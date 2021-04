Auf Initia­tive von Jean-Pierre Fabre-Bernadac, einem Karrie­re­of­fi­zier und Leiter der Website Place Armes, haben etwa zwanzig pensio­nierte Gene­räle, hundert hohe Offi­ziere und mehr als tausend andere Mili­tär­an­ge­hö­rige einen dring­li­chen Appell an die poli­ti­sche Klasse gerichtet, gegen den Zerfall des Landes zu kämpfen. Sie forderten Präsi­dent Emma­nuel Macron auf, das Heimat­land zu vertei­digen, das sie durch Isla­mismus und die Banlieue-Horden gefährdet sehen.

Herr Staats­prä­si­dent,

Sehr geehrte Damen und Herren der Regierung

Meine Damen und Herren des Parlaments,

Dies ist eine schwere Stunde, Frank­reich ist in Gefahr, mehrere tödliche Gefahren bedrohen es. Wir, die wir auch im Ruhe­stand Soldaten Frank­reichs bleiben, können unter den gegen­wär­tigen Umständen nicht gleich­gültig gegen­über dem Schicksal unseres Landes bleiben.

Unsere Triko­lore ist nicht nur ein Stück Stoff, sie symbo­li­siert die Tradi­tion derer, die unab­hängig von ihrer Haut­farbe oder ihrem Glauben Frank­reich gedient und ihr Leben für Frank­reich geop­fert haben, über die Jahr­hun­derte hinweg. Auf diesen Flaggen finden wir die Worte „Honneur et Patrie“ in goldenen Buch­staben. Unsere Ehre besteht heute darin, die Desin­te­gra­tion, die unser Land betrifft, anzuprangern.

- Ein Nieder­gang, der durch einen gewissen Anti­ras­sismus nur ein Ziel hat: auf unserem Boden ein Unbe­hagen, ja Hass zwischen den Gemein­schaften zu schaffen. Heute spre­chen einige von Rassismus, Indi­ge­nismus und deko­lo­nialen Theo­rien, aber durch diese Begriffe ist es der Rassen­krieg, den diese hass­erfüllten und fana­ti­schen Unter­stützer wollen. Sie verachten unser Land, seine Tradi­tionen, seine Kultur, und wollen es auflösen, indem sie seine Vergan­gen­heit und seine Geschichte wegreißen. So greifen sie mit Hilfe von Statuen frühere mili­tä­ri­sche und zivile Herr­lich­keiten an, indem sie jahr­hun­der­te­alte Worte analysieren.

- Das ist eine Desin­te­gra­tion, die mit dem Isla­mismus und den Horden aus den Vorstädten dazu führt, dass viele Teile der Nation abge­trennt und in Gebiete verwan­delt werden, die Dogmen unter­worfen sind, die im Wider­spruch zu unserer Verfas­sung stehen. Aber jeder Fran­zose, egal ob er gläubig ist oder nicht, ist überall in Frank­reich zu Hause; es kann und darf keinen Ort oder Bezirk geben, in dem die Gesetze der Repu­blik nicht gelten.

- Verspä­tung, weil bei Demons­tra­tionen, bei denen die Macht die Ordnungs­kräfte als Stell­ver­treter und Sünden­böcke gegen­über den Fran­zosen in gelben Westen, die ihre Verzweif­lung ausdrü­cken, einsetzt, wo der Hass Vorrang vor der Brüder­lich­keit hat. Dies, während einge­schleuste und vermummte Personen Geschäfte plün­dern und eben diese Ordnungs­kräfte bedrohen. Dennoch wenden diese nur die – manchmal wider­sprüch­li­chen – Richt­li­nien an, die von Ihnen, den Herr­schenden, vorge­geben werden.

Die Gefahren wachsen, die Gewalt nimmt von Tag zu Tag zu. Wer hätte vor zehn Jahren voraus­ge­sagt, dass ein Lehrer eines Tages vor seiner Schule enthauptet werden würde? Nun können wir, die Diener der Nation, die schon immer bereit waren, ihre Haut auf die Probe zu stellen – wie es unser mili­tä­ri­scher Status verlangte -, keine passiven Zuschauer solcher Aktionen sein.

Deshalb müssen dieje­nigen, die unser Land führen, unbe­dingt den nötigen Mut aufbringen, diese Gefahren zu besei­tigen. Hierfür reicht es oft aus, die bereits bestehenden Gesetze ohne Schwach­stellen anzu­wenden. Vergessen Sie nicht, dass eine große Mehr­heit unserer Mitbür­ge­rinnen und Mitbürger wie wir die Nase voll hat von Ihrem zaudernden und schuld­be­wussten Schweigen.

Wie Kardinal Mercier, Primas von Belgien, sagte: „Wenn die Klug­heit überall ist, ist der Mut nirgends.“ Also, meine Damen und Herren, genug des Zauderns, die Stunde ist ernst, die Arbeit ist kolossal; verschwenden Sie keine Zeit und wissen Sie, dass wir bereit sind, eine Politik zu unter­stützen, die den Schutz der Nation in Betracht zieht.

Ande­rer­seits, wenn nichts unter­nommen wird, wird sich die Laxheit in der Gesell­schaft unauf­haltsam weiter ausbreiten, was letzt­end­lich zu einer Explo­sion und zum Eingreifen unserer aktiven Kame­raden in einer gefähr­li­chen Mission zum Schutz unserer zivi­li­sa­to­ri­schen Werte und zum Schutz unserer Lands­leute auf dem natio­nalen Terri­to­rium führt.

Es ist keine Zeit mehr zu zögern, sonst wird morgen der Bürger­krieg diesem wach­senden Chaos ein Ende setzen, und die Toten, für die Sie verant­wort­lich sein werden, werden zu Tausenden gezählt werden.

Die unter­zeich­nenden Generäle:

Gene­ral­leut­nant (ER) Chris­tian PIQUEMAL (Frem­den­le­gion), Gene­ral­leut­nant (2S) Gilles BARRIE (Infan­terie), Gene­ral­major (2S) Fran­çois GAUBERT ehema­liger Mili­tär­gou­ver­neur von Lille, Gene­ral­major (2S) Emma­nuel de RICHOUFFTZ (Infan­terie), Divi­si­ons­ge­neral (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes de Marine), Briga­de­ge­neral (2S) André COUSTOU (Infan­terie), Briga­de­ge­neral (2S) Phil­ippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Zug), Luft-Briga­de­ge­neral (2S) Antoine MARTINEZ (Luft­waffe), Luft-Briga­de­ge­neral (2S) Daniel GROSMAIRE (Luft­waffe), Briga­de­ge­neral (2S) Robert JEANNEROD (Kaval­lerie), Briga­de­ge­neral (2S) Pierre Domi­nique AIGUEPERSE (Infan­terie), Briga­de­ge­neral (2S) Roland DUBOIS (Signal­wesen), Briga­de­ge­neral (2S) Domi­nique DELAWARDE (Infan­terie), Briga­de­ge­neral (2S) Jean Claude GROLIER (Artil­lerie), Briga­de­ge­neral (2S) Norbert de CACQUERAY (Direc­tion Géné­rale de l’Ar­me­ment), Briga­de­ge­neral (2S) Roger PRIGENT (ALAT), Briga­de­ge­neral (2S) Alfred LEBRETON (CAT), Sani­täts­of­fi­zier (2S) Guy DURAND (Service de Santé des Armées), Konter­ad­miral (2S) Gérard BALASTRE (Marine Nationale)

Quelle: Place Armes / Valeurs actu­elles