In einem Inter­view mit dem Fern­seh­sender TVN24, das am Samstag, den 3. April ausge­strahlt wurde, machte der polni­sche Gesund­heits­mi­nister Adam Nied­zielski keinen Hehl aus seiner Besorgnis darüber, wie sich die aktu­elle Pande­mie­krise entwi­ckeln könnte.

„Wir werden nie wieder in die Welt vor der Pandemie zurückkehren“

„Wenn Sie mich fragen, ob wir zu den Zeiten vor der Pandemie zurück­kehren werden, dann nein. Wir kehren nicht dorthin zurück. Niemals“, sagte er. „Niemals! Wir werden nie wieder in die Welt vor der Pandemie zurück­kehren. Einige von uns werden für immer Masken verwenden und aus Angst vor Infek­tionen Abstand halten. […]

Wenn Sie mich fragen wollen, ob die heutige Genera­tion der 50- und 40-Jährigen für den Rest ihres Lebens in einem Zustand der epide­mi­schen Bedro­hung leben wird, ist die Antwort ein klares Ja. … Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass dies nicht die letzte Pandemie in unserem Leben ist

[…] Es wird immer mehr biolo­gi­sche Bedro­hungen geben. Außerdem werden sie immer gefähr­li­cher werden, und die Welt wird anders auf sie reagieren als in der Vergan­gen­heit.“

Was die aktu­elle Epidemie betrifft, so glaubt Adam Nied­zielski, dass die Infek­tionen in Polen um Ostern herum ihren Höhe­punkt errei­chen werden, „so dass wir leider mit einem Anstieg der Todes­fälle rechnen müssen“. Auch in Bezug auf die Verwir­rung über die Regis­trie­rung von 40-Jährigen zur Impfung erklärte der polni­sche Gesund­heits­mi­nister, dass „es eine Fehl­kom­mu­ni­ka­tion gab. […] Ich denke, wir sollten den Start der Regis­trie­rung für die Impfung von Menschen über 40, die im Januar ihre Bereit­schaft dazu erklärt haben, gut kommu­ni­zieren, bevor wir mit der Regis­trie­rung beginnen“.

„Wenn es Raum für Flexi­bi­lität gibt, werden wir dieses Risiko eingehen“

Auch auf die Frage nach der Posi­tion der polni­schen Regie­rung zu Covid-Beschrän­kungen betonte der Gesund­heits­mi­nister, dass es vor allem auf die Zahl der Todes­fälle ankomme, die auf Covid zurück­ge­führt werden: „Das sind Zahlen, die die Entschei­dungen der Menschen mehr beein­flussen als Verbote und Verschrei­bungen. Die Politik der Regie­rung ist heute so, dass, wenn es Raum für Beschrän­kungen gibt, wir sie einführen, und wenn es Raum für Entspan­nung gibt, um wenigs­tens etwas ‚Norma­lität’ zu schaffen, dann werden wir dieses Risiko eingehen.“

In Polen haben Tausende von Restau­rants und anderen Dienst­leis­tungs­ge­schäften – manchmal mit legalen Tricks – illegal wieder­eröffnet. Dieser aktive Protest dauert bereits seit mehreren Monaten an.