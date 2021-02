Ungarn und China haben eine Absichts­er­klä­rung zur Zusam­men­ar­beit bei der Einrich­tung eines Campus der Fudan-Univer­sität (复旦大学) in Buda­pest unter­zeichnet, sagte das Minis­te­rium für Inno­va­tion und Tech­no­logie (ITM) am Mitt­woch. Die Univer­sität wird sowohl unga­ri­sche als auch doppelte unga­risch-chine­si­sche Diplome ausstellen, vor allem in den Berei­chen Wirt­schaft, Inge­nieur­wesen und Medizin, sagte das Minis­te­rium in einer Erklärung.

Als Teil des Projekts wird die Fudan-Univer­sität auch ein Wohn­heim für 3.000 Studenten einrichten, hieß es weiter.

Die Fudan-Univer­sität wird Chinas erste Hoch­schul­ein­rich­tung sein, die Studi­en­gänge außer­halb Chinas anbietet, wird Minister László Palko­vics zitiert.

Die Präsenz der Univer­sität in Ungarn könne dazu beitragen, das Land zu einem regio­nalen Wissens­zen­trum zu machen, fügte er hinzu.

ITM und das chine­si­sche Bildungs­mi­nis­te­rium haben auch eine Verein­ba­rung über die Unter­stüt­zung der Fudan-Univer­sität bei der Errich­tung eines forschungs­ori­en­tierten Campus in Ungarn unter­zeichnet, hieß es in der Erklärung.

Die Fudan-Univer­sität gilt laut QS World Univer­sity Ranking als die 34. beste Univer­sität der Welt.

Der Buda­pester Campus der Fudan-Univer­sität soll im südli­chen Teil der Haupt­stadt, in der Nähe von Nagy­vá­sár­telep, errichtet werden.

Quelle: Daily News Hungary