Unsere Über­set­zung eines skan­da­lösen Textes von Andrzej Roma­nowski, der von der polni­schen links­li­be­ralen Zeitung Gazeta Wyborcza veröf­fent­licht wurde:

Polen ist dank der Deut­schen entstanden, es hat seinen Glauben und seine Kultur von ihnen über­nommen. Jahre später, im Kampf mit dem Deut­schen Orden, „teilte“ Polen Preußen, und so ist es kein Wunder, dass es nach mehreren hundert Jahren von Preußen selbst demon­tiert wurde. Als es – natür­lich auch mit Hilfe der Deut­schen – seine Unab­hän­gig­keit wieder­erlangte, verfolgte es die Deut­schen brutal. Daraus erwuchs die Wut der deut­schen Soldaten im Jahr 1939 … Deut­sche Verbre­chen an Polen? Eine Episode aus der tausend­jäh­rigen Geschichte! Und übri­gens hätten auch die Polen Verbre­chen begehen; es gab sogar polni­sche Lager für Deut­sche… Das ist nicht die Erzäh­lung irgend­eines deut­schen Natio­na­listen von der AfD. Dies ist das Bild, das der Histo­riker Andrzej Roma­nowski auf den Seiten der „Gazeta Wyborcza“ aufbaut – angeb­lich „aus Boshaf­tig­keit“ – und damit gegen den „primi­tiven Anti­ger­ma­nismus“ der Polen und der polni­schen Behörden oppo­nieren will.

„Polen, das Heimat­land der Deut­schen. Sie brachten uns das Schreiben und Lesen bei. Sie haben Latein und das Chris­tentum geop­fert“, einen Artikel mit diesem Titel veröf­fent­lichte die Gazeta Wyborcza am 12. Juni auf ihrer Website. Klingt provo­kant? Der Inhalt von Andrzej Roma­now­skis Text ist noch viel schlimmer als der Titel. Es gibt sogar… polni­sche Lager.

Andrzej Roma­nowski ist an der Fakultät für Polo­nistik der Jagiel­lonen-Univer­sität und am Institut für Geschichte der Polni­schen Akademie der Wissen­schaften tätig. „Wir sind niemandem so viel schuldig wie den Deut­schen. Dank ihnen sind wir mindes­tens zweimal nach Europa gekommen: vor über tausend Jahren und erst kürz­lich. Die polni­sche Geschichte sollte von der deut­schen – und euro­päi­schen – Geschichte einge­klam­mert werden. – schreibt Roma­nowski in seinem Artikel.

Der Autor geht von eher banalen Aussagen aus und erin­nert daran, dass ein Teil der polni­schen Gebiete jahr­hun­der­te­lang auch von Deut­schen bewohnt wurde. Er beschreibt, wie die Polen aus der deut­schen Kultur schöpften, wie viele berühmte Polen der vergan­genen Jahr­hun­derte deut­sche Wurzeln hatten, wie die polni­sche Sprache vom Deutschtum durch­tränkt wurde.

Im weiteren Teil des Textes erklärt er, dass er von nun an eine Haltung der „Wider­spens­tig­keit“ einnehmen werde, um gegen den „primi­tiven Anti­ger­ma­nismus der heutigen Macht­haber Polens“ zu oppo­nieren. Und während man über die polnisch-deut­schen Bezie­hungen in den ersten Jahr­hun­derten der polni­schen Staat­lich­keit inter­es­sant schreiben kann, sogar über das Polentum und das Deutschtum von Niko­laus Koper­nikus disku­tieren kann, wirkt die Haltung der angeb­li­chen „Gegen­sätz­lich­keit“, ange­wandt auf die jüngere Geschichte, gera­dezu skurril…

So lesen wir zum Beispiel, dass der Frie­dens­ver­trag von Toruń (Thorn) von der deut­schen Geschichts­schrei­bung des 19. Jahr­hun­derts als Teilung Preu­ßens bezeichnet wurde, „die Betei­li­gung Preu­ßens an der ersten Teilung Polens im Jahre 1772 wäre also eine Rache für die Teilung des Klos­ter­staates von vor 300 Jahren“.

Roma­nowski kriti­siert z.B. die polni­sche Darstel­lung der deut­schen Bewe­gung nach Osten, den Drang nach Osten, und kontras­tiert sie mit … dem polni­schen und slawi­schen Drang nach Westen. „Während des Zweiten Welt­kriegs erreichten die Deut­schen Stalin­grad, aber nach der Nieder­lage mussten sie sich noch weiter zurück­ziehen, während die Polen nicht nur das ganze schon Ober­schle­sien, sondern auch Nieder­schle­sien, sowie Pommern und Ostpreußen bekamen,“ schreibt der Historiker.

„Wenn wir die polnisch-deut­sche Geschichte aus der Perspek­tive von tausend Jahren betrachten, treten bewaff­nete Konflikte, Teilungen und Germa­ni­sie­rung, sogar das völker­mör­de­ri­sche Dritte Reich, in den Hinter­grund und werden zu grau­samen Einzel­epi­soden“, schreibt Roma­nowski. Das sind inter­es­sante Worte. Sie ähneln der berühmten Aussage des Vorsit­zenden der AfD-Bundes­tags­frak­tion, Alex­ander Gauland, der die Zeit der Nazi­herr­schaft als unbe­deu­tend („Vogel­schiss“) in der tausend­jäh­rigen Geschichte des Deutsch­tums bezeichnete.

Roma­nowski schreibt weiter über die „polni­sche Schuld“. „Die Stel­lung der deut­schen Minder­heit in der Zweiten Polni­schen Repu­blik ist uns kaum bekannt. Nicht umsonst haben in den Jahren 1919–26 etwa eine Million Deut­sche Polen verlassen – die Hälfte der Bevöl­ke­rung dieser Gemeinde in diesem Gebiet“, schreibt er und erin­nert an die anek­do­ti­sche Geschichte, wie ein polni­scher Lehrer in Września (Wreschen)einen Studenten, einen Deut­schen namens Maletzki, demü­tigte. Die Demü­ti­gung soll 1925 statt­ge­funden haben. Roma­nowski fasst es mit einer bemer­kens­werten Aussage zusammen: „Man braucht nicht viel Phan­tasie, um sich Maletzkis Schüler im Jahr 1939 vorzu­stellen; er wäre damals 25 Jahre alt gewesen.“ Deut­sche Verbre­chen an Polen als Vergel­tung für Demü­ti­gungen in der Zweiten Republik?

Weiter schreibt der Autor über die „polni­sche Verant­wor­tung“ für die Vertrei­bung der Deut­schen aus den heutugen polni­schen West­ge­bieten. „Das war der einzige Punkt, in dem sich ‚Londoner Polen‘ und ‚Lubliner Polen‘ trafen. Zwei­tens und am wich­tigsten: Die Vertrei­bung wurde allein mit polni­schen Händen durch­ge­führt“, schreibt Roma­nowski. Seiner Meinung nach „wurde das Programm der Vertrei­bung von der Nazi-Ideo­logie kopiert – diesmal war es Polen, das Lebens­raum brauchte…“. „Und die Vertrei­bung wurde von Dieb­stahl begleitet: was die Deut­schen nicht mitnahmen und die Rote Armee nicht plün­derte, wurde zur Beute polni­scher Plün­derer. Und das geschah mit Hilfe von Lügen. Schließ­lich hatte Polen sechs Jahr­hun­derte lang keinen Anspruch auf die nun „wieder­ge­won­nenen“ Gebiete.“ – Dann listet Roma­nowski „polni­sche Verbre­chen“ auf – wie und wo Polen Deut­sche getötet haben. Er endet mit einer unglaub­li­chen Aussage: „In Potu­lice (Potu­litz) in der Gemeinde Nakło (dt. Nakel) war von 1945 bis 1950 das Zentrale Arbeits­lager in Betrieb; 3100 Deut­sche starben dort. Sind wir dann zu Recht entrüstet, wenn wir den Begriff „polni­sche Lager“ hören? Verstehen wir, was es auch bedeuten kann? „Die Rache der Opfer““.

Schließ­lich argu­men­tiert Roma­nowski, dass der Erlass des Natio­nal­rates vom 13. September 1956 „über den Ausschluss von Personen deut­scher Natio­na­lität aus der polni­schen Gesell­schaft“ nur „mit der grau­samsten Periode des Stalin­schen Terrors“ eine Analogie findet. Es bliebe noch daran zu erin­nern, dass der Natio­nalrat eine Schöp­fung der Kommu­nisten war!

Gegen Ende des Textes schlägt Roma­nowski auch auf den polni­schen Glauben ein. „Polni­sches ober­fläch­li­ches Chris­tentum – wie oft von natio­na­lis­ti­schen Geist­li­chen zusam­men­ge­schus­tert … Das echte Chris­tentum wurde nach dem Krieg zuerst von den Deut­schen vorge­führt. Ständig halfen sie ihren Brüdern aus der DDR und begannen auch denen zu helfen, die in Ostpreußen, Pommern und Schle­sien regierten“, schreibt er.

Quelle: wyborcza.pl / PCh24.pl