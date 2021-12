Vor fünf Jahren, am Abend des 19. Dezember 2016, steu­erte ein fana­ti­sierter musli­mi­scher Terro­rist einen LKW in eine Menschen­menge auf dem Weih­nachts­markt auf dem Breit­scheid­platz. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben, mindes­tens 67 Besu­cher wurden zum Teil schwer verletzt. Einer dieser Schwer­ver­letzten starb an den Spät­folgen des Anschlags vor zwei Monaten: Sascha Hüsges eilte nach dem Anschlag den Opfern zur Hilfe und wurde dabei selbst schwer verletzt.

Der Tag des Atten­tats auf den Weih­nachts­markt am Breit­scheid­platz in Berlin jährt sich nun zum fünften Mal und noch immer sind viele Fragen offen. Nun wurde der mutmaß­liche Auftrag­geber iden­ti­fi­ziert, aber nicht von den Behörden, sondern von Jour­na­listen. Seit diesem Terrorakt hat es immer wieder Mord­an­schläge von Muslimen auf die Bevöl­ke­rung gegeben. Im Juni diesen Jahres wurden in Würz­burg mehrere Frauen von einem musli­mi­schen Mann getötet. In einem Blitz­ver­fahren wurde der Täter für psychisch krank erklärt, ebenso wie der Messer­ste­cher in einem ICE, der vier Menschen verletzte.

Zum Glück kommen nicht alle Planungen zur Ausfüh­rung. Mit dem kürz­lich aufge­deckten Fall aus Hamburg wurden seit dem Jahr 2000 vier­und­zwanzig geplante isla­mis­ti­sche Anschläge in Deutsch­land verhindert.

2000 (!) musli­mi­sche Gefährder alleine in der Bundesrepublik

Die Behörden rechnen mit rund 2000 (!) Isla­misten in der Bundes­re­pu­blik, die für so gefähr­lich gehalten werden, dass man ihnen Anschläge zutraut. Dazu kommen zahl­reiche Moscheen, in denen Hass gegen unsere Gesell­schaft gepre­digt wird.

Dennoch verkün­dete Bundes­in­nen­mi­nis­terin, Nancy Faeser, dass die größte Gefahr für die innere Sicher­heit in Deutsch­land vom Rechts­ex­tre­mismus ausgeht. Sie bekam dafür viel Lob und wenig Wider­spruch. Zwar steht im Koali­ti­ons­ver­trag der Ampel­par­teien, dass man gegen jede Form von Extre­mismus vorgehen wolle, in der Realität werden Links­ex­tre­mismus und isla­mis­ti­scher Terro­rismus aller­dings verharm­lost oder verschwiegen. So nahm Faeser zu dem vom Sohn eines den Behörden seit langem bekannten Isla­misten nicht Stel­lung. Der marok­ka­ni­sche Vater des verhin­derten Atten­tä­ters soll enge Verbin­dungen zur Al-Quds-Moschee gehabt haben, in der sich vor den Anschlägen vom 11. September 2001 die Ange­hö­rigen der Hamburger Terror­zelle um Mohammed Atta getroffen hatten.

Nancy Faeser: Rechts­ex­tre­mismus ist größte Gefahr

Um zu verstehen, warum der Rechts­ex­tre­mismus als größte Gefahr bezeichnet werden kann, muss man einen Blick auf die Art der Erhe­bung der Zahlen werfen, die immer wieder Anlass zur Kritik gibt.

Während zum Beispiel jede anti­se­mi­tisch moti­vierte Tat, bei der die Täter­schaft und die Moti­va­tion nicht eindeutig geklärt werden kann, auto­ma­tisch dem rechts­ex­tremen Spek­trum zuge­ordnet wird, werden isla­mis­ti­sche Motive bei vielen Tätern als „psychi­sche Erkran­kungen“ ausge­geben und fallen somit aus der Statistik.

Die Zahlen sind also nur bedingt aussa­ge­kräftig. Außerdem fallen, anders als beim Links­ex­tre­mismus rechts­ex­treme Symbole unter die gezählten Taten, auch wenn gar nicht klar ist, wer die Schmie­re­reien verur­sacht hat. Ich erin­nere in diesem Zusam­men­hang an die grünen Lokal­po­li­tiker aus Thüringen, die vor Jahren dabei erwischt wurden, dass sie Haken­kreuze schmierten. Sie hätten auf die rechte Gefahr aufmerksam machen wollen, sagten sie, als sie erwischt wurden. Wie ihre Schmie­re­reien in die Statistik eingingen, ist mir nicht bekannt.

Natür­lich gibt es nach wie vor wich­tige Gründe, den Rechts­ex­tre­mismus hier­zu­lande zu beob­achten und aktiv zu bekämpfen. Wer das glaub­würdig tun will, darf aber nicht igno­rieren, was tagtäg­lich an Hass und Into­le­ranz in Moscheen mitten in Deutsch­land gepre­digt wird und dass es hier­zu­lande 2000 isla­mis­ti­sche Gefährder gibt.

Es ist eine Tatsache, dass es über­wie­gend Isla­misten sind, die Messer­at­ten­tate verüben. Es sind bis jetzt nur Isla­misten gewesen, die Flug­zeuge entführt haben und damit in Gebäude gestürzt sind.

Und es sind Isla­misten, die LKWs geka­pert und durch Menschen­mengen gefahren sind, sich selbst in die Luft sprengen, Menschen auf offener Straße köpfen oder wie im Bata­clan ein Blutbad anrichten. Was der isla­mis­ti­sche Terro­rismus im 21. Jahr­hun­dert an Opfern welt­weit und Bruta­lität in Europa mit sich gebracht hat, ist singulär.

Die Innen­mi­nis­terin eines Landes, das laut Verfas­sungs­schutz perma­nent im Zentrum einer isla­mis­ti­schen Bedro­hung steht, darf diese Tatsache nicht ausblenden.

Dieser Gast­bei­trag von Vera Lengs­feld erschien zuerst bei PHILOSPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.