in den kranken Hirnen von Personen vorgehen muss, die wegen eines umge­brachten Schwarzen im weit entfernten Amerika jetzt auch in Europa Randale veran­stalten. Und förm­lich durch­drehen. Bestand­teil dieses linken Tugend­ter­rors ist, eben­falls aus den USA impor­tiert, die Zerstö­rung der Denk­mäler histo­ri­scher Persön­lich­keiten. Das kann im God’s Own Country der Entde­cker Amerikas, Chris­to­pher Koli­bris sein, oder in Deutsch­land eben Otto von Bismarck.

Nun könnte man rätseln, was aus linker Sicht, selbst wenn man zeit­ges­tige, gutmensch­liche Maßstäbe rück­wir­kend anlegt, beispiel­weise einem Bismarck vorzu­werfen wäre? „Nazi“ kann der 1898 Verstor­bene wohl nicht gewesen sein, auch nicht „xeno­phob“, „homo­phob“ oder „isla­mo­phob“, denn das war damals kein Thema.

So müssen wir den „Aktivist*innen“, die sein Denkmal schän­deten, dankbar sein, dass sie am Sockel dort ein Muster­info anbrachten, wie denn so ein beglei­tender Text aussehen soll. Und wie man den Spagat zum „Rassisten“ herstellt: Bismarck war „Wegbe­gleiter des deut­schen Kolo­ni­al­rei­ches“.

Die Frage, warum es jetzt halb Afrika nach Been­di­gung der Kolo­ni­al­zeit ausge­rechnet nach Europa zu den „Rassisten“ zieht, bleibt in der aktu­ellen Rassismus-Hysterie unbe­ant­wortet.

Stutt­gart: Bismark­platz wird George-Floyd-Platz



Über Nacht wird am Bismarck­platz im Stutt­garter Westen George Floyd durch Über­kleben zum inof­fi­zi­ellen Namens­geber. Es ist bezeich­nend für Leute, die sich als mora­li­sche Instanzen betrachten, einen ameri­ka­ni­schen Schwer­verb­bre­cher, bloß weil dieser von einem weißen Cop umge­bracht wurde, über einen der bedeu­tendsten deut­schen Poli­tiker des 19. Jahr­hun­dert

stellen. Wie abartig krank müssen solche Figuren sein.